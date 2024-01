La presión asistencial por la gripe sube: el hospital de Alcañiz supera el 90% de capacidad, a la espera de altas

La presión asistencial por la epidemia de gripe sigue subiendo en los hospitales turolenses, con datos similares a otras temporadas y con la adopción de medidas como la redistribución de espacios. Así lo explicó este lunes el gerente del Servicio Aragonés de Salud en los sectores de Teruel y Alcañiz, Pedro Eced, que incidió en que hasta ahora se han podido realizar todos los ingresos necesarios y que el centro más saturado era el hospital de Alcañiz.

El centro sanitario bajoaragonés se encontraba este lunes por la tarde a más del 90 % de su capacidad. Eced señaló que estaban muy pendientes de las altas para poder atender nuevos ingresos y que, si fuera necesario, se podrían abrir habitaciones que en estos momentos están sin uso.

En cuanto al Hospital Obispo Polanco de la capital, el gerente del Salud explicó que tenía el lunes 40 camas libres y se había realizado una redistribución para poder atender todas las necesidades y señaló que las plantas 3 y 4, las destinadas a infecciones, eran las más saturadas.

Por otro lado, se ha realizado alguna derivación de pacientes al Hospital San José, personas mayores ya que se trata de un centro geriátrico, pero no solo por infecciones respiratorias.

La situación de todos los años

Eced aseguró que la situación que se está viviendo estas semanas es “la misma de todos los años con la gripe” y mandó un mensaje de tranquilidad a los turolenses, ya que reconoció que, tras haber pasado por una pandemia, la población tiene más miedo.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, explicó en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que en el 90% de los hospitales de la comunidad, el 98% de los pacientes que acude a Urgencias y requiere ser ingresado, lo hace en menos de 24 horas y destacó la buena situación en la provincia de Teruel, ya que en el Hospital de Alcañiz ningún paciente ha tenido que esperar más de un día para su hospitalización y el porcentaje en el Obispo Polanco de la capital fue tan solo del 0,82 %, frente al 20 % registrado en el Miguel Servet de Zaragoza, el centro más tensionado de la comunidad.

Pedro Eced comentó también que, por el momento, no se había parado la actividad quirúrgica, y señaló que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los próximos días para evaluar si es necesario reprogramar alguna intervención, si bien resaltó que las operaciones urgentes y las oncológicas están garantizadas.

En cuanto a Atención Primaria, el gerente del Salud aseguró que “no hay ningún problema”, que en las zonas rurales se da cita de un día para otro y en los centros de la capital, normalmente las esperas son de dos o tres días. Eced comentó que se estaban haciendo muchas consultas telefónicas.

El responsable sanitario turolense hizo un llamamiento para que la población haga un uso correcto de los recursos sanitarios. “Tenemos que concienciarnos de que al médico se va cuando se necesita, si se tiene la gripe y no es grave no es necesario acudir al médico y si se hace es mejor ir al médico de familia o a las urgencias de los centros de salud que al hospital, que es un recurso para los pacientes más graves”, aconsejó. Asimismo, Eced animó a las familias a seguir los consejos que se han dado para la vuelta a clase y que aquellos niños que estén con síntomas gripales no vayan al colegio, para evitar así la propagación del virus e insistió en que lo más importante es proteger a la población más vulnerable como los mayores.

Teruel y la cobertura

El gerente del Salud en Teruel y Alcañiz, Pedro Eced, se mostró satisfecho con la respuesta de los turolenses a la campaña de vacunación contra la gripe, ya que es una de las zonas con mayor cobertura de inmunización con un 80 % en los mayores de 65 años.

A nivel autonómico, se ha llegado al 56 % de la población diana y el objetivo era alcanzar el 75 %. Aunque la partipación en la campaña varía mucho de un grupo de edad a otro. Donde mejor respuesta ha habido ha sido en los mayores de 80 años, con un 79 %. En cambio, en la población infantil (de 6 a 59 meses) que se incorporaba este año, solo se ha logrado el 41 % y los de 60 a 64 (también incluidos este año), se está en el 60 %.