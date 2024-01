La provincia de Teruel cuenta con 464 viviendas de uso turístico registradas, que ofrecen 1.167 plazas

Distribución

Inscripción obligatoria

La provincia de Teruel cuenta con 464 viviendas de uso turístico (VUT) inscritas en el Registro de Turismo de Aragón , que comenzó a funcionar en 2015, cuando se registraron las primeras 54. De estos inmuebles, cuyo reglamento se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 18 de enero de 2023, uno de cada diez (135) se ubica en la capital, mientras que Alcañiz contabiliza medio centenar.El reglamento define las VUT como aquellos inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares aisladas u otras pertenecientes a complejos inmobiliarios privados que son cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente, a terceros para su alojamiento turístico, amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato, comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa.De igual forma, establece que las viviendas de uso turístico deben estar identificadas mediante la colocación en el exterior de las mismas de un pictograma con las siglas VUT y el número de signatura correspondiente a su inscripción en el Registro de Turismo de Aragón.El Gobierno de Aragón comenzó en 2015 a registrar las VUT de la Comunidad. Ese año, se inscribieron 54 inmuebles de la provincia de Teruel, a los que se han ido sumando otros hasta llegar a los 464 actuales, que disponen de 1.167 habitaciones. El número de plazas ofertadas asciende a 2.193, a las que podrían sumarse 431 supletorias si se tiene en cuenta el uso de sofás cama o cunas.La proliferación de este tipo de alojamientos extrahoteleros ha sido paulatina, aunque fueron 2019 y 2023 los años en los que más se registraron con 64 y 61, respectivamente. En lo que llevamos de año, han sido dos.En cuanto a su distribución por comarcas, destaca su presencia en dos de las más turísticas de la provincia como son la Comunidad de Teruel y Gúdar-Javalambre, que aglutinan 154 y 106, respectivamente. De hecho, sólo la capital turolense dispone de 135, esto es, de tres de cada diez existentes en el territorio.A continuación se sitúa la Sierra de Albarracín con 70, de las que 42 se encuentran en la ciudad de los Azagra y 15 en Bronchales. Entre tanto, Matarraña y Bajo Aragón disponen de 58 y 57, respectivamente. En Valderrobres se concentran 34 y en Alcañiz 50.En el resto de comarcas turolenses hay muy pocas viviendas de uso turístico: 6 en el Jiloca, 5 en Cuencas Mineras, 4 en Bajo Martín, 3 en Maestrazgo y tan solo 1 en Andorra-Sierra de Arcos, concretamente en Alloza.Fuentes de la dirección general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón admitieron que no todas la viviendas que se ofertan para uso turístico están registradas. Aunque en algunos casos es prácticamente imposible detectar estos casos, cuando lo hacen se remite a la propiedad un aviso para que proceda a su regularización, añadieron.La inscripción en el registro y la consiguiente signatura garantiza los derechos y deberes de los titulares y los turistas usuarios de las viviendas de uso turístico, así como que los inmuebles cumplen con los requisitos de habitabilidad y seguridad.Así pues, el registro se considera un mecanismo de garantía para asegurar la adecuada calidad en la prestación del servicio y la última regulación detalla los requisitos mínimos que deben cumplir en relación con las características y dimensiones mínimas de sus diferentes estancias. Así, estarán compuestas, como mínimo, por un salón comedor, cocina, dormitorio doble y baño.En este sentido, el número de signatura debe figurar obligatoriamente en toda la publicidad de la vivienda y, en particular, en las acciones de promoción y comercialización a través de canales de oferta turística, según el citado reglamento.El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó por primera vez el pasado 19 de diciembre una estadística experimental de medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad. Según la misma, la provincia de Teruel contaba en agosto de 2023 con 682 que ofertaban 3.875 plazas.Este desfase frente a los datos aportados por el Gobierno de Aragón puede deberse a que, para obtener la información, el primero dispone de un registro mientras que el segundo utiliza la técnica de web scraping, que mediante programas de software extrae los datos de las tres plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.La comparativa desvela entonces que algunos propietarios publicitan sus establecimientos sin haber sido debidamente registrados.Por otro lado, el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón establece que los titulares de la vivienda deberán indicar que los estatutos de la comunidad de propietarios o los acuerdos de la junta de propietarios no limitan o condicionan el uso de la misma impidiendo el ejercicio de la actividad turística.