La Feria de las Oportunidades de Teruel se mantiene todavía en las tiendas en su edición de 2021

No ha podido ser. Como ya ocurriera hace un año la Feria de las Oportunidades, que este 2021 llega a su decimoctava edición, se volverá a celebrar en los propios establecimientos. Las medidas restrictivas derivadas de la situación de pandemia hacían complicado organizar un mercado que reuniera las suficientes garantías para cumplir con todos los requisitos, y aunque esa era la primera idea finalmente se ha decidido volver a repetir la fórmula del año pasado. Y la respuesta de los comerciantes ha sido positiva porque se espera que al final cerca de 70 establecimientos cuenten para los días 10 y 11 con una zona dedicada a las oportunidades.

El concejal de Empleo, Empresas y Autónomos, Ramón Fuertes; el responsable de zona de Caja Rural de Teruel, Juan Mangas; y los gerentes de la asociaciones de comerciantes de Teruel; Belén Plumed, por Asempaz; Rodolfo Pangua, por el CCA, y Nuria Ros, por ACESTeruel, ofrecieron ayer una rueda de prensa para explicar los detalles de esta edición, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Teruel y del Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

El concejal del área destacó que iniciativas como esta contribuyen a fomentar el consumo y la economía y destacó que la feria está “más que consolidada”. Consideró “un éxito” que más de 60 establecimientos se hayan sumado a la iniciativa y animó a los comerciantes que todavía no lo han hecho a sumarse a ella. También a los turolenses a que realicen las compras en el comercio de proximidad.

Juan Mangas subrayó por su parte el apoyo que Caja Rural da a esta feria para colaborar con los turolenses, recordó que el comercio es “un pilar fundamental”, en la economía de la ciudad y apuntó que aunque hayan cambiado los hábitos de consumo hay que seguir apoyando a un sector “que hay que cuidar” con un esfuerzo especial.

El gerente de la CCA habló en nombre de las tres asociaciones y destacó la gran variedad de artículos que en estas dos jornadas se pondrán a la venta con precios muy competitivos. Desde moda a calzado, complementos o interiorismo pasando por los electrodomésticos o muebles. “Es una oportunidad muy buena para comprar después de este verano extraño”, señaló.

Y lo calificó así porque explicó que aunque sí que ha habido ventas debido a la gran cantidad de visitantes que han venido a Teruel no todos los sectores se han beneficiado igual de esta presencia. “Lo que buscan los comerciantes es vender artículos de temporada a muy buenos precios porque no interesa asumir los costes de guardar el género”, explicó. Durante esta semana se informará a través del perfil de Facebook, No rompas el círculo, de las ofertas que los establecimientos lanzarán durante este fin de semana.

En la calle

La gerente de ACESTeruel explicó que aunque la primera intención para esta feria era organizarla de nuevo en la calle, cuando solicitaron el permiso a Sanidad, les trasladaron una serie de indicaciones, debido al nivel de alerta 2, que eran difíciles de cumplir.

Recordó que el volumen de clientes que mueve este mercado en su formato tradicional es mayor que el del mercado ambulante de los jueves o sábados y desde la organización veían difícil poder hacer cumplir las restricciones en la calle San Juan, donde se produce un “cuello de botella”, por el estrechamiento de la vía en algunos puntos.

Por eso, se decidió finalmente dar “garantías de seguridad” y celebrar la feria en los propios comercios, lo que se ha traducido en un “alto nivel de participación” en los distintos barrios.

El horario será el habitual de cada establecimiento, que colocará una zona de oportunidades. De esta manera, será “el mismo evento de siempre repartido por todo Teruel”.

Iniciativas como esta contribuyen a mejorar las ventas de un sector muy perjudicado por la situación de pandemia. Los gerentes de las asociaciones reconocieron que el verano había sido “un balón de oxígeno” para una situación crítica y que para muchos ha supuesto el cierre definitivo del negocio. En el caso del Centro Histórico calcularon que había habido unos siete cierres entre sus asociados y entre los de ACESTeruel, que aglutina a toda la ciudad, unos dos cierres de asociados.

El concejal de Empresas recordó que desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha distintas medidas para “echar una mano al sector”.