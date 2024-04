La presencia de larvas de mejillón cebra en el embalse del Arquillo no preocupa a la CHJ

La Confederación Hidrográfica del Júcar confirmó este ueves que se han encontrado larvas de mejillón cebra en algunas de las infraestructuras hidráulicas de su demarcación en la provincia de Teruel, aunque en un nivel de concentración muy bajo que no preocupa a la jefa de Servicio de Calidad de Aguas de la CHJ, Concha Durán. “La concentración de larvas que hemos encontrado en el (embalse del) Arquillo es mínima. Con esa concentración no nos damos como positivo de presencia de larvas”, dijo la responsable del organismo de cuenca, que lanzó el mensaje tranquilizador de que “de momento, mejillón cebra adulto no hay en Teruel”.

Así lo aseguró la jefa de Servicio de Calidad de Aguas de la Confederación en las charlas sobre Especies Exóticas Invasoras (EEI), que se celebró en el Servicio Provincial de Agricultura de Teruel y al que acudieron agentes de protección de la naturaleza, técnicos de la propia Confederación y técnicos de conservación de la naturaleza, entre otros. Durán destacó, no obstante, que este bivalvo no es la única EEI que campa a sus anchas por la cuenca del Júcar y puso el acento en la población de especies de peces, de la que aseguró que “casi en el porcentaje hay más exóticos que autóctonos”.

Mejillón cebra

La amenaza del mejillón cebra es uno de los principales quebraderos de cabeza en cuanto a especies invasoras para la Confederación Hidrográfica del Júcar. “Es un animal que tiene asociados problemas ecológicos porque compite con otras especies y es un filtrador muy potente de fitoplancton. Se instala sobre otras especies presentes y las acaba asfixiando. Causa muchos daños ecológicos pero el añadido, y por eso se le considera una de las 10 especies más peligrosas del planeta, es que provoca un problema socioeconómico. Cualquier uso que se haga del agua va a ser obstruido”, explicó Durán.

Sin embargo, y aunque sí se ha detectado la existencia de larvas (que no ejemplares adultos) de mejillón cebra en el embalse del Arquillo, en Teruel, este presenta un nivel de concentración “muy mínimo” que no es suficiente como para confirmar su presencia como EEI.

En la CHJ se hace “un seguimiento de las larvas de todos los embalses de la demarcación”, dijo la responsable del organismo de cuenca, que explicó que se está “valorando en el embalse del Arquillo, en las Tosquillas de Mora de Rubielos y en Balagueras, a todos los embalses de Teruel y de todas las provincias. Ha aparecido puntualmente alguna larva en Arquillo alguna larva en Mora”, explicó para confirmar que “es una presencia que nosotros no consideramos positiva”.

La sequía, ¿una aliada?

La situación de sequía que atraviesan los cauces de la Confederación Hidrográfica se puede convertir en un aliado en el control de las especies exóticas invasoras. Así lo confirmó Durán, explicando que cuando ya se declara sequía, el gran beneficiado es precisamente que nos liberamos de especies exóticas” ya que al bajar el nivel del agua las concentraciones de mejillón quedan al descubierto y perecen.

Además del mejillón cebra, la CHJ vigila la presencia y proliferación de otras especies de las que se ha “detectado presencia no clamorosa” pero entre la que destaca la presencia de una docena de especies piscícolas y otras diez no piscícolas. “Podemos estar hablando de una veintena de especies exóticas presentes”, aseguró la jefa de Servicio de la CHJ, que explicó que “dentro de la marcación son las zonas altas” las que corresponden a la provincia ya que “las especies exóticas habitualmente, la mayoría de las que tenemos en España prefieren zonas más cálidas”. Entre las especies detectadas se cuentan plantas, peces o incluso mamíferos.

Erradicar la presencia de una EEI no es un trabajo sencillo, “es muy costoso pero se puede hacer”, confirmó Durán.

El técnico de gestión forestal y medio natural de la empresa Caasa, José Luis López, ofreció ayer una charla sobre especies invasoras en los ríos. López explicó que “en el embalse de San Blas el porcentaje de larvas que se ha identificado es muy escaso (...) y tendrá que ser contrastado en futuros muestreos”. La primera identificación de larvas de mejillón cebra se produjo el año pasado, confirmó su compañero, José David Esteban, que confió en que estas no prosperen.

Vectores de introducción

La navegación y la pesca son las principales vías de acceso para las especies exóticas invasoras. Un descuido y una negligencia incumpliendo las normas pueden suponer el desembarco de una especie como el mejillón cebra en una cuenca nueva. “Una puerta grane son los trasvases de agua, pero también la navegación y la pesca”, sentenció la jefa de Servicio. “Puede ser que un pescador vaya a pescar a un sitio y con el mismo vadeador que lleva se meta en otras aguas y sin querer obviamente pero por un descuido suyo porque tienen obligación de desinfectarse entre en otra masa de agua y afectaren a esa masa. Sería una cosa accidental”, explicó.

Concha Durán se refirió también a las especies exóticas como mascotas. Recordó la responsable de la CHJ que en ocasiones se sueltan tortugas en el medio natural. “ Ahora está prohibida la comercialización de tortugas exóticas. Pero bueno, eso también ha pasado mucho”, recordó.

Después de que se hubiera controlado la suelta de especies por las propias administraciones hace décadas para la práctica de la pesca, todavía quedan pescadores que sueltan ejemplares no autóctonos como el siluro en embalses o ríos. “Eso desgraciadamente existe”, confirmó Durán.