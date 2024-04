La Patinada por la salud promueve el ejercicio físico entre los turolenses

La sexta edición de la Patinada por la salud, organizada por el Ayuntamiento de Teruel con motivo de la reciente conmemoración del Día Mundial de la Salud (7 de abril), se celebró este domingo con la participación de 125 personas que disfrutaron de la actividad física y se concienciaron de la importancia de tener unos hábitos saludables.

Patines de cuatro ruedas o en línea y patinetes se dieron cita en la calle San Juan Bosco en una soleada mañana. El técnico de deportes del Ayuntamiento de Teruel, Tomás Martín, explicó que la participación era similar a otras ediciones y que la idea era “promover la práctica del ejercicio físico” como uno de los hábitos saludables y recordar también otros como la alimentación.

La prueba no competitiva promovida por el Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento y que contó con la colaboración de Kia Rimauto, la Asociación Española contra el Cáncer y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, reunió a gente de todas las edades, especialmente a niños y familias.

Los más pequeños hicieron un recorrido de 700 metros, mientras que la distancia para los adultos era de 5.400 metros, con tres vueltas por un recorrido urbano por el barrio del Ensanche de 1.800 metros.

Manifiesto

Antes de comenzar la patinada, se leyó en Manifiesto por la salud. Dos niñas y dos niños fueron los encargados de hacerlo. El texto defendió que promover un estilo de vida saludable debe ser “una prioridad de toda la sociedad”.

Asimismo, destacaron que cuando este tipo de hábitos se adquieren en la infancia y la adolescencia “hay más probabilidad de que se mantengan de por vida”.

Los pequeños también pidieron a los asistentes que eviten comportamientos sedentarios que pueden llevar a la obesidad.

Recordaron que llevar un estilo de vida saludable es “una actitud personal” y ofrecieron algunos consejos como desayunar todos los días, tomar cinco raciones de fruta y verdura al día, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, jugar de forma activa y evitar el coche ir a los sitios andado y para las distancias más largas, usar la bicicleta. “Muévete para estar sano”, concluyó el manifiesto. La mañana fue una oportunidad de disfrutar de los patines con amigos o el familia.

Ruth Egeda, de 11 años, practica el patinaje artístico en un club de la ciudad y le pareció “divertido” poder “hacer deporte con más personas”.

María Jesús Muñoz acudió a la cita deportiva con su hija y las amigas de ésta. “Siempre me ha gustado patinar y aunque ahora no puedo practicar mucho, sí que he querido venir a la patinada porque es un buen día para hacer ejercicio en familia”, comentó.