La DPT pedirá a Madrid la liquidación de los 11 millones de tributos del Estado para destinarlos al territorio

La Diputación de Teruel aprobó en el pleno del mes de marzo celebrado este miércoles una propuesta presentada por el Partido Popular en la que insta al Gobierno de España a que comunique la cifra exacta de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente al año 2022, que calculan asciende a 11 millones de euros, y la abonen cuanto antes para así poder destinarla a “la ejecución de muchas de las necesidades que tenemos en el territorio”, especificó el presidente, Joaquín Juste. La propuesta fue aprobada con el apoyo del PP, PAR y TE, mientras que los socialistas se posicionaron en contra.

El presidente indicó que en un Decreto Ley publicado el 28 de diciembre de 2023 se recoge que se hará la liquidación definitiva de los tributos, y plantean que lleguen de inmediato. Desde el Partido Aragonés respaldaron la propuesta porque “cuanto antes el Estado cumpla con sus obligaciones antes podremos dar servicio a nuestros ciudadanos”.

Desde Teruel Existe, Beatriz Martín aprovechó la moción para recordar que hay que revisar la financiación que reciben los entes locales por parte del Estado. A su juicio hay que corregir el agravio que favorece a las grandes ciudades, que reciben un 38,3% más por habitante.

Desde el Partido Socialista votaron en contra porque consideran que esas liquidaciones a cuenta se están haciendo correctamente y de forma similar a anteriores ejercicios. La diputada Yolanda Salvador reconoció que hay pendiente un dinero, pero aseguró que “no es cierto que no se esté haciendo bien” la liquidación, dijo. La encargada de defender la moción por parte del PP fue Yolanda Sevilla, quien aseguró sentirse “muy sorprendida” por la oposición socialista a una propuesta para la llegada de fondos a los pueblos.

Teruel Existe presentó una propuesta, que salió adelante por unanimidad, para que se consoliden las sedes para las pruebas de la Evau en Teruel, Calamocha y Alcañiz. Se trata de medidas, como explicó Beatriz Martín, vinculadas a la pandemia, pero que han tenido muy buenos resultados y piden “que se mantengan en una provincia tan extensa como la nuestra”, detalló. Tanto desde las filas socialistas como aragonesistas respaldaron la moción, aunque en ambos casos aclararon que está previsto mantener las sedes. El portavoz del PP, Miguel Ángel Navarro, se mostró de acuerdo también con la descentralización de las sedes.

Ayudas a las familias

El PP presentó una moción, que se aprobó aunque con los votos en contra del Partido Socialista, para que el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) mantenga el sistema de reparto que tenía hasta ahora, que consistía en que diversas asociaciones trabajaban con el banco de alimentos para hacer llegar los productos básicos hasta las familias. Ahora será Cruz Roja, detalló Juste, quien gestione las ayudas a través de tarjetas monedero, “pero las 4.622 familias que lo recibían se quedarán en 700”, enumeró el presidente antes del pleno. Navarro fue más allá al asegurar que el 85% de las familias se quedará fuera, entre ellas 1.500 de Teruel, por lo que quieren que se mantengan tal y cual está hasta ahora.



Los diputados intercambian impresiones antes de entrar en el salón de plenos



En esta moción, desde el PP admitieron las dos enmiendas presentadas por PAR y TE. La aragonesista hacía referencia a mantener el servicio a partir de 2025, cuando pasarán a asumirlo las comunidades autónomas. La de Teruel Existe se centró en que este tipo de ayudas tienen que garantizarse desde el sistema de Servicios Sociales y estas prestaciones no pueden ser sustitutorias del sistema.

Palabras racistas de Nolasco

La moción para reprobar las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, en contra de la comunidad islámica y sus tradiciones, no salió adelante porque tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés se posicionaron en contra, pese a que ambas formaciones condenaron las declaraciones.

El Partido Socialista calificó las palabras “racistas” de Nolasco de “lamentables, inauditas, inéditas, dijo Pedro Polo. “Siembran el odio, la discusión y la falta de concordia en una provincia como Teruel, donde tenemos mucho que agradecer en la repoblación, ayuda a los trabajos que ningún nativo quiere hacer, como de cuidados y pastores”, concretó. En opinión de los socialistas, Nolasco “ha traspasado todas las líneas”.

“Ni compartimos ni apoyamos semejantes declaraciones, pero lo dejamos en el marco de la libertad de expresión de un partido como Vox”, argumentó Joaquín Juste, quien reprochó que durante la legislatura pasada “las discrepancias entre los partidos de izquierdas en el Gobierno de Aragón nunca se resolvieron cesando a nadie y ahora piden que se haga”, dijo.

Por su parte el portavoz aragonesista, Rafael Samper, lamentó las “violentas declaraciones” pero consideró que el debate sobre las mismas “tiene que producirse en las Cortes de Aragón” y ser “las personas que han designado al vicepresidente las que decidan sobre esos hechos”. Desde el PAR presentaron una enmienda a la propuesta que no fue aceptada.

Desde Teruel Existe Beatriz Martín recalcó que no comparten “el discurso de odio que se está propiciando” y aseguró que consideran que “un representante público no debería dar esa imagen”. “Su tergiversación de la realidad de Aragón nos lleva a pensar que no está capacitado para ser el vicepresidente de los aragoneses”, añadió Beatriz Redón durante el pleno.

Día de la despoblación

TE recordó en el pleno que el próximo domingo es el quinto aniversario de la gran manifestación de la Revuelta de la España Vaciada, que concentró en Madrid a 100.000 personas procedentes de todo el medio rural español reivindicando igualdad de servicios. “Se aprobó una moción en ese momento, está transmitida a Europa pero vemos que no avanza y por eso queremos que se apruebe desde todas las instituciones para que vean que todavía hay carencias”, dijo Martín.

La propuesta presentada salió adelante porque Teruel Existe contó con el respaldo de los diputados populares, mientras que tanto Partido Aragonés como Partido Socialista se posicionaron en contra. El PAR rechazó esta moción porque, en opinión de Samper, fijar un día “se quedaría en un mero hecho” cuando lo que a su juicio hay que hacer es “trabajar todos los días en la lucha contra la despoblación como se hace desde la Diputación y desde los Ayuntamientos”.



Una de las votaciones que se llevaron a cabo ayer en la sesión plenaria



La encargada de justificar el voto socialista fue la diputada María Ariño, quien aprovechó la intervención para mostrar “la rabia por el secuestro de un movimiento ciudadano, por ponerlo al servicio de algunos, que mezclan partido, movimiento e incluso asociación de vecinos si es necesario”, acusó. Recordó que la manifestación la convocaron 85 plataformas ciudadanas y sólo una aprovechó para montar un partido político. Ariño planteó que votaban en contra porque se temen que “cuando este día europeo salga adelante redoblen ese discurso de que parece que nadie ha hecho nada por la despoblación hasta que ustedes llegaron”, dijo a los diputados de TE, una marca que, continuó, “a algunos ya no nos representa en ningún caso”.

Miguel Ángel Navarro se mostró de acuerdo en que el Congreso debe de cumplir con lo que se aprobó y reprochó a los socialistas que respaldaran la moción en Madrid y ahora voten en contra en Teruel. No obstante, matizó que a los alcaldes que luchan contra la despoblación “todos los días” les parece “indiferente” contar con un día así. El portavoz popular planteó que mejor que el 31 de marzo, el Día contra la Despoblación debería ser el día en el que se aprueben las ayudas al funcionamiento “porque eso sí es una verdadera medida contra la despoblación”, aseveró.

Líneas de autobús

La última moción que se debatió ayer, y que respaldaron unánimemente todos los grupos, fue la presentada por Teruel Existe para evitar la supresión de las paradas de autobús que, detallaron, afecta a 54 municipios turolenses. En esta moción se incluyó una enmienda del Partido Socialista donde planteaban que si se pierde alguna parada se cubra mediante la gestión del Gobierno de Aragón pero con fondos del Estado. Beatriz Martín concretó que no se entiende que se suprima ninguna parada mientras hay propuestas a nivel nacional para mejorar los transportes. “Por un sitio el Gobierno de España vende el Plan 30 Minutos y por otro quitan el transporte sin aportar soluciones”, lamentó.

Desde el Partido Popular Joaquín Juste se mostró muy crítico con la propuesta del Estado de supresión de líneas y destacó la importancia de que se mantengan, justificando así su respaldo a la propuesta.

La presentación de propuestas con temas ajenos a la realidad provincial fue duramente criticada por Polo, quien pidió al equipo de gobierno, al que definió como “tricojito” por su falta de acuerdo en muchos temas, que se dedique “a gestionar y traer progreso a la provincia, a trabajar por los turolenses”. Juste le contestó al respecto que la propuesta sobre Nolasco tampoco tiene nada que ver con la institución provincial.

Acuerdo con Caja Rural

Entre los puntos que se aprobaron en el pleno está la firma de un convenio con la Caja Rural para apoyar a las ferias que se desarrollan a lo largo del territorio. Joaquín Juste detalló durante la rueda de prensa que en virtud del acuerdo la institución provincial aporta un total de 120.000 euros mientras que la entidad bancaria costea 12.000. El montante total, añadió, “suponen una buena ayuda para todos los municipios que tienen ferias marcadas en el calendario”.

Además, también se acordó por unanimidad la concesión de la Cruz de San Jorge a Carmen Valero y Ramón Navarro, una decisión que ya se anunció en el pleno de febrero pero que ayer se votó de manera oficial.

En materia económica, la Diputación ha aprobado aceptar la delegación de las funciones de recaudación en periodo ejecutivo de las sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Beceite. También ha aprobado aceptar la delegación de las funciones de recaudación en periodo ejecutivo de las tasas por mesas y veladores y por sanciones de tráfico dentro del casco urbano solicitada por el Ayuntamiento de Rubielos.