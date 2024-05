La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas celebra el acto de graduación de los estudiantes que comenzaron en pandemia

Por

Comenzaron sus estudios universitarios en pandemia y finalizan con alegría sus cuatro cursos de formación en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en Teruel. El auditorio Encarna Pastor, en el parque Los Fueros, acogió este sábado por la mañana el acto de graduación de cerca de 300 alumnos de las cinco titulaciones de la Facultad: Magisterio de Primaria, Magisterio de Infantil, ADE, Psicología y Bellas Artes.



A golpe de abanico y vestidos de gala para la ocasión los alumnos y alumnas fueron pasando por el escenario para recoger sus diplomas y para que les fuera colocada la beca, cada una de un color según la titulación. La alcaldesa, Emma Buj, presidió el acto, junto al decano de la Facultad, Luis Miguel Pascual. Y con la presencia igualmente de los directores de la Escuela Politécnica y del Colegio Mayor Universitario, los coordinadores de grado y los presidentes de las comisiones de garantía de calidad, además del profesorado y otros invitados.



Presentado por el periodista José Miguel Meléndez, los recién graduados fueron pasando por titulaciones tras escuchar a dos compañeros que resumieron cómo habían sido estos cuatro años.



“Se nos ha pasado muy rápido”, aseguraban entre el público algunas de las alumnas que esperaban su turno para pasar mientras que otros aseguraban que se habían superado sus expectativas, como afirmaba Jorge Franco, y que si se tenían que quedar con alguno “el mejor curso ha sido este último, porque hemos hecho Educación Física”, como indicaron Paula López y Catalina Muñoz, de Teruel y Argente. Para otras compañeras que procedían de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana vivir en Teruel durante la carrera había sido “muy cómodo”.



Carmen Peña Espuña es de Graus y Julia de Tierra de Zaragoza y ellas fueron las primeras en tomar la palabra para explicar cómo habían sido esta etapa de su vida y la de sus compañeros. Recordaron que en la Facultad turolense eran “más que un número”, por el tipo de atención que reciben. Recordaron que empezaron con la pandemia: “No nos podríamos haber imaginado que las clases serían on line”. Pero aquello pasó, las clases convencionales volvieron y con ellas el cara a cara con sus profesores a los que agradecieron su trabajo para enseñales el camino de la que para ellas es “la profesión más bonita del mundo”.



En nombre de ellos Ramón Tena les animó a no perder el orgullo de lo que son, a mostrar amor por las cosas bien hechas y sobre todo a seguir creciendo como personas.



Como Tena, Encarna Esteban, profesora de ADE, les auguró que iban a ser grandes profesionales en unos estudios, en este caso, con tan solo nueve titulados esta promoción. Algo que les ha hecho sentir “muy afortunados” porque han recibido una “asistencia personalizada”, aseguró Miguel Delgado que estuvo acompañado de Sara Durbán en el escenario.



“Ahora tenemos ganas de poner en práctica lo aprendido, porque no solo sabemos de móviles, sabemos hacer lo que nos propongamos”, aseguró Miguel Delgado que estuvo acompañado de Sara Durbán en el escenario. Como ellos estudiantes y profesores de las cinco titulaciones fueron tomando la palabra en el acto.



La alcaldesa les animó a seguir estudiando o iniciar su carrera profesional aquí: “Teruel es una ciudad de oportunidades y ustedes pueden ser su futuro”, les dijo y recordó que hace cuatro años se decidió realizar el acto de graduación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en el auditorio del parque parar trasladar a la sociedad turolense que Teruel es cada vez más “una ciudad universitaria”.



El decano de la Facultad quiso trasladarles dos mensajes claros. Por un lado, les pidió que se sientan “orgullosos” de sus estudios en Teruel porque salen bien formados, por su esfuerzo y porque han obtenido la mejor formación. El otro mensaje que les transmitió fue que, a cambio de esta educación que han recibido, tienen que estar “comprometidos con la sociedad”.



Tras el acto de graduación, en el que estuvieron acompañados por familiares y amigos, tocó celebrarlo y divertirse en esta jornada festiva antes de iniciar el siguiente paso en su formación, la defensa del Trabajo Fin de Grado.