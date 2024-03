La España Vaciada celebra el quinto aniversario de la Revuelta sin que sus demandas se hayan cumplido

La Revuelta de la España Vaciada celebra el próximo domingo, día 31 de marzo, su quinto aniversario. Lo hará volviendo a salir a la calle en los pueblos que sufren el problema de la despoblación y con un mensaje claro, que las demandas que hicieron y que plasmaron en el Modelo de desarrollo que entregaron al Gobierno no se han cumplido, ni tampoco el tan ansiado Pacto de Estado, pero no renuncian a que se cumplan y seguirán trabajando para que lo hagan desde todos los ámbitos, desde la calle hasta las instituciones políticas.

Cinco años después de la multitudinaria manifestación que discurrió por las calles del centro de Madrid el 31 de marzo de 2019 con la participación de alrededor de cien mil personas, este movimiento que impulsaron las plataformas ciudadanas de Teruel Existe y Soria Ya! asegura que están en un momento de inflexión porque “la Revuelta es necesaria”.

En todas las provincias donde tiene presencia este movimiento las asociaciones que integran la coordinadora han convocado concentraciones en los pueblos como han hecho todos los años, además de las movilizaciones organizadas a principios de octubre, siempre con una temática específica.

Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia de Teruel y miembro del E20, el órgano de coordinación de la Revuelta de la España Vaciada, indicó que en la provincia las concentraciones se harán el próximo domingo a las 12 en las plazas de los ayuntamientos, de las iglesias o a la entrada de los pueblos, portando carteles reivindicativos como se ha hecho otras veces.

Al coincidir con el Domingo de Resurrección, aseguró que algunos pueblos trasladarán la concentración a días posteriores, y que las fotografías que se tomen en todos estos actos se difundirán por las redes sociales, al igual que en otras provincias, para poner de manifiesto que la Revuelta sigue viva. Uno de los lemas de este año es que “En Madrid fuimos 100.000, en los pueblos somo más”.

Reequilibrio territorial

Polo comentó a este respecto que se trata de sumar porque “la lucha por un reequilibrio territorial y la paralización del vaciamiento rural sigue”. De hecho, otro de los lemas que se exhibirán en estas concentraciones llama a que no se olviden las reivindicaciones ni las demandas de los territorios rurales: “No permitamos el olvido... ¡Actúa por tu pueblo!”.

A su vez, desde la coordinadora de la España Vaciada se está poniendo énfasis en la aprobación en los plenos de las instituciones locales de iniciativas para que el 31 de marzo sea reconocido como el Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación.

El movimiento de la España Vaciada ha elaborado un manifiesto que se leerá el domingo y que incide en lo que sus integrantes ya manifestaron hace un mes cuando anunciaron las movilizaciones y la celebración del quinto aniversario de la Revuelta.

Hay malestar por el incumplimiento de compromisos y porque sigue sin suscribirse un Pacto de Estado contra la despoblación y el reequilibrio territorial por parte de todas las fuerzas políticas, que consideran fundamental para que las políticas que deben ponerse en marcha surtan sus efectos y, lo más importante, tengan continuidad en el tiempo.

La Revuelta de hace cinco años supuso un aldabonazo y el problema de la despoblación y del olvido de los pueblos pasó a entrar de lleno en la agenda política, además de recibir la atención de los medios de comunicación.

Un lustro después el tema de la despoblación y del reequilibrio territorial sigue estando presente, pero no con la intensidad que alcanzó en 2019, cuando todos los partidos se comprometieron y el Gobierno central puso en marcha una estrategia y un Plan de 130 medidas frente al reto demográfico, sobre cuya eficacia para revertir la situación genera grandes discrepancias.

Las mismas se ven con frecuencia en los parlamentos, tanto en las Cortes Generales como en lo autonómicos, habiéndose convertido la despoblación en un asunto de confrontación política, mientras las entidades que impulsaron la Revuelta hace cinco años apenas ven avances y consideran que lo que vende la Administración central apenas ha tenido incidencia en los pequeños municipios, que son los más afectados por la despoblación. Uno de los problemas ha sido ese, que no se ha hecho una zonificación y por tanto no se ha distinguido entre los municipios de 5.000 habitantes y los que están por debajo de 500 o 100, que son los que se encuentran en una situación crítica.

Pepe Polo indicó que el problema del desequilibrio territorial “sigue existiendo, no se ha corregido y no se han dado soluciones acordes por mucho que el Gobierno diga que han impulsado su agenda de 130 medidas”.



Imagen de archivo de una movilización de la España Vaciada en Teruel reclamando que las zonas despobladas no deben ser territorios de sacrificio



“Nosotros no vemos que se esté corrigiendo el problema con la fuerza que nos gustaría a nosotros”, manifestó el presidente de la Federación Vecinal turolense y miembro del E20 de la España Vaciada. Precisó a este respecto que cuando se ve la incidencia que han tenido los fondos europeos Next Generation, se observa que “muchas veces no llegan” al territorio más afectado por la despoblación, y que “solo han servido para que grandes agencias en las ciudades se hayan instrumentalización para ofrecer su ayuda, pero en realidad eso no se está plasmando en el territorio”.

Aclaró que la Revuelta “sí que tiene su fuerza”, aunque no se esté ante una movilización como fue la del 31M de 2019, “sino que estamos ante muchas movilizaciones pequeñas y sostenidas en el tiempo”. Aludió a las recientes movilizaciones que ha habido contra las macrogranjas, las minas, el ferrocarril, los incendios o la falta de ordenación de los parques de renovables como la que está prevista para abril en Zaragoza.

Visibilidad

“Movilizaciones está habiendo, otra cosa es que no se tenga la visibilidad de una gran movilización como la de Madrid de hace cinco años, pero en el territorio la gente se está movilizando”, dijo Polo, quien consideró que si se hiciera una retrospectiva no a cinco años sino a ocho, antes de que surgiera el movimiento de la Revuelta, se vería que “el grado de movilizaciones en el territorio se está incrementando, y no solo por las protestas agrarias”.

Recordó que la gran manifestación de la que se cumplen este domingo cinco años, fue “el detonante, el aglutinante de muchísimas entidades y organizaciones que de alguna manera quisieron pegar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y ya basta”.

El representante vecinal opinó que en este tiempo “ha habido muchas promesas, como las 130 medidas del Gobierno, y creo que ha habido una especie de pequeño cansancio o de expectativa, y ahora surgen otra vez brotes verdes ante la necesidad de volver a la movilización”.

Desde la autocrítica, Polo reconoció que el hecho de que algunas de las organizaciones pasaran a la acción política hizo perder a la Revuelta fuerza, pero hoy se están reorganizando nuevamente “y creo que estamos en situación de poder volver a reorganizarnos”.

En sitios como Extremadura, Cuenca o Salamanca aseguró que el movimiento está “hiperactivo” y se han incorporado nuevas asociaciones con gran potencial como la de Pueblos Vivos que está llegando a nuevos sitios.

“Creo que estamos en una situación de que o se toma en serio el tema de la lucha contra la despoblación o no va a cambiar la situación, y la gente se está dando cuenta de que no hay que perder el fuelle y la Revuelta tiene que seguir latiendo en todos los pueblos”, comentó Polo, de ahí el llamamiento que hacen los lemas de las concentraciones del domingo a que no hay que permitir el olvido.

Durante estos cinco años, la presencia de Teruel Existe en las Cortes Generales en la pasada legislatura supuso llevar la voz de la España Vaciada tanto al Congreso como al Senado, pero tras los comicios del año pasado se perdió la representación en ambas Cámaras y desde el movimiento ciudadano se incide en que se ha notado y no se puede permitir que se silencien sus demandas.

Argumentó que “todos echamos en falta esa voz de la España Vaciada para que de alguna manera en las Cortes Generales se siguiera escuchando permanentemente lo que son los problemas de esa España Vaciada”. Consideró que al no volver a obtener representación política “perdimos una oportunidad histórica de que ese movimiento de la Revuelta pudiera entrar con fuerza, no solo con Teruel sino de Soria y posiblemente con alguna más, y esos diputados serían hoy vitales en el Congreso para que se escuchara permanentemente nuestra voz y nuestros problemas, e indudablemente no hubiéramos perdido el eco mediático del que disponíamos”.

Recordó en este sentido que esa presencia mediática se tuvo también a nivel europeo e internacional con la entrada de la Revuelta en las Cortes Generales a través de Teruel Existe, algo que “hoy, de haberse multiplicado, hubiese supuesto un respaldo a la lucha y a la consecución de objetivos para revertir la situación de la España Vaciada”.

Polo comentó que en el momento actual la España Vaciada está en un momento de “inflexión” y que van a intentar “dar un paso en nuestra organización porque la Revuelta es necesaria y que haya una presencia constante de la misma”. Puso como ejemplo la presencia de los partidos nacionalistas catalanes y vascos en las Cortes “haciendo valer su voto”.

El movimiento de la España Vaciada arrancó en marzo de 2019 con alrededor de 160 asociaciones, plataformas y colectivos, algunos de los cuales se han desvinculado mientras que otros nuevos se han ido sumando.

Reto demográfico

El tema de la despoblación entró de lleno en la agenda política y se pusieron en marcha iniciativas por parte del Gobierno, incluido un ministerio que incluía en sus competencias el Reto Demográfico con una Secretaría General e iniciativas como el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico cuya vigencia llegó hasta el año pasado.

En las Cortes Generales el debate sigue presente a través de las respectivas comisiones de despoblación o reto demográfico en el Congreso y el Senado, donde los miembros del Gobierno en sus distintas comparecencias han defendido sus políticas en esta materia, mientras que la oposición y en particular el Partido Popular han criticado la falta de eficacia de las mismas al no haber repercutido en los territorios más necesitados por encontrarse en una situación demográfica más crítica.

La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió en enero en el Parlamento las políticas de lucha contra la despoblación, con las que discreparon el PP desde la oposición, al igual que lo está haciendo su socio de gobierno, Sumar, a través del parlamentario de CHA por Zaragoza, Jorge Pueyo, en algunas cuestiones.

Prueba de ello es la insistencia del Gobierno en poner en marcha el nuevo mapa concesional del transporte de viajeros por carretera estatal sin tener en cuenta la peculiaridad de las zonas rurales, con el objetivo de favorecer exclusivamente la movilidad entre los grandes núcleos de población en detrimento de la España despoblada.

En las comisiones específicas de las Cortes Generales también se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer una valoración de la eficacia de las medidas puestas en marcha hasta ahora para poder corregirlas, además de la importancia de zonificar los territorios de cara a atender de forma especial a los que se encuentran en una situación demográfica más crítica.