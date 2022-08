La ministra de Transportes comparecerá en el Congreso por el tren de Bejís

Por

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparecerá de forma extraordinaria en el Congreso para dar explicaciones sobre el tren que se aproximó al incendio forestal de Bejís (Castellón), en la única comparecencia que aprobará la Diputación Permanente, porque contará con el apoyo del PSOE.



El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que su grupo votará a favor de esta petición de comparecencia, pero rechazará el resto de las que el PP pide, de seis ministros más del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que lo más probable es que no saldrán adelante.



López ha argumentado que en el resto de las peticiones de comparecencia del PP "no ven la necesidad de la urgencia", y que el compromiso es que el resto de ministros comparezcan en el periodo ordinario, a su juicio "cuando corresponde".



De esta forma, en una comisión extraordinaria de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se celebrará la próxima semana, la ministra informará acerca de por qué el pasado 16 de agosto el tren de media distancia que cubría el recorrido Valencia-Zaragoza se aproximó al incendio de Bejís, en un incidente donde se vivieron momentos de pánico y varios viajeros abandonaron el tren resultando a continuación heridos.



El órgano que sustituye al Pleno de la Cámara Baja en períodos inhábiles abordará esta tarde todas las peticiones de comparecencias del PP.



El PP pide además la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para abordar los incendios forestales, la situación de sequía o el decreto energético, cuya convalidación se vota mañana.



Además, la Diputación Permanente debatirá acerca de si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debe comparecer para abordar la destrucción del empleo, o si debe hacerlo la titular de Sanidad, Carolina Darias, para informar acerca de las vacunas frente a la viruela del mono.



Quieren también la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar explicaciones sobre la retirada de agentes del CNI en País Vasco y Cataluña, y sobre el despliegue de tropas ante la amenaza rusa en el este de Europa.



El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, completa el listado de petición de comparecencias. Los populares pretenden que informe acerca de la mesa de diálogo con Cataluña, que se reunió por tercera vez el pasado 27 de julio. También creen que esta mesa es un "invento" que no ha tenido "ningún resultado tangible" y por eso el PP catálan ha abogado por no mantenerla si el PP llega a Moncloa.