La Guardia Civil de Teruel retira 848 artículos infantiles que no reunían las condiciones para su venta

La Guardia Civil de Teruel ha retirado del mercado 848 artículos infantiles que no reunían las condiciones para su venta, en el marco de la operación “Ludus-Pokezone”.



Agentes del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Teruel, en colaboración con inspectores de consumo, y en base a la red de alerta de productores de consumo no alimenticios, realizaron un total de 16 inspecciones en establecimientos de toda la provincia de Teruel.



La finalidad de este tipo de servicios es comprobar los puntos de seguridad que tienen que tener los juegos y juguetes en lo relativo a materiales, bordes, puntas y requisitos de los destinatarios para niños menores de 36 meses, ha explicado la Guardia Civil en una nota de prensa.



Así como identificar los posibles delitos relacionados con la propiedad industrial, el contrabando, e incluso a la salud pública.



Como resultado de estas inspecciones se procedió a la retirada y destrucción de 848 artículos que no reunían las condiciones necesarias para su venta.



Del mismo modo se procedió a proponer para sanción a la L.O. 4/2015 a un comercio al tener a la venta 7.850 artículos pirotécnicos de la categoría F2 sin autorización para ello, y a la L.O. 12/1995 de reprensión al contrabando, por carecer de documentación acreditativa de compra de varios juegos expuestos de venta al público.