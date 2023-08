La mitad de las rutas escolares en la provincia quedan desiertas en la primera fase de licitación

Once de las 25 rutas de transporte escolar que el Servicio Provincial de Educación en Teruel está licitando en estos momentos en la provincia para los cursos 2023-2024 y 2024-2025 han quedado desiertas porque no se han presentado ofertas y en otra más el único aspirante ha quedado excluido por no cumplir las bases. El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón señaló que la tramitación no ha terminado, que es habitual en este tipo de licitaciones que se den estas situaciones en alguno de los lotes y que no espera afecciones en el servicio salvo de forma puntual.

La mesa de contratación tiene prevista para hoy la apertura de las ofertas económicas de las empresas que se han presentado, pero ya previamente se han declarado desiertos estos doce lotes. En concreto son dos rutas con destino al IES Valle del Jiloca de Calamocha; dos al IES Salvador Victoria de Monreal del Campo; una al IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos; una al IES Matarraña de Valderrobres; una al colegio La Fuenfresca de Teruel (desde Aldehuela y Castralvo); dos de alumnado del colegio de Educación Especial Arboleda de la capital; una con destino al aula de Báguena del CRA Eras del Jiloca; otra al aula de Santa Eulalia del CRA Cuna del Jiloca y otra a Samper de Calanda del CRA Bajo Martín.

El número estimado de alumnado que atendería estas rutas es de algo más de 220 estudiantes.

Tranquilidad

Desde el Departamento de Educación se ha hecho una llamada a la tranquilidad porque el trámite no ha terminado, el proceso está abierto aún.

Asimismo, la Administración educativa explicó que ahora se va a iniciar un proceso negociado con contratos menores para cubrir todas las rutas y aseguró que es un procedimiento ordinario porque habitualmente cada curso se producen situaciones similares.

Sobre la posible repercusión en el servicio de transporte al inicio de curso, Educación indicó que si se produjeran afecciones serían en todo caso puntuales y que éstas se suelen producir más por matriculaciones extraordinarias a lo largo del verano, lo que puede generar necesidades de nuevas paradas o nuevas rutas. En todo caso, desde el Departamento aseguraron que se irán paliando los problemas que puedan ir surgiendo para que nadie salga perjudicado.

El contrato de prestación del servicio de transporte escolar en la provincia de Teruel para los cursos 2023-2024 y 2024-2025 en 25 lotes (25 rutas), con posibilidad de prórroga para los dos cursos siguientes tiene un presupuesto base de licitación de 1.595.702 euros (impuestos incluidos) y los beneficiarios serán alrededor de 450 estudiantes que se desplazan desde sus localidades de residencia a otros municipios para recibir sus clases.

Un total de diez empresas han presentado ofertas para alguno de los lotes de este contrato de servicios, algunas de ellas para varios.

Tras la apertura de la oferta económica, la mesa de contratación las evaluará y hará una propuesta de adjudicación para los trece lotes donde sí que se han presentado empresas y que darán servicio para rutas a Alcañiz, Alcorisa, Calamocha, Monreal del Campo y Teruel.