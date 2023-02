La historia de amor más bella jamás contada vuelve a la vida con la muerte de los dos Amantes

La Leyenda de los Amantes volvió a cerrarse con la muerte de Isabel de Segura, tras besar los labios inertes de Diego, en la que volvió un año más a ser la escena más emocionante y seguida por el público. Recuperado su escenario habitual y sin restricciones derivadas de la pandemia, la plaza de la Catedral de Teruel volvió a llenarse de emoción contenida y de público para presenciar el último acto de la desafortunada historia de amor. Como es bien sabido Isabel le dio el beso negado a Diego, muerto desde la víspera, segundos antes de caer desplomada sobre su cuerpo, muerta de amor, ante el terror de su familia y la de los Marcilla, y un suspiro contenido por parte de los miles de personas que siguieron la escena desde la plaza.

Pedro de Azagra determinó entonces que los dos Amantes deberían descansar juntos, en una tumba compartida, en un arranque de honestidad que el público agradeció. Concluyó así una nueva edición de las Bodas de Isabel, que pese a ser la primera cuyo formato regresa completamente a como se conocía en 2020, antes de la pandemia, y de las dudas que se generaron con el despido de la anterior gerente de la Fundación Bodas de Isabel, solo una semana antes de su arranque, se desarrolló con completa normalidad. Destacó la dirección artística de las escenas y la profesionalidad mostrada por los actores y actrices voluntarios, así como la gran cantidad de turistas que han pasado por la ciudad, especialmente desde el sábado.

La plaza de la Catedral se llenó de público desde media hora larga antes de que arrancara la escena, con apabullante mayoría de turistas sobre propios, a juzgar por las indumentarias mayoritarias entre el personal. Los chascarrillos del bufón, interpretado por el actor Jesús Pescador, abrieron la escena, con una sinopsis de todo cuanto había ocurrido ese fin de semana, especialmente dirigidos a los “turistas despistados”. Ante la divertida concurrencia, el bufón intentó hacer pasar por suyos los versos de Jorge Manrique y sus Coplas por la muerte de su padre, y hasta el himno de la Legión -”soy el novio de la muerte”-. Sobre el escenario recibió una llamada de la mismísima Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) advirtiéndole de que no podía usar gratuitamente esos versos.

En realidad no es verdad, primero porque, como recordó Pescador, Jorge Manrique nació mediado el siglo XV y Teruel estaba a principios del XIII, así que dichos versos no podían estar escritos; y en segundo lugar, los derechos de autor sobre la obra de Jorge Manrique hace muchos años que caducaron. Sin embargo fue un divertido guiño para los propios, en referencia a la polémica que se levantó, una semana antes de la celebración de las Bodas, por la posibilidad de que el autor y titular de los derechos registrados de buena parte de los guiones que se han representado durante la recreación, Santiago Gascón, no autorizara a que fueran utilizados este año como represalia por el inopinado despido de Raquel Esteban, hasta entonces gerente de la Fundación Bodas de Isabel.

Con derechos o sin ellos, cuando el bufón abandonó la escena el silencio se volvió a adueñar de la plaza, roto únicamente por los tambores que anunciaban el sepelio de Diego de Marcilla. Pasaron por ahí su compañía almogávar, apenas peinados para rendirle su último adiós, y reprocharle, en boca de su lugarteniente, la muerte tan estúpida que a lo ojos de un perro de la guerra ha dejado fuera de combate al guerrero, tras sobrevivir a los moros en Las Navas y a los cristianos en Muret. Tras cumplir con el rito de destruir a golpe de maza el escudo de Diego, sus compañeros de Lurte -en la ficción, se entiende- también suben a despedirse de él, con la canción Luz del alba, perteneciente al disco Última frontera y que cada año suena en la mañana del domingo de Medievales.

Tras ellos llegó la figura encapuchada que esperaba todo el mundo. O casi todo, porque todavía queda quien, en su primera visita a las Bodas de Isabel, se sorprende al comprobar que es Isabel la que quiere despedirse del cadáver de Diego.

Es poco probable que en pleno siglo XIII la dejaran acercarse al féretro, pero al fin y al cabo esto es una leyenda y, tras suplicar a su padre, este consiente en permitirle que se despida de quien, a los ojos de Dios, ya solo era una amigo de la infancia.

Y ante el silencio sepulcral y la respiración contenida de miles de personas, otros tantos teléfonos móviles grabaron como Isabel posaba levemente sus labios en las de su amado, y tras unos breves segundos de paz, de amor correspondido, se desplomó sobre su cuerpo.

La Leyenda estaba completa pero todavía quedaba tiempo para el último giro que rinde homenaje a los Amantes de Teruel. Arrepentido y amargado, Pedro de Azagra hace valer su autoridad sobre Isabel, por encima incluso de la de su padre, para determinar que donde debía descansar su joven y efímera esposa era junto a Diego, el único hombre al que realmente había amado.

Domingo de Celadas certificó la muerte de Diego e Isabel, a 19 de febrero de 1217, y pidió a los escribas que dejaran constancia de lo ocurrido para generaciones venideras. Para que conozcan que no es buena idea andarse con remilgos en cuestiones del corazón y que intentar romper los designios del amor trae funestas consecuencias. Y para asegurarse que nadie, ni en Teruel ni en ninguna parte, vuelve a poner plazo, ni de cinco años ni de toda una eternidad, a la manifestación del amor verdadero.