La DPT y la Universidad de Zaragoza formarán estudiantes en Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica

La Diputación Provincial de Teruel y la Universidad de Zaragoza firman un convenio de cooperación educativa para que alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel del grado en Ingeniería Electrónica y Automática y graduados en Ingeniería Informática puedan realizar prácticas laborales y continuar su formación en Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica.

Un acuerdo que ha sido presentado este martes por el presidente de la DPT, Joaquín Juste, el director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, Jesús Gallardo, y el Jefe de Servicio del Área de Nuevas Teconologías y Administración Electrónica de la DPT, Luis Dalmau.

La Diputación de Teruel tiene entre sus competencias cooperar en el desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial y podrá colaborar en actividades como la concesión de becas para que estudiantes de la EUPT puedan colaborar en el área de Nuevas Tecnologías y Administración electrónica de la DPT y la planificación conjunta de Trabajos Fin de Grado o Fin de Máster.

Por ello, estudiantes de la EUPT trabajarán tutelados por los funcionarios dependientes del Área de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica de la DPT. La duración de las prácticas será de 500 horas prorrogables, si el alumno desarrolla su Trabajo Fin de Grado. La Diputación Provincial de Teruel abonará a cada uno de los estudiantes seleccionados, en concepto de bolsa de estudio, 1.000 euros brutos al mes.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha asegurado que este convenio sirve para “trabajar, colaborar, que haya más oportunidades y retengamos talento en nuestra provincia. Este es el objetivo de este convenio y el trabajo que vamos realizando”.

Por su parte el director de la EUPT, Jesús Gallardo, defiende que estas becas “enfrentan” al alumno becado a “trabajar con tecnologías de actualidad”. “Algunos de los proyectos que tiene la DPT son punteros y les preparan perfectamente para enfrentarse al mundo laboral”.

Por último Luis Dalmau, Jefe de Servicio de ANTAE, ha defendido que este proyecto “es una oportunidad muy buena para el alumnado y su primera toma de contacto con las instituciones” y ha puesto en valor que el convenio “nos va a ayudar a aprender tanto a ellos como a nosotros”.

El estudiante en prácticas no tendrá en ningún caso vinculación laboral con la Diputación de Teruel, no siéndole de aplicación la legislación al respecto. Percibirá la contraprestación mencionada previamente en concepto de bolsa de estudio y se comprometerá a guardar el secreto profesional en lo referido a los trabajos objeto de las prácticas, no pudiendo, en ningún caso, firmar informes, dictámenes o similares.

La Universidad de Zaragoza designará un tutor para cada estudiante que realice las prácticas y la DPT designará también un tutor responsable con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.

El presente convenio tiene vigencia de un año prorrogable a otro más y ambas partes constituirán una comisión que tendrá como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas de este convenio.