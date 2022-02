La provincia de Teruel registra la incidencia más baja de covid-19 a siete días desde diciembre

Teruel consolida e intensifica la tendencia descendente en su curva de contagios de coronavirus. Tanto la provincia como la capital han tenido en la última semana la incidencia acumulada a siete días más baja desde finales de diciembre, según los últimos datos actualizados ayer en la aplicación Data Covid Aragón, hasta el 6 de febrero.

Así, del 31 de enero al 6 de febrero, la provincia turolense registró una incidencia acumulada de covid-19 a siete días de 1.072 casos por 100.000 habitantes, un 42,88 % menos que el domingo anterior, cuando se alcanzaron los 1.877 casos. Se trata de la tasa más baja desde el 28 de diciembre de 2021, cuando estaba en 898 casos. Se sitúa un 66,5 % por debajo del pico de esta séptima ola (y de toda la pandemia) que se alcanzó el pasado 14 de enero, con 3.202 casos por 100.000.

Con estas cifras Teruel se sitúa ligeramente por debajo de la incidencia semanal de Aragón, que es de 1.078 casos por 100.000, un 40,8 % menos que hace una semana, cuando era de 1.821 casos. Zaragoza es la provincia con la tasa más baja, con 1.013 casos por 100.000, frente a los 1.734 de la semana anterior (un 41,58 % menos). En cambio, Huesca tiene las peores cifras, con 1.353 casos, a pesar de ello, es un 36,83 % menos que el domingo anterior, cuando superaba los 2.000 casos (2.142).

Capitales

La ciudad de Teruel es la capital aragonesa con menor incidencia acumulada a siete días, que por primera vez desde hace más de un mes se encuentra por debajo de los 1.000 casos por 100.000. En una semana esta tasa se ha reducido un 56,19 %, pasando de 1.984 a 869 casos por 100.000 habitantes, la más baja desde el 26 de diciembre, cuando era de 731 casos. En este caso el pico de contagios se produjo hace menos de un mes, el 13 de enero, con 4.730 casos por 100.000, por lo que en estos momentos los contagios en relación a la población son cinco veces menos de los que había entonces. Por otro lado, pasa a ser el tercer municipio de más de 10.000 habitantes con menor incidencia, solo por encima de Ejea de los Caballeros (860 casos) y Caspe (738).



Evolución de la incidencia acumulada a siete días en los municipios de Teruel y Alcañiz a lo largo de la pandemia





La ciudad de Huesca es la capital autonómica con más incidencia, con 1.488 casos por 100.000 habitantes, si bien, ha experimentado un descenso de un 43,84 %, ya que el domingo anterior eran 2.650 casos. Zaragoza ha pasado de 1.743 a 1.004 casos, un 42,39 % menos.

Entre las localidades más pobladas de la comunidad, Alcañiz es la quinta con más incidencia, con 1.362 casos por 100.000 habitantes a siete días. En este caso se ha experimentado un importante descenso de los contagios, un 41,39 % menos que hace una semana, cuando eran 2.324 casos. Cuarte es ahora el municipio con más incidencia, 1.784 casos por 100.000.

De los ocho sectores en los que está organizada la atención sanitaria en Aragón, Alcañiz es el tercero con más tasa semanal (1.159 casos por 100.000 habitantes) y Teruel, el cuarto (938). La incidencia más elevada se registra en el de Barbastro, con 1.349 casos, y la menor en Calatayud, con 862.

Reducción de contagios

La mejoría en la situación epidemiológica también se puede comprobar en las diferentes zonas de salud turolenses. Solo tres de las 26 en las que se organiza la atención en la provincia han aumentado su incidencia en la última semana. Se trata de Albarracín, que ha pasado de 1.048 a 1.205 casos por 100.000 habitantes a siete días (un 15 % más); Mosqueruela, de 701 a 1.001 casos (42 % más) y Cantavieja, de 811 a 973 (20 %).

La pasada semana una zona (Sarrión) superó los 3.000 casos por 100.000 y otras nueve estuvieron por encima de los 2.000, mientras que en los últimos siete días ninguna ha alcanzado estas cifras.

Quince zonas han tenido más de mil casos (once la semana pasada) y once han estado por debajo (mientras que la semana pasada solo eran cinco). En once zonas la tasa es superior a la de Aragón (1.078) mientras que hace una semana, cuando la cifra autonómica era de 1.821, eran catorce las que estaban en esta situación.

La zona con más transmisión del virus en la última semana ha sido Valderrobres, con 1.739 casos por 100.000 a siete días, seguida de Cedrillas, con 1.665 casos y Mora de Rubielos, con 1.652. La tasa semanal más baja el 30 de enero era la de Mosqueruela, con 701 casos por 100.000 a siete días, ahora la que menor incidencia tiene es Aliaga, con 260 casos, 441 puntos menos. Por debajo de los 500 casos por 100.000 están también Santa Eulalia, con 282, y Villel, con 315.