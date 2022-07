La oposición insiste en que la alcaldesa de Teruel entregue la información y en que la caída del Torico fue una negligencia grave

Por

Todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Teruel aprobaron este viernes una moción presentada por cinco de los ochos grupos representados en el Ayuntamiento de Teruel para solicitar a la alcaldesa, dado que manifiesta que no tiene nada que ocultar, que haga público el expediente completo, con todas las actuaciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento tras la derribo de la columna y el Torico, incluidos todos los informes que se hayan elaborado al respecto, tanto internos como externos, así como las respectivas solicitudes y adjudicaciones.



Esta era la propuesta de resolución presentada por PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista, que se llevó al pleno y que sirvió como excusa para debatir una vez más sobre el derribo del emblema de la ciudad el pasado 19 de junio. Si en el pleno de ese mes los mismos grupos pidieron responsabilidades sobre lo ocurrido, pero la propuesta no salió adelante porque ni el equipo de gobierno PP-Ciudadanos ni el PAR votaron a favor, esta vez sí que se aprobó por unanimidad porque la alcaldesa recordó que toda la información está disponible para todos los grupos, como ocurre con todos los expedientes.



El debate permitió comprobar quiénes habían hecho los deberes y quiénes no, qué deberes se habían hecho y quiénes tratan de descubrir las trampas.



La alcaldesa se enfrentó al debate sabiendo que dijera lo que dijera iba a escuchar los mismos argumentos por parte de la oposición que le habían ido repitiendo en estas últimas semanas. Y alguno más que ya se había anunciado en los últimos días como que se ha saltado la Ley de Procedimiento Administrativo, de lo que le acusó Espacio Municipalista.



Su portavoz, Zésar Corella, reconoció que sí que si que estaba toda la información disponible para los grupos, aunque “es una memoria y una correspondencia, no hay informes de técnicos de la casa”.



El portavoz del PSOE, Samuel Morón, fue el encargado de leer la exposición de motivos de la moción, con la que pretendían que la alcaldesa le remitiera toda la información generada en el Ayuntamiento a partir de los hechos del día 19.“La propuesta pide que facilite usted los expedientes, no es lo mismo que estén a disposición de los grupos a que los facilite usted”, apuntó el portavoz socialista. “La misma obligación tiene usted de dar explicaciones que el resto de grupos de pedirlas” le dijo a la alcaldesa, porque “queremos esclarecer los hechos”.



Y le aclaró a la alcaldesa por qué pide informes a sabiendas de que no están. “Si no hay informes hay que pedirlos porque debería haberlos”, dijo para añadir: “Usted sabe que ha cometido una negligencia grave y eso tiene que tener unas responsabilidades políticas”.



Morón advirtió de lo que habría podido pasar si hubiera habido daños personales y entonces tendría que haber actuado la inspección de trabajo. “Esa es la suerte que hemos tenido, que no ha pasado nada”, dijo para posteriormente pedirle que reconociera que se había equivocado.



“Cuando algo se hace mal da igual los compañeros de viaje que se tengan”. Así contestó por su parte el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que se sintió aludido cuando la alcaldesa dijo que el PSOE lideraba la propuesta y los otros se ven obligados, “ellos sabrán por qué o qué compañeros de viaje se buscan”.



“Tuvieron la suerte de que no hubo ninguna desgracia pero se hizo una chapuza monumental y la oposición tenemos la obligación de decirlo alto y claro”. La portavoz de CHA, Marisa Romero, se refirió así al asunto echando en falta además que hablaran los concejales delegados. “Esto parece un cuento resumido pero este cuento no se ha acabado”, advirtió. En su segunda intervención se refirió a las prisas porque se pudiera poner el pañuelo y acusó a la Dirección General de Patrimonio de lavarse las manos “como Pilatos”.



El portavoz de Ganar Teruel, Nicolás López, le preguntó a Buj cuándo iba a aceptar que había sido una negligencia y cuando se iba a escuchar a los concejales implicados y pidió que a partir de ahora con esta restauración se actúe “con más excelencia y menos urgencia”.



Julio Esteban, portavoz del PAR, felicitó al Departamento de Fiestas por como habían transcurrido las fiestas. Dicho eso, reiteró que en el asunto de la columna había habido “un exceso de confianza” y que “se podrían haber hecho las cosas mejor”, pero consideró que no había habido “mala voluntad”, al no haber informes previos a la puesta de la decoración, porque, como explicó la alcaldesa, nunca se hacen esos informes previos al ser una decoración. Esteban se mostró convencido de que “de este tema aprenderemos todos, los políticos, los funcionarios, los técnicos y la ciudadanía”.



Ramón Fuertes, portavoz de Ciudadanos y miembro del equipo de gobierno, incidió en una palabra: “Transparencia de lo que hay, de lo que no existe no se puede dar”, dijo refiriéndose a la petición de unos documentos de los que se sabe que no existen.



La alcaldesa cerró el debate volviendo a explicar una vez más que no hacía falta informes previos para la colocación de la decoración de las cuerdas. Y sobre los informes posteriores reconoció que no se iba a sentir orgullosa de cómo se había tramitado el expediente después de insinuar a la oposición que parecía que les molestara que para la Vaquilla estuviese puesto el Torico.



Buj tiró de hemeroteca para recordar que en el pasado “tampoco se hicieron las cosas mucho mejor”, porque de cuando bajaron el Torico para limpiarlo y arreglar el capitel en 2003, gobernando el PSOE en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Aragón, no hay nada en el archivo municipal. “Las fotos en la prensa es la única documentación que tengo”, concluyó.

Informes tras la restauración

El portavoz socialista, Samuel Morón, preguntó en ruegos y preguntas sobre los informes tras la restauración de la columna, tanto el de la Fundación Santa María de Albarracín, donde se recomendaba utilizar medios mecánicos para subir a poner el pañuelo, como los encargados por el Ayuntamiento a un ingeniero industrial y otro de caminos para comprobar la resistencia de la columna una vez restaurada. El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, le contestó diferenciando entre lo que es un informe de restauración de lo que son los informes posteriores a dos expertos en estructuras para comprobar si lo que se había hecho era suficiente para que se pudiera subir por la columna.



En opinión de Morón los informes emitidos “no son los más adecuados” y la alcaldesa lamentó que quiera meter a la Fundación “en este barro político”, sobre la que dijo “solo tengo palabras de agradecimiento”. Buj incidió en los argumentos dados por Cruzado y le preguntó entonces a Morón si él no hubiera permitido que se subiera al pañuelo, a lo que este solo respondió que él de entrada “no hubiera hecho la chapuza de las sirgas”.



Morón también le preguntó si había sido asesorada por algún técnico municipal para encargar estos proyectos, a lo que la alcaldesa respondió que había sido una decisión suya, y se había pedido a un técnico que suele trabajar para el Ayuntamiento y otra empresa que le recomendó un colegio profesional.