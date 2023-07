La Junta Electoral amplía el plazo para votar por correo hasta las 14:00 horas del viernes

Por

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado ampliar el plazo de votación por correo hasta mañana viernes a las 14:00 horas, con el fin de "facilitar al máximo el derecho de sufragio de los ciudadanos que han optado por este procedimiento de votación".



La JEC ha tomado esta decisión en su reunión de este jueves tras recibir la petición de Correos para que los electores que aún no habían podido recoger la documentación para votar por cambio de domicilio o por alguna otra circunstancia tuvieran margen para poder hacerlo.



De esta forma, las oficinas de Correos seguirán disponibles para poder recoger y emitir el voto postal hasta el viernes a las dos de la tarde, hora a la que habitualmente cierran.



La Junta Electoral ha tenido en cuenta no sólo la petición de Correos sino también las peticiones que les hicieron llegar el PP y Vox al solicitar la prorroga de los plazos para votar por correo.



En la resolución, el órgano máximo de vigilancia del proceso electoral pide a Correos que extreme "la diligencia para asegurar que los sobres con el voto pueden entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos".



En este punto, la entidad postal ya había manifestado su disposición para asegurar esta entrega, además de urgir a los electores que aún no habían ido a recoger la documentación electoral a las oficinas a que lo hicieran cuanto antes.



Y es que todavía hay cerca de 170.000 documentaciones que no han sido recogidas, aunque este viernes Correos facilitará nuevamente datos provisionales.



La JEC añade que dará traslado del informe emitido por Corros a los partidos políticos interesados en esta ampliación de plazo, en los que se pone de relieve que a pesar de que se ha entregado ya toda la documentación electoral, todavía el 18 de julio estaban pendientes de recogida por los electores un 9,07 % de los envíos realizados.



Y destaca también que se ha producido un número significativo de reexpediciones de los envíos de documentación electoral debido a que los electores han cambiado de domicilio con motivo de las vacaciones estivales y han tenido que volver a solicitar la documentación en su nueva ubicación.



Los sindicatos CCOO y UGT han aplaudido esta ampliación de los plazos y se han mostrado satisfechos de que Correos ponga "todos los medios necesarios a disposición de la ciudadanía para facilitar el ejercicio del derecho al voto postal".