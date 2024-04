La inserción laboral de los titulados STEM de La Universidad de Zaragoza es casi del 90 por ciento

Representantes de más de 90 universidades públicas y privadas españolas se dan cita en el Campus de Teruel en el XXIV Encuentro de los Servicios de Información y Orientación Universitarios para reflexionar sobre la mejor forma de asesorar a sus estudiantes para que logren el éxito académico y su posterior desarrollo profesional. En las jornadas se puso de relieve la importancia de las prácticas y se resaltó la alta empleabilidad que está logrando la Universidad de Zaragoza, especialmente en carreras técnicas y de Ciencias de la Salud.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Ángela Alcalá, destacó que participaban en esta reunión representantes de todo el territorio, desde Andalucía a Galicia o Baleares, bajo el lema Informar y orientar dejando huella, para mejorar esa atención al alumnado. “Venimos aquí para compartir cómo tenemos que informar y orientar. Queremos que nuestro estudiantado sepa cuáles son los grados universitarios, qué es lo que va a estudiar, cuáles son las salidas profesionales y cuáles son todos los servicios y recursos que las universidades ofrecemos: becas, servicios como deporte, etcétera”, comentó Alcalá que aseguró que el de Teruel es un campus acogedor para este tipo de encuentros.

La incorporación al mundo profesional es uno de los aspectos más relevantes para las universidades. “Queremos trabajar para que nuestros estudiantes con una buena información, con una buena orientación, no tengan fracaso académico, sepan lo que quieren hacer y que tengan una buena inserción laboral”, resaltó la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que mostró su satisfacción por los resultados en este centro, especialmente en las ingenierías, como las dos que se imparten en Teruel, y los grados del área sanitaria, donde la inserción laboral es de casi el 90 %.

Retos

En este sentido, Alcalá puntualizó que uno de los retos es tener cada día más posibilidades para las prácticas del alumnado y recordó que la Universidad de Zaragoza tiene convenios educativos para las prácticas con más de 5.000 empresas en todo el territorio lo que permite que las entidades conozcan a los estudiantes. Asimismo, destacó colaboraciones como la que han hecho con la Diputación Provincial de Teruel con los programas Arraigo y Desafío.

Por otro lado, Ángela Alcalá señaló que no trabajan sólo con el estudiantado sino que también lo hacen con las familias.

Para la vicerrectora de Estudiantes el mensaje a los alumnos a la hora de elegir carrera es que el itinerario responda a sus intereses. “Lo que es importante, lo que decimos siempre al estudiantado es: Haz lo que tú quieras, lo que te guste, no lo que te digan que tienes que hacer porque tienes mejor nota. Si tú haces algo que no te gusta, que no te interesa, eso es fracaso académico y es abandono”, sentenció.

También defendió la necesidad de contar con especialistas en todas las disciplinas. “Las humanidades son necesarias, las humanidades tienen que estar y si no, no vamos a saber leer historia, ni nada. Entonces, una persona que hace humanidades que le gustan, os aseguro que al final tiene inserción laboral”, señaló la responsable universitaria.

Alcalá detalló que hay un porcentaje del 30 % de alumnos que cambia de titulación y uno de los objetivos de la orientación es precisamente que desde el principio el alumno sepa qué va a estudiar y haga una buena elección.

Inauguración

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que participó en la inauguración de este encuentro de orientación incidió en la importancia que tiene el Campus para la capita. “Hemos hecho una apuesta muy fuerte por ser una ciudad universitaria, yo así lo concibo, y de hecho para el curso que viene, por ejemplo, se van a incrementar las plazas de Ingeniería Informática de 30 a 40 y quiero agradecer al actual Gobierno de Aragón que entienda que Teruel tiene que ser una ciudad universitaria”, comentó Buj.

La alcaldesa destacó Teruel como “una ciudad de congresos” y puso el ejemplo de los últimos días con la celebración de varios, además del ámbito educativo. “Los orientadores de toda España van a poder no sólo formarse, sino además disfrutar de una magnífica ciudad Patrimonio de la Humanidad”, señaló Buj que resaltó el buen trato que reciben los asistentes a los congresos y que Teruel es una ciudad cómoda por su tamaño para compaginar formación y turismo.