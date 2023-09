La Feria de Saldos de la capital ayuda a deshacerse del remanente tras un verano de menos ventas

La XX Feria de Oportunidades, popularmente conocida como Feria de Saldos, que el sábado se celebró en el centro de la capital turolense ha servido a los comerciantes de Teruel para deshacerse de gran parte del stock que les había quedado en sus tiendas tras un verano en el que, según indicaron desde las asociaciones de comerciantes de la capital, el descenso en la llegada de turistas se ha notado en la facturación de las tiendas.

“Ha sido un verano extraño, el turismo ha apostado más por la costa y no tanto por el interior, algo generalizado en toda España, y contaban con más producto en las tiendas”, comentó el gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel, Rodolfo Pangua. Reconoció que tenían grandes expectativas puestas en las ventas estivales debido a la tendencia de los últimos años, en los que ha habido una gran afluencia de turistas, pero no se han cumplido precisamente por el descenso en el número de visitantes.

Los turistas son unos clientes de gran importancia para el comercio turolense porque “las compras se vuelven más emocionales, se rompen esas barreras más lógicas que puedes tener en la rutina, donde el trabajo no te permite dedicar tiempo a comprar”, comentó Pangua.

Sin embargo, para algunos comerciantes los visitantes que llegaron a la ciudad en los meses de julio y agosto sí fueron relevantes a la hora de hacer caja. Nuria Gómez, de la zapatería infantil Chikis, apuntaba que ofreció unas “buenas rebajas” que resultaron atractivas para los turistas, quienes aprovecharon para abastecerse de cara a la vuelta al cole.

Las primeras horas de la mañana son tradicionalmente fuertes en la Feria de Saldos, pero el momento de mayor aglomeración tuvo lugar a última hora de la tarde y los comercios retrasaron incluso la hora del desmontaje para poder atender a los numerosos clientes que a esas horas recorrían los puestos. La gerente de Aces Teruel, Nuria Ros, hizo una valoración muy positiva de la afluencia de personas y señaló que “los comerciantes están contentos con las ventas” realizadas a lo largo de la jornada.

Rodolfo Pangua (Izq.), Charo Guillén, Luis Girón, Emma Buj, Santiago Ligros y Nuria Ros, en el acto inaugural

En el acto inaugural la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, destacó el apoyo del Ayuntamiento a los comercios locales, que “pasan por dificultades en todo el país”. Concretó que las acciones irán dirigidas tanto para que las tiendas actuales incrementen su clientela como a impulsar a los nuevos emprendedores que quieran establecerse.

La Feria de las Oportunidades, organizada por Asempaz, Aces Teruel y Centro Comercial Abierto, se celebró en una única jornada y concentró a 38 expositores, algunos de ellos fieles desde la primera edición, celebrada hace dos décadas. En palabras del concejal de Comercio, Luis Girón, se trata de una cita que beneficia a consumidores y empresarios y destacó el “valor añadido” que ofrecen las compras en el comercio de proximidad frente a internet: “No sólo es que se pueda ver la prenda, sino es la atención personal que prestan los comerciantes, el cliente es asesorado en todo”, aseguró.

La feria sirve a los comerciantes para sacar los restos, que son productos de primera calidad que no se han vendido en la temporada, pero también para darse a conocer. En este sentido Cristina Sanz, de Escolano Moda Íntima, concretó que incluso para su establecimiento, que tiene una gran trayectoria en la capital, la cita ayuda a hacer clientela entre los nuevos pobladores.

Vely Abanto paseaba poco después de las 11 con una gran bolsa repleta de prendas nuevas que acababa de adquirir: “Me he comprado un conjunto de dos piezas que para una ocasión especial me vendrá muy bien, me ha encantado y estaba en mi talla”, relató. Además, se compró un mono largo de pantalón por tan sólo 10 euros, “un gran chollo”, especificó. Ella acude todos los años porque, reconoció, siempre encuentra buenas ofertas con las que completar su armario.