La Mesa de la Minería de Aragón da luz verde a la evaluación de las ayudas del Miner 2023 para proyectos empresariales

Se trata de una línea de subvención gestionada por el Instituto Aragonés de Fomento, que ahora debe ser sufragada por el Gobierno central

La Mesa de la Minería ha dado luz verde este lunes a la presentación, evaluación y priorización de los proyectos presentados para las ayudas del Miner 2023 destinadas a grandes y pequeños proyectos empresariales. Una reunión que ha sido presidida por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.



Este procedimiento supone un requisito indispensable para unas ayudas gestionadas por el Instituto Aragonés de Fomento. Tras ello, son remitidas al Gobierno central para que las abone en función de la disponibilidad presupuestaria y la valoración obtenida por cada uno de los proyectos.



“La mejor manera de apostar por la reindustrialización y la transición de los territorios mineros es poder ayudar a todos aquellos proyectos que desean implantarse o crecer en nuestra comunidad, ya sean de gran volumen o pequeñas empresas”, ha recalcado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico. “Todo ayuda a hacer de Aragón un lugar que crea empleo y aumenta sus oportunidades”, ha complementado.



En total, se han presentado 36 proyectos a esta línea de ayudas, de los que han podido ser evaluados 32. La inversión total computable y tenida en cuenta en las bases asciende a 66,4 millones de euros, con una creación de empleo de 267,5, según los datos globales.



Más concretamente, en lo que respecta a los grandes proyectos, se han analizado un total de 14 de los 17 recibidos en el plazo legalmente establecido, desestimando el resto por no ajustarse a las bases de la convocatoria. La inversión es de 63,2 millones de euros y supone un incremento de puestos de trabajo de 240 personas.



Por su parte, han sido 19 los pequeños proyectos presentados al Plan Miner 2023, de los que sólo uno no ha podido ser evaluado por no ajustarse a los requerimientos. Registran una inversión total de 3,2 millones de euros y permitirá la creación de 27,5 empleos.