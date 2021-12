La programación navideña de Teruel incluye 85 actividades distribuidas por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Teruel con la colaboración de numerosas entidades, ha preparado un completo y variado programa de actividades con motivo de las fiestas navideñas que se ha presentado este jueves por parte del concejal de Fiestas, Javier Domingo, y los gerentes del Centro Comercial Abierto y AcesTeruel, Rodolfo Pangua y Nuria Ros.

“Este año hemos querido que la luz de la Navidad, la magia de la Navidad, y sobre todo la ilusión de la Navidad estén presentes en nuestra ciudad”, aseguraba el concejal, indicando que a lo largo de 19 días los turolenses podrán disfrutar de 85 actividades distribuidas por toda la capital para así “poder acercar a todos el espíritu navideño que inundará Teruel”.

Domingo agradecía la colaboración de todos los que hacen posible esta extensa programación que incluye actividades de todo tipo: actuaciones infantiles, animaciones de calle, cine, deporte, carpas de Nochevieja y Reyes, etc.

La Feria de Navidad, tras el paréntesis del año pasado debido a la pandemia de coronavirus, vuelve a celebrarse del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos, con castillos hinchables, tobogán gigante, circuito de karts a pedales, talleres creativos y concursos, manualidades, carretones, etc. El precio de la entrada es de 2 euros para los niños, mientras que los mayores que les acompañen entrarán gratis. La recaudación del día 29 de diciembre se destinará a Cáritas Teruel. Con motivo de la pandemia, y para evitar aglomeraciones, este año es necesario reservar entrada a través de la web HYPERLINK "http://www.ferianavidad.teruel.es/"www.ferianavidad.teruel.es HYPERLINK "" a partir del jueves 23 de diciembre a las 8 horas. Se establecerán dos turnos, de 17 a 19 y de 19 a 21 horas, con un aforo máximo de 200 niños en cada turno.

Un año más, se instalará un Belén en la Plaza del Seminario, este año con figuras nuevas a tamaño real al no poder ser viviente a causa de la pandemia.

Visita Reyes Magos

Respecto a la visita de los Reyes Magos, adelantarán su llegada a la ciudad como ya hicieron el año pasado para que los niños puedan estar con ellos y recibir un detalle cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Del 2 al 4 de enero Sus Majestades recibirán a los niños en los Alfares de los Hermanos Górriz, previa cita en la web HYPERLINK "http://www.reyesmagos.teruel.es/"www.reyesmagos.teruel.es a partir del 23 de diciembre a las 8 horas.

Además, el Buzón de los Reyes Magos se instalará en la Plaza de la Catedral del 27 al 30 de diciembre y del 3 al 5 de enero en horario de 9 a 19 horas para que los niños puedan enviarles sus cartas. Respecto a la Cabalgata, se han cambiado los recorridos para evitar aglomeraciones, incluyendo en el mismo calles más amplias. La intención, si la situación sanitaria lo permite, es realizar una Cabalgata de Reyes lo más similar posible a las anteriores a la pandemia. En caso de que no sea posible se llevarán a cabo otras alternativas.

Centro Comercial Abierto

Por parte del Centro Comercial Abierto, Pangua explicaba que trabajan para que “nuestros espacios urbanos sean espacios vivos, en los que siempre pasen cosas positivas y agradables de manera que el ciudadano quiera salir y disfrutar de la calle, que es una de las esencias del comercio de proximidad”. Destacaba que han preparado una programación muy variada, con magia, juegos gigantes, pasacalles, bailes con Mara Palenzuela, juegos tradicionales, villancicos, payasos, teatro, talleres de globoflexia, cuentacuentos “y un montón de actividades”, además de la Nochevieja Infantil que se lleva a cabo con la colaboración de Martín Martín el día 31 de diciembre por la mañana.

“Comenzamos este sábado con dos actividades, por la mañana habrá un parchís gigante, tres en raya gigante, mikado gigante, etc, y un pasacalles con un grupo profesional que traemos cada cuatro años y que es una de las actividades que más han gustado siempre”, indicaba, en referencia a la actividad “Vuela con nosotros”, que consta de un avión de siete metros, con zancudos, globos gigantes, avionetas, etc. “A los chavales les encanta”, afirmaba. Saldrá de la Plaza de San Juan y recorrerá las calles del centro hasta la Plaza de la Catedral. También habrá una carpa con animación en la Plaza del Torico, Besador, Sonriente y Abrazador saldrán todos los días, y varias calles contarán con ambientación musical. “Este año les hemos dicho a los chavales y a sus padres que el mejor regalo son ellos”, concluía, invitando a todos a hacer una reflexión “sobre este tipo de cosas ya que la velocidad y la vida que llevamos nos lleva a cosas que no nos hacen en el fondo ser felices”.

AcesTeruel

Nuria Ros resaltaba la colaboración y unión de todos que hacen posible un programa tan completo como éste e invitaba a todos los turolenses a participar en las actividades. Desde AcesTeruel destacaba la actividad de este sábado que consiste en una ruta motera solidaria en colaboración con varios clubes de moteros para colaborar a través de donativos para que se pueda adquirir material escolar en comercios de la Palma con destino a los alumnos de un colegio afectado por la erupción del volcán. “La ruta será por toda la ciudad y acabará en la Plaza de San Juan en torno a las 19 horas para hacer su donativo Moto 0 que significa que cada uno aporte lo que quiera, y una vez más Teruel siempre demuestra que es muy solidaria, invito a hacerlo de nuevo”, añadía.

Otro de los actos “estrella” de AcesTeruel es la carrera de Papá Noeles que ya celebra su sexta edición y que se lleva a cabo el 24 de diciembre por la mañana en el entorno del Cuartel de la Guardia Civil. “Es una mañana muy lúdica, el día de Nochebuena, con una carrera no competitiva, en colaboración con la Policía Local y con la propia Guardia Civil que nos escolta, e invitamos a las familias, adultos, niños, todo el que quiera, con un abalorio navideño que es el único requisito, y con ganas de pasarlo bien”, explicaba. “Para nosotros ése va a ser el acto estrella, de volver a aglutinar a los turolenses a los turolenses y de juntarnos, que es lo que tantas ganas tenemos, pero de una manera segura, y será el pistoletazo de salida a la propia Navidad, con premios para los peques”, concluía, agradeciendo que algún asociado aporte su propia actividad, como Repuestos Sánchez que realiza el taller “Arregla tu bici” el 29 de diciembre en sus propias instalaciones.