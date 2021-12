La mascarilla no será obligatoria en el campo, paseando solo o a una distancia "prudencial" de 1,5 metros

Por

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una cerrada defensa de las mascarillas como "herramienta eficaz" para prevenir el coronavirus, sobre todo porque la variante ómicron es altamente contagiosa, y ha precisado que su uso a partir del día 24 será obligatorio dentro de lo "razonable", es decir que no habrá que llevarla en espacios naturales o cuando se hace deporte.



En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada de manera telemática desde el Senado, ha explicado que la obligatoriedad para el empleo de la mascarilla será temporal y ha asegurado que la medida ha sido reclamada por una "amplísima mayoría" de los presidentes con los que hoy se ha entrevistado.



Eso sí, ha matizado que habrá excepciones al uso obligatorio en espacios abiertos, porque dentro de lo "razonable" y "racional" no hará falta llevar mascarillas al hacer deporte o cuando una persona esté "en el campo o en un espacio natural" o esté paseando solo o acompañado de alguien a una distancia "prudencial" de 1,5 metros.



Para Sánchez, esta protección no solo está recomendada por la comunidad científica, sino que recoge el "testigo" casi unánime de la mayorías de gobiernos autonómicos.



Por otro lado, y respecto a la celebración de cabalgatas de Reyes, ha dicho que el año pasado, cuando no había vacunas, se celebraron y este los niños y sus familias también podrán disfrutar de ellas, siempre sin olvidar protegerse con las mascarillas y evitando grandes aglomeraciones.



"Yo creo que nuestros niños y nuestras niñas se merecen unas cabalgatas este año y el Gobierno de España trabajará para que así sea", ha apuntado.