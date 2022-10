La recuperación del Arquillo y la adecuación de la fuente del Calvario encaran su recta final

Por

Los trabajos de recuperación de dos importantes enclaves de la antigua traída de aguas renacentista en el interior del casco urbano avanzan a buen ritmo y se espera que estén concluidas antes de que acabe el año.



La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, acompañados de responsables de la ejecución de las obras, han visitado esta semana los trabajos de restauración del Arquillo (Arco del Camino de San Cristóbal) y la Fuente del Calvario que se adjudicaron, a través de la sociedad municipal Urban, a la mercantil Carpetania Integra SL por un importe de 175.937,90 euros IVA incluido.



Esta obra, demandada durante años por los vecinos, está cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa Edusi y finalizará en unas semanas, haciendo realidad esas demandas.



Ambos elementos forman parte de la antigua traída de aguas de la ciudad. El Arco del Camino de San Cristóbal se encuentra en el barrio del Carrel y conecta con Los Arcos. La actuación contempla, entre otros trabajos, la reposición de piezas de mampostería y su limpieza general.



En cuanto a la Fuente del Calvario, el proyecto incluye la instalación para la futura puesta en funcionamiento de la fuente con agua potable, su limpieza y la reparación de todos sus elementos.



Ambas actuaciones se encuentran muy avanzadas, y se espera que antes de final de año vecinos y visitantes ya puedan disfrutar de estos dos destacados elementos del patrimonio turolense totalmente restaurados.



Tras la visita a las obras, la alcaldesa mostró su satisfacción por los compromisos cumplidos: “Mi compromiso era tratar el patrimonio de la ciudad de Teruel como se merece, no sólo en el centro histórico sino también en el resto de los barrios, y podemos ver cómo avanzan estas obras y cómo las personas que pasaban por allí y con las que hemos tenido la oportunidad de hablar estaban muy satisfechas”. Trabajos

El arquitecto redactor del proyecto y director de obra, José Ángel Gil, comentó que en la zona del arco los trabajos se centran en labores de limpieza y reparación y apuntó que aunque no había daños estructurales el intradós del arco era lo que peor estaba debido a las afecciones del tráfico de la calle que pasa por debajo.



“Ha habido que reparar elementos que estaban rotos, rejuntar piezas y hacer labores de limpieza”, comentó. Además, se está procediendo al ajardinamiento junto a la acera.



Sobre la fuente del Calvario, comentó que había piezas que se habían desplazado y se han recolocado en su emplazamiento original. En los trabajos se hará la preinstalación para que pudiera suministrar agua en un futuro. El vaso de esta fuente, según comentó, no tenía desagüe.



El conjunto además se completa con un arca de la antigua traída de aguas. El arquitecto comentó que es de siglo XVI como la antigua traída de Pierres Vedel mientras que la fuente data del siglo XIX.



Así lo refleja un frontón escrito sobre la fuente, donde aparece la frase: “Desde este punto a la Mina del Collado se varió la cañería y se colocó de hierro. Año 1866”. En la documentación del proyecto no obstante se refleja que pudo ser anterior a esta fecha.



Esta fuente se instaló aprovechando el recurso de agua que se circulaba a través del arca. Su entorno también se adecuará aunque no habrá una conexión directa hasta llegar al arquillo ya que eso tendrá que ser objeto de una actuación más ambiciosa que intervenga en toda la traída de aguas renacentista, desde la peña El Macho hasta Los Arcos.



En cuanto a la fuente tenía una composición clásica y debió ser de proporciones y formas similares a la fuente del Deán que hasta los años 70 del pasado siglo no estuvo ubicada junto a la Catedral sino que pertenecía al barrio del Arrabal dentro de la red de fuente que surtían la ciudad.



Hasta la Fuente del Calvario se puede acceder desde el carril bici y la senda paralela a la vía perimetral y conecta con las escaleras del Calvario que acceden al cementerio.