La Justicia de Aragón sugiere que se valore hacer una actuación integral en la calle San Francisco

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia, sugiere al Ayuntamiento de Teruel que supervise el cumplimiento del deber de conservación en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad del inmueble de la calle San Francisco 18 y del convento de la plaza Cristo Rey 2, tras escuchar la queja presentada por la Comunidad de Propietarios de la calle San Francisco 16 sobre el estado en el que se encuentran estas edificaciones. También sugiere que se valore la posibilidad de acometer por parte del Ayuntamiento una actuación integral en la zona de la calle San Francisco, tal y como plantea el grupo de trabajo de la asociación vecinal del barrio del Carmen. Asimismo, pide que se valore si procede realizar actuaciones de conservación y mantenimiento en el callejón de la Colina, al que se refiere la queja presentada por esta comunidad de propietarios de ocho pisos.

Esta resolución del Justicia de Aragón se realiza tras atender la queja presentada por la comunidad de propietarios de la calle San Francisco el pasado mes de diciembre donde se exponía que ante la “inactividad” del Ayuntamiento por las denuncias presentadas por esta Comunidad y sus vecinos en los años 2006, 2017 y 2023 y el “incumplimiento” por parte del Ayuntamiento de los propios decretos municipales, los vecinos acuden al Justicia para que invite a la administración local a cumplir con sus obligaciones y a actuar de inmediato para poner solución a los problemas de esta comunidad, extensibles a otras comunidades de la calle, como la propia Justicia recoge en su consideraciones.

En 2006 los garajes de la calle San Francisco 16 sufrieron filtraciones y humedades como consecuencia de las condiciones de ruina y de insalubridad del edificio del número 18. La comunidad que ha presentado la queja al Justicia dice que el expediente cayó en el olvido.

Paralelamente, en julio de 2009 uno de los propietarios del número 18 denunció al convento situado en la parte superior de la calle por filtraciones. Se abrieron dos expedientes por parte del Ayuntamiento pero “los dos se quedaron paralizados”.

En 2017 la comunidad de propietarios del número 16 volvió a presentar un escrito en el Ayuntamiento para denunciar filtraciones. Se abrieron sendos expedientes en relación al número 18 y al convento. En el primer caso se ordena la limpieza del inmueble y posteriormente una multa por incumplir la orden, que se paga pero se interpone recurso de reposición. Aunque el Ayuntamiento puede actuar de forma subsidiaria, como se recuerda en sus propios decretos, no lo hace.

Tres días después del derrumbe del edificio del número 21, el 13 de junio de 2023, la comunidad de propietarios presentó otro escrito en el Ayuntamiento.

Esta comunidad denuncia también el estado de abandono del callejón de la Colina.

Ante la queja por “inactividad” e “incumplimiento” de sus propias resoluciones, la institución aragonesa se dirigió en el mes de enero al Ayuntamiento que le ha informado sobre las actuaciones desarrolladas por la Corporación Municipal desde la primera denuncia presentada en 2006 pero también durante este año 2024, tras la queja presentada por los vecinos en diciembre.

El pasado mes de abril la Unidad de Control Urbanístico del Ayuntamiento emitió un informe técnico, tras realizar una visita de inspección del convento donde se comprobó que se había realizado la limpieza del patio y el sellado de las juntas del muro por donde se producía filtraciones por lo que se cerró el expediente.

En cuanto al número 18 de la calle San Francisco, también en abril de este año, se solicitó un informe sobre las órdenes dadas a la propiedad en 2018 y 2019 y sobre la solicitud de ruina.

En sus consideraciones la Justicia de Aragón recuerda las obligaciones de conservación de las propiedades inmobiliarias de mantener las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad de las propiedades, pero también que la inactividad del Ayuntamiento para hacer cumplir esta obligación de conservación podría determinar el nacimiento de una responsabilidad administrativa.

Gimeno considera además que del contenido de la queja presentada por la comunidad de la calle San Francisco se entiende que podrían ser varios los inmuebles de la zona los que podrían sufrir problemas de filtraciones, grietas en muros y falta de limpieza.

En el caso del callejón de la Colina, la Justicia recuerda que entre las competencias propias del municipio se encuentran atender los servicios de limpieza viaria, protección de la salubridad y alumbrado público.

Satisfacción

María Victoria Domingo, portavoz de la Comunidad de Propietarios del número 16, se mostró “orgullosísima” como aragonesa de la atención recibida por parte de la institución del Justicia de Aragón. Aunque sus resoluciones no son vinculantes se siente “escuchada y respaldada” por la institución aragonesa y considera que la resolución es “un tirón de orejas” para el Ayuntamiento de Teruel.

“Me arrepiento de no haber ido antes al Justicia”, aseguró, porque “después de 17 años poniendo quejas no se ha hecho nada hasta que el Justicia no se ha dirigido al Ayuntamiento”, apuntó en relación a los problemas ocasionados por el número 16 cuyos decretos municipales databan de los años 2018 y 2019 y ha sido en los últimos meses cuando la Unidad de control urbanístico ha solicitado informe sobre el cumplimiento de las órdenes.

En cuanto a las filtraciones del muro del convento, apuntó que sí que se ha reparado porque ya no están recibiendo filtraciones desde ese punto.

Concentración el día 13

El grupo de trabajo de la para la rehabilitación integral de lacalle San Francisco y alrededores ha vuelto a convocar una concentración como cada día 13 en apoyo a las familias del barrio que el 13 de junio de 2023 vivían en los números 17, 19,21 y 23-25 de esa calle. Este mes la concentración será en la plaza Cristo Rey o plaza de las Monjas este viernes a las 19:30 horas. “Nuestra intención es poner el fon en este punto de la ciudad porque en estos meses hemos constatado que cuando se producen averías en las redes de saneamiento o abastecimiento de esa zona el agua llega a nuestros garajes”, apuntaron desde el grupo.

También hacen referencia a la sugerencia del Justicia de Aragón: “Hemos podido comprobar que cuando El Justicia pregunta al Ayuntamiento de Teruel por expedientes iniciados hace 17 años se retoman los asuntos y algunos problemas se resuelven”.

Por ello, se preguntan por qué se ha retomado la tramitación de los expedientes “olvidados” o si se va a valorar la recomendación de hacer una actuación integral de la calle.

Preocupación

La asociación vecinal del Centro Histórico apoya las reivindicaciones y concentraciones vecinales de los días 13 de cada mes, que en esta ocasión será en la plaza de las Monjas, parte alta del barrio de donde nacen problemas de humedades que van a parar hacia la calle Nueva, paseo del Óvalo, calle San Francisco y Andaquilla, entre otras y que afecta a monumentos que son Bien de Interés Cultural, como la Escalinata. Así lo recuerda la presidenta de la asociación María José Izquierdo en un comunicado donde recuerda que no es nueva la preocupación de los vecinos del Centro Histórico por los problemas de humedades, filtraciones y achicamiento de agua de los bajos de viviendas y locales comerciales.

Tampoco es nuevo “el apoyo a los vecinos de la calle San Francisco y la Asociación del Carmen”, comenta. Por ello, desde la asociación animan a participar en la concentración de este viernes 13 a las 19:30 en la plaza de las Monjas.

La alcaldesa

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se ha referido a este asunto y consideró que la figura del Justicia de Aragón “hace una gran labor en nuestra comunidad autónoma y normalmente lo que hace es reforzar las peticiones vecinales, no conozco casos en los que no haya asumido lo que pedían los vecinos”.



Sobre la petición de hacer una reforma integral, ha dicho que “queda muy bien” pedirlo pero “son distintos hechos puntuales en los que hay que intervenir y este Ayuntamiento lo está haciendo”.



“Más allá de decir que hay que hacer una reforma integral tenemos que saber qué es lo que queremos reformar”, ha afirmado antes de recordar que está en estos momentos en redacción un proyecto de reforma de la plaza de las Monjas- o de Cristo Rey- que no solo va a variar su estética para mejorarla sino que incluirá una renovación de las redes “y ese punto que es conflictivo y que genera problemas aguas a bajo se solucionará”.



Buj ha recordado, por otra parte, que hay propiedades privadas que tienen que actuar sobre sus edificios y desde el Ayuntamiento están en contacto con los titulares para que lleven a cabo todas las actuaciones que les ha ordenado. Ha apuntado también que se ha aprobado el proyecto de algo más de 40.000 euros para instalar unos piezómetros en la margen derecha de la calle San Francisco para conocer el nivel freático de la calle.



Buj ha reconocido que es un caso muy complejo y “la única forma de llegar a un final satisfactorio es ir actuando puntualmente en aquellos problemas que se detectan y hacerlo de una forma ordenada sin pausa, uno detrás de otro, y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Teruel”.



“No le llamamos proyecto integral pero estamos trabajando en cada uno de los problemas que existen”, ha concluido.