La Politécnica de Teruel abre una línea de investigación de modelos matemáticos a aplicar en la lucha contra incendios

La Fundación Universitaria Antonio Gargallo financia el proyecto Desarrollo de un modelo de simulación de incendios forestales con aplicación a la geografía turolense. Su investigador principal, Adrián Navas, de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), explicó que el objetivo principal de esta propuesta es formar un equipo de trabajo en el Campus de Teruel formado por físicos, matemáticos e ingenieros y abrir una nueva línea de investigación multidisciplinar cuyo objetivo es el modelado matemático de incendios forestales.

El experto explicó que en la actualidad, debido al incremento de fenómenos extremos producidos por el cambio climático es necesario contar con herramientas computacionales que ayuden a la toma de decisiones cuando hay un fuego. “De la misma manera que tenemos herramientas de predicción meteorológica o herramientas de predicción de riadas, podemos hacer lo mismo con los incendios forestales. Son modelos matemáticos que se implementan en ordenadores y permiten reproducir el movimiento o predecir el movimiento de un incendio forestal, en el monte, en la superficie terrestre”, detalló Navas.

Estas herramientas pueden ayudar a predecir cuál va a ser el comportamiento del fuego para así planificar adecuadamente las actuaciones de extinción, mejorar la seguridad de los equipos de extinción y reducir los daños producidos por el fuego.

Herramientas

El profesor de la EUPT indicó que ya existen este tipo de herramientas pero que hay posibilidad de mejora. “En las últimas décadas ha habido un aumento muy importante de la capacidad computacional. Hoy en día es posible utilizar algoritmos más eficientes y mucho más precisos”, comentó.

Adrián Navas subrayó que la ayuda de la Fundación Antonio Gargallo es fundamental para estos primeros pasos de la formación de este nuevo grupo ya que al ser jóvenes investigadores es más complicado acceder a otras convocatorias más ambiciosas, por ejemplo, nacionales. “Nos da un empujón para lanzarnos en temas nuevos”, destacó.

En este primer proyecto, de un año de duración, habrá tres objetivos principales. En primer lugar se pretende determinar las carencias de los modelos operativos actuales de predicción de incendios y ver cómo se pueden mejorar. El segundo lugar se comenzará el desarrollo de algoritmos, herramientas de simulación numéricas, es decir, elegir los modelos matemáticos que van a permitir representar este tipo de fenómenos y siempre buscando un compromiso entre eficiencia y precisión. “Queremos que los modelos sean fieles a la realidad que sean precisos, pero también que sean eficientes, que podamos obtener las soluciones en un periodo de tiempo que sea factible”, detalló el especialista de la Politécnica.

Navas indicó que uno de los aspectos en los que se van a centrar va a ser en la interacción entre el fuego y la atmósfera, ya que el viento es “un aspecto clave en la propagación de los incendios”.

Expertos

Finalmente, este equipo de trabajo quiere establecer contacto con expertos en el campo y abrir nuevas vías de colaboración y va a colaborar con la Sección de Planificación y Coordinación Preventiva de Incendios Forestales del Gobierno de Aragón.

El modelo que se va a implementar desde la EUPT tendrá en cuenta las peculiaridades del territorio turolense. Navas puntualizó que hay distintos tipos de incendios forestales y sus características dependen de las condiciones atmosféricas, la topografía, la cobertura vegetal y otros elementos. Por ello, esta investigación se centra en estudiar aquellos incendios, condiciones y factores de la geografía aragonesa y en particular de Teruel.

“Elaboraremos una base de datos con incendios históricos de la provincia con los que queremos trabajar y el objetivo es que los desarrollos que hagamos vayan a ser válidos para nuestra región. No tendría sentido trabajar con una base de datos de incendios de la Amazonia porque no funcionaría tan bien”, afirmó Adrián Navas que añadió que dentro de Aragón e, incluso, dentro de la provincia de Teruel habrá diferencias entre territorios ya que no es los mismo las Cuencas Mineras que las sierras de Gúdar-Javalambre.

Más adelante, en futuros proyectos se pasaría a la implementación de los modelos, se programarían simulaciones y se podrían hacer validaciones y comparación con datos de campo.