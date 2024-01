La segunda edición del belén montañero del GAJ despierta en interés de los turolenses

El belén montañero instalado entre el Mansueto y el cerro de Santa Bárbara de Teruel por el Grupo Alpino Javalambre se ha convertido en una de las visitas obligadas durante las fiestas navideñas. La ampliación del censo de figuras y la habilitación de un sendero señalizado y accesible para casi cualquier curioso han propiciado que un buen número de visitantes haya caminado hasta este portal de Belén de altura.

Resguardado en una de las cuevas abiertas en la Guerra Civil durante los enfrentamientos por el control de la ciudad, el Nacimiento reúne a los protagonistas principales en un mismo espacio. Así, junto a las figuras del Niño, la Virgen, San José, la mula y el buey, este año se ha sumado la comitiva de los tres reyes magos.

Las imágenes han sido talladas por Antonio De Santos en madera de chopo, salvo la de la Virgen, que es de nogal. Las tallas tienen un formato grande, más de lo habitual en este tipo de recreaciones alpinas, lo que le proporciona un empaque inédito y también celebrado por cuantos se asoman a este trabajado portal de Belén.

Entre los muchos curiosos que no han dejado pasar la oportunidad de visitar este lugar están las familias Arruti y Martín.

Una de las mujeres que integraban el grupo, Ana Blasco, destacó, sobre todo, la afluencia de curiosos al emplazamiento del belén montañero. “El año pasado subimos y estábamos solos y este año hemos coincidido con más personas”, apuntó. Además, destacó la incorporación del libro de visitas en el que los visitantes pueden dejar constancia de su paso por el Nacimiento del GAJ. Blasco destacó también la incorporación de nuevas figuras de forma que “cada año van ganando más, está más logrado”. También celebró la señalización, “mucho mejor que el año pasado, que vinimos un poco a ciegas y nos costó un poco encontrar la ubicación”, dijo.

José Luis Arruti se felicitó por la excursión porque le había resultado “muy facilita y muy bien señalizada”. Además, se mostró sorprendido en su primera expedición a este enclave navideño por la ejecución de las figuras, que encontró “muy bonitas”.

Entre los chiquillos, Javier Arruti, de diez años, aseguró que el Nacimiento de este año es “mejor que el del año pasado” porque “han aumentado las figuras”, y es que este chico “esperaba que iba a estar igual” que las pasadas navidades. Junto a él, Álvaro Martín aseguró, no sin cierto desdén, que le había costado un poco llegar hasta la cueva en la que se aloja el Nacimiento. A sus ocho años, explicó que “había que escalar con los pies” por un sendero que, realmente, no tiene mucho desnivel y que se ha acondicionado y señalizado para hacerlo más accesible. El mayor de los tres niños era Adrián Martín, con once años, desdijo a su hermano asegurando que la subida le había resultado “fácil”, a pesar de que no suele salir a la montaña. El benjamín de la comitiva era Sergio Arruti, hermano de Javier, que con sus seis años y medio tampoco encontró demasiados problemas en el acceso al belén.

La figura del rey Gaspar es la figura favorita para Javier, porque es el papel que interpretó en una representación en su colegio. Mientras, Adrián manifestó su preferencia por Baltasar porque es el rey al que le ha “pedido todas las cosas”. El pequeño Sergio también aseguró que Baltasar es su rey favorito. Por su parte, Álvaro aseguró preferir al Niño.