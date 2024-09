“La migraña puede llegar a incapacitar a las personas y ser un elemento destructor”

En el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, la Sociedad Aragonesa de Neurología (Saran) realizó un programa de formación para pacientes y para ello desarrolló la conferencia Migraña, ¿qué tengo que saber? que fue impartida por María Pilar Navarro, Neuróloga del Hospital Obispo Polanco de Teruel, en la Fundación Ibercaja en la capital.

“Este es un día muy importante en una enfermedad como la migraña”, argumentó Pilar Navarro. En el diagnóstico de la enfermedad puso el foco en la visibilización que hay que hacer para no señalar a las personas con este problema y por eso la doctora Navarro manifestó que “hay una estigmatización, ya que al no visualizarse los síntomas, no creen a los pacientes cuando faltan al trabajo o no tienen las condiciones de normalidad para estar presentes”.

En la misma línea, la especialista dijo que “es muy importante visibilizar el problema para que la población sea consciente de lo que supone una enfermedad como esta”.

El coloquio buscaba el objetivo de informar sobre esta enfermedad y que todos aquellos pacientes de migraña interesados pudieran acudir a las sesiones de formación, que tienen como finalidad controlar y tomar conciencia de la importancia de contar con herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida.

La migraña está causada por una actividad cerebral anómala y que puede desencadenar en muchas otras consecuencias. “Es una enfermedad crónica, causada con ataques de cefalea”, señaló Pilar Navarro. Estos episodios comienzan con la influencia negativa de la luz, el ruido o determinados olores que el sistema nervioso no acepta y que puede causar discapacidad en las personas que padecen esta patología.

Perfiles

Las personas que nacen con esta dolencia tienen un cerebro que tiene especial predisposición a desarrollar estos síntomas y entonces al cerebro le cuesta más adaptarse a esos estímulos que otras personas sí admiten o consideran naturales y no lesivos.

El 14% de la población mundial padece migraña o problemas asociados y la mayoría de estas personas son mujeres. Estas personas que sufren migraña tienen el denominador común de padecer el dolor más intenso, siendo personas adultas de entre 30 y 40 años y pueden ser hereditarias. Pero no por ello están exentas personas más jóvenes, pues, en ocasiones, estos episodios aparecen a una edad temprana. El malestar se va incrementando con el paso del tiempo y se asocian otros síntomas como náuseas o vómitos.

En determinadas circunstancias, también son sonidos los que producen el dolor e incluso llegan a ser estridentes para los enfermos aunque el resto de personas no los perciba como tales.

Dolores incurables

Las personas que sufren migraña, muchas veces, no reciben la sensibilidad que necesitan para hacer frente a su enfermedad y todos sus esfuerzos son valdíos.

El dolor permanente produce incapacidad para poder hacer frente al día a día y se vuelve más que incómodo. “La migraña es crónica y no tiene cura”, afirmó Pilar Navarro, especialista en Neurología.

A pesar de ello, las investigaciones y los nuevos tratamientos han llegado a controlar en muchos casos la patología de algunos pacientes. “Podemos tratar los síntomas y aliviar para que haya menos ataques y menos intensos”, expuso Navarro.

En esta tarea de ser más eficientes y con mejores recursos, además de la investigación y los profesionales que dedican su tiempo al cuidado y supervisión de los pacientes afectados también existen otros factores que podrían ayudar.

Una de estas posibilidades está en que las instituciones se involucren y que “las Administraciones dediquen más recursos y dinero para hacer frente al dolor crónico que produce la migraña”, finalizó la especialista en Neurología del Hospital Obispo Polanco de Teruel.