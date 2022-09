La Federación de Vecinos propone tomar medidas y llevar a cabo acciones reivindicativas si no llegan las ayudas al funcionamiento de empresas

Por

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel ha propuesto llevar a cabo medidas o acciones para exigir al Gobierno central que cumpla con los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y ponga en marcha las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Comisión Europea en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Los vecinos hicieron este planteamiento este viernes en una reunión a los representantes de las organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y se emplazaron a volver a reunirse a mediados de octubre.



La propuesta ha surgido del movimiento vecinal después de que hayan pasado tres meses desde la firma del manifiesto que impulsaron CEOE y Cepyme Teruel en junio de este año para reclamar la aplicación de las ayudas al funcionamiento, y que fue suscrito de forma mayoritaria por los partidos políticos, las organizaciones sindicales y diferentes organizaciones sociales y movimientos ciudadanos.



Esta iniciativa de la patronal turolense perseguía llamar la atención a Moncloa sobre la urgencia en la aplicación de estas ayudas, y se llevó a cabo también en las provincias de Cuenca y Soria, aunque las organizaciones territoriales que apoyaron el manifiesto no fueron las mismas en las tres circunscripciones.



En aquella ocasión, el movimiento vecinal turolense ya se mostró partidario de dar un paso más e ir a movilizaciones desde la unidad de acción si no había respuesta del Gobierno en un tiempo prudencial, como no la ha habido.



Es con ese espíritu con el que la federación vecinal convocó a CEOE y Cepyme Teruel, Cámara de Comercio, CCOO y UGT, si bien el presidente de los vecinos no empleó el término movilización y de lo que habló fue de “medidas” o “acciones” para buscar el consenso de cara a lo que se vaya a hacer y que está por concretar.



El pasado martes, el presidente de CEOE, Juan Ciércoles, ya comentó que habían sido convocados a este encuentro y que iban a acudir para escuchar. En aquella ocasión manifestó a la prensa que había que “forzar un poco la máquina”, pero sin precisar cómo ni descartar nada y aunando esfuerzos.



Pepe Polo actuó como portavoz para explicar lo que se había tratado y no se hizo ninguna convocatoria a la prensa porque era una primera reunión en la que la federación vecinal hizo sus planteamientos a los agentes económicos y sociales, que a principios de este siglo llegaron a la unidad de acción cuando se impulsaron las primeras reivindicaciones del movimiento ciudadano Teruel Existe.



Polo dijo que el objetivo era evaluar lo que ha pasado en estos tres meses tras la firma de ese manifiesto y las acciones del Gobierno en relación con lo que se pedía en el mismo, que era aplicar las ayudas al funcionamiento. El presidente vecinal explicó que asistieron representantes de todos los convocados excepto de UGT, que disculpó su ausencia al no poder asistir, y que todos coincidieron en seguir haciendo gestiones a nivel interno en sus respectivas organizaciones, así como con sus homólogos de las otras dos provincias.



El presidente de la federación comentó que se emplazaron a un segundo encuentro entre los días 13 y 14 de octubre, y que tras las consultas internas realizadas en sus distintas organizaciones verán si se toma algún tipo de “medida o acción” conjunta para reclamar que se apliquen las ayudas, en la línea del manifiesto impulsado por la patronal en junio pasado.