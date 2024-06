La participación electoral baja 13 puntos en la provincia de Teruel a las seis de la tarde con respecto a 2019

La participación electoral en la provincia de Teruel a las 18 horas era del 41,25%, 13 puntos menos que cuando se celebraron los comicios europeos de 2019, que coincidieron con las elecciones municipales y autonómicas. Si el dato se compara con las europeas de 2014, cuando se celebraron en solitario, la participación ha aumentado más de 7 puntos.

De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio del Interior relativos al segundo avance de participación de las 18 horas, el descenso de participación en términos porcentuales es mayor en la provincia que en el resto del país y la Comunidad Autónoma.

En la provincia de Teruel, a esa hora había votado el 41,25% del censo electoral, cuando en 2019 lo había hecho el 54,25%, es decir, 13 puntos menos. En España y Aragón también cae la participación a esa hora pero algo menos. En Aragón había votado el 40,44% frente al 51,26% de hace cinco años, lo que supone un descenso de 10,82 puntos. En España la caída es de 11,09 puntos, puesto que a las 18 horas había votado el 38,35% del electorado, mientras que en los comicios de 2019 lo había hecho el 49,44%.

Desciende más la participación en la provincia con respecto a las anteriores elecciones europeas, pero en cambio el porcentaje de las personas que habían acudido a votar a esa hora es mayor, al ser del 41,25% del censo electoral, frente al 38,35% en España y el 40,44% en Aragón.

En los comicios de 2019 se celebraron también elecciones municipales y autonómicas, con lo cual la participación siempre es mayor Si se compara la jornada de hoy con las elecciones europeas de 2014, en las que solo se votó al Parlamento Europeo y por tanto son más similares a las actuales, la participación que había a las seis de la tarde en la provincia es mayor, puesto que en aquella ocasión habían acudido a esa hora a las urnas el 33,89% del electorado. Si se compara con el 41,25% de este año, eso supone que la participación se ha incrementado a esa hora en 7,36 puntos.

Los colegios electorales cierran sus puertas a las 20 horas después de que se abriesen a las 9 de la mañana en todo Aragón tras empezar a constituirse a las 8 las 1.733 mesas electorales repartidas por su territorio. Fue la de Montalbán la primera en hacerlo en toda la Comunidad Autónoma al estar constituida a las 8 en punto. La última de las mesas en comunicar su constitución en la provincia de Teruel fue la de Arcos de las Salinas, que lo notificó a las 9:05, mientras que en la provincia de Zaragoza fue la de Codo a las 9:50.

Hubo un pequeño contratiempo en Valderrobres y en Tamarite de Litera debido a la caída del suministro eléctrico, si bien en el municipio turolense se pudo constituir sin problemas. Al quedarse sin suministro eléctrico ni cobertura telefónica, la Guardia Civil se acercó hasta el local electoral y fue el que comunicó su apertura a la Subdelegación del Gobierno.

A las 12 del mediodía en la localidad turolense de Aguatón ya había votado todo el censo, que está formado por 16 personas.

Entre los más madrugadores en votar ha estado el turolense Tomás Guitarte, único aragonés que es cabeza de lista de una de las 34 candidaturas a estos comicios europeos, la coalición Existe. Ejerció su voto en Navarrete del Río. Aseguró que "Europa es muy importante para nuestra vida cotidiana, mucho más de lo que parece, y es una oportunidad para apostar por nuestra tierra, por nuestros pueblos, por nosotros mismos”. Animó a la ciudadanía a que acudiese a votar y recalcó que "aunque no seamos conscientes, lo que compramos cada día en el mercado depende de Europa, si podemos coger un tren o no depende de Europa, o sea que en un acto de democracia y de participación”.

Rosa Serrano, que va en el número 18 de la lista del Partido Socialista, ha votado en el CEIP Pedro J. Rubio en Huesca y manifestó tras depositar su voto que "queremos un avance, no un retroceso y eso es lo que los ciudadanos tenemos hoy en nuestra mano. Un voto donde contribuir a decir qué Europa queremos". Animó a que todo “el mundo vaya a votar, que nadie se quede en casa, que nadie se arrepienta el día de mañana de no haber votado”, y consideró que "tenemos que seguir mirando a Europa como un proyecto de futuro para España; no queremos proyectos nacionalistas, queremos proyectos europeos".

El candidato aragonés del Partido Popular al Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz, ha votado en el Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza. Dijo que lo hacía con "un extra de ilusión y responsabilidad", porque además es la primera vez que es candidato a "unas elecciones importantes para España, para Aragón, en las que yo creo que es fundamental que haya una buena participación para que la respuesta que se derive de esta votación sea lo más firme posible".

Giménez resaltó que "es una oportunidad importante para los aragoneses, para ganar en representación en el Parlamento Europeo, un Parlamento en el que se toman decisiones muy importantes para los aragoneses, por lo que es prioritario que seamos capaces de aumentar esa voz en las instituciones europeas”. El candidato comentó que iba a pasar "expectante" y "nervioso" esta jornada, y también "con ilusión y mucha responsabilidad de lo que se pueda derivar de las elecciones".

Miguel Martínez Tomey, otro de los candidatos aragoneses que van en las listas europeas, en este caso por Sumar, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas, a pesar del mal tiempo, en "este importante día 9 de junio, en el cual hemos de elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo". Martínez Tomey, de CHA, votó en el valle de Tena, en el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, y dijo que desde las urnas también se avanzará en un futuro mejor en Aragón y en Europa.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, votó en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza y animó a los aragoneses a acudir a las urnas porque "son las elecciones en las que se deciden cosas que nos afectan directamente a los aragoneses y a todos los españoles". Tras depositar su voto apuntó que “todos los aragoneses tenemos razones para ir a votar, votar es un derecho, pero también es una obligación y por lo tanto hay que animar a todo el mundo a que hoy salga a votar para que ejerza sus derechos y porque además las elecciones en Europa son las elecciones importantísimas". Se mostró convencido de que "hoy habrá muchísima gente que salga a votar y que ejerza su derecho al voto".

En Teruel, la secretaria general de los socialistas turolenses y diputada autonómica por esta formación, Mayte Pérez, manifestó a la prensa tras emitir su voto que había que “rematar la faena” saliendo “toda la gente que pueda a votar, a ejercer su derecho, ese derecho que nos costó tanto tiempo y que realmente ejerciéndolo no solo estás eligiendo a tus representantes, sino eligiendo un proyecto político”.



El presidente provincial de Vox en Teruel, Alejandro Nolasco, votó en el Colegio Miguel Vallés de la capital turolense, desde donde ha animado a los ciudadanos a que voten en este día "decisivo". Nolasco ha expuesto que "hoy es un día crucial para Europa y para los patriotas de Europa y para las naciones libres". Por ello, el también vocal del Comité Ejecutivo Nacional del partido ha animado a acudir a las urnas "para que ese cambio en Europa por fin se produzca".