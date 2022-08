La Fundación Bodas de Isabel sancionó a su gerente y ahora la jueza lo revoca

La titular del Juzgado de lo Social Único de Teruel ha declarado la improcedencia de una sanción que la Fundación Bodas de Isabel interpuso a su directora-gerente por no ajustarse a derecho. La sanción, que le interpuso el Patronato por una falta muy grave de desobediencia, consistió en la suspensión de empleo y sueldo de un mes, que se hizo efectiva el pasado mes de noviembre. En el fallo de la sentencia -que es firme- se acuerda su revocación, quedando sin efecto.

Con este fallo la jueza estima parcialmente la demanda presentada por Raquel Esteban frente a la Fundación Bodas de Isabel, porque la jueza demuestra en la sentencia que la relación laboral que mantienen ambas partes es de alta dirección mientras que la demandante la considera ordinaria indefinida. La titular del Juzgado de lo Social reconoce la imprudencia de la sanción, por lo que “debe de ser revocada”.

Los hechos que se juzgan tuvieron lugar como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo de un 50% que afectó al personal de la Fundación entre el 3 de mayo y el 31 de agosto de 2021. En ese momento, Esteban se percata, al revisar su nómina, de que cobra un plus de dedicación especial por un asesoramiento para un acto recreacionista sobre la coronación del rey de Aragón encargado por la DGA en 2014 y se desconoce quién ordenó la inclusión de este plus. Así lo explicó al Patronato, especificó que ella no había dado orden al servicio de nóminas de incluir ese plus y aseguró no saber que cobraba ese plus porque desconocía los conceptos que aparecían en su nómina.

Los miembros del Patronato constataron la percepción indebida del complemento puesto que de la documentación aportada y de las propias manifestaciones de Esteban concluían que ese trabajo no se realiza en la actualidad ni tampoco desde hace varios años, al margen de no quedar acreditado suficientemente el tiempo en que se llevó a cabo.

Por ello, los miembros del Patronato acordaron la eliminación de ese plus, la devolución de los percibido por él en el último año y también y lo que originó el conflicto- delegar en la propia Esteban la ejecución de esos acuerdos.

La directora solicitó que esta delegación se le comunicara por escrito porque consideró que no le correspondía comunicar ni dar órdenes sobre cualquier aspecto relacionado con las nóminas.

Cuando recibió el certificado de lo acordado en el Patronato, dio la orden aunque manifestó no estar de acuerdo con la eliminación de ese plus.

Posteriormente, el Patronato acordó imponer la sanción por la actuación de Esteban ante los requerimientos claros y expresos de la secretaria de la Fundación Bodas, en representación del Patronato.

También se decide que sea la secretaria, que no es patrona, la que lo comunique al servicio de nóminas.

El procedimiento de la sentencia trata de demostrar si la actuación llevada a cabo por la Fundación demandada de imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un mes era ajustada a derecho.

Esta cuestión se encuentra, según recoge la jueza, ligada a la cuestión controvertida de si la demandante es personal de alta dirección o personal laboral común.

A la jueza le llama atención que la Fundación no impuso la sanción por la supuesta percepción indebida del plus, porque queda demostrado que no podía imponerse por propia voluntad, sino por las reiteradas negativas y dilaciones en el cumplimiento de las órdenes del Patronato.

La jueza, sin embargo, considera que esta actitud no se ha producido y lo justifica. Niega también que se haya producido un “abuso de confianza” y demuestra, con comparativas con otras entidades, que el desarrollo de las funciones que lleva a cabo la directora-gerente son comparables a las de un cargo de alta dirección.

Los hechos se juzgaron el pasado 22 de junio. Previamente se había celebrado un acto de conciliación sin avenencia.

Raquel Esteban es directora gerente de la Fundación Bodas de Isabel de Segura desde que formalizó, en 2006, y entre otros actos esta entidad organiza la recreaciones históricas de Las Bodas de Isabel y La Partida de Diego, además de la Semana Modernista.

El patronato de la Fundación está formado por el Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, CEOE-Teruel, Caja Rural de Teruel y la Federación de Grupos de Las Bodas. La presidencia recae en la alcaldesa.