La mayoría de los positivos en residencias de ancianos son asintomáticos

El presidente de Aragón, Javier Lambán, manifestó este viernes que se está produciendo un descenso de casos de coronavirus en las residencias de mayores. “Vamos bien”, apuntó durante su visita al Hogar de Mayores Picarral de Zaragoza.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, agregó que en estos momentos hay algo más de 4.000 personas positivas en los centros asistenciales, “pero, en general, son asintomáticas”.

Broto comunicó que en este momento no está prevista ninguna flexibilización de medidas, si bien la dirección general de Salud Pública analiza cada cinco días los brotes y se pone en contacto con las residencias en las que se dan las características para que puedan organizarse visitas, aunque haya casos positivos.

La titular de Ciudadanía recordó que para visitar a una persona que vive en una residencia se ha de estar vacunado, no se puede entrar en las habitaciones y los mayores que viven en ellas y no están inmunizados no pueden salir.



“Hay que mantener el equilibrio entre preservar la salud y el bienestar emocional” de las personas que viven en estos centros, esgrimió la consejera, que opinó que el momento de acabar con todas las restricciones será cuando finalice la situación pandémica porque estos centros son “lugares que hay que preservar”. Broto constató que la mortalidad ahora es mucho menor y se da en personas que tenían patologías previas.