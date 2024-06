La señalización del carril bici en la avenida Sagunto de Teruel se reforzará en los cruces

Por

La señalización del carril bici que se construirá en la avenida Sagunto se reforzará en los cruces con las calzadas de vehículos para reforzar la seguridad. Así lo contempla el proyecto de humanización de esta vía urbana, que acaba de adjudicar definitivamente el Ministerio de Transportes y cuyas obras comenzarán próximamente aunque todavía no hay fechas definitivas.

El proyecto está financiado con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del programa de mejora de carreteras en entornos urbanos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 105 millones de euros (sin IVA). Estas obras en concreto, a realizar en la avenida Sagunto, han sido adjudicadas por 6,4 millones de euros y adecuarán la movilidad tanto a vehículos de motor como a peatones y bicicletas.



Esta actuación está alineada con la Estrategia Estatal de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado y la Estrategia Estatal por el uso de la bicicleta. La semana pasada este periódico ya avanzó la adjudicación definitiva de las obras, con lo cual los trabajos podrán acometerse de forma inminente aunque todavía no hay fechas concretas, según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.



Una medida en la que incidirá la actuación para que pueda haber una convivencia real efectiva y segura de la movilidad de los ciudadanos en esta avenida, será el refuerzo de la señalización en los cruces entre el carril bici y los carriles de la calzada. Es algo que plantearon los ciudadanos cuando a principios del año pasado se celebró una sesión informativa sobre este proyecto, en la que los asistentes pudieron hacer aportaciones.



Una de las inquietudes que se planteó entonces es el peligro que puede entrañar el carril bici en la avenida Sagunto por la confluencia de intersecciones. De hecho, se introdujeron cambios con respecto a la propuesta inicial.



Además de la construcción del carril bici, se redistribuirán las paradas de autobuses y las zonas de carga y aparcamiento. En parte del trazado habrá solo dos carriles, uno en cada sentido, aunque se dispondrá de 2+1 en algunos tramos, y se extenderá una capa de pavimento fonoabsorbente además de mejorarse el drenaje superficial.



La humanización de la travesía llevará implicada su posterior cesión al Ayuntamiento de Teruel, puesto que ha dejado de tener una función de servicio al tráfico de largo recorrido. Por el contrario, ha pasado a tener un carácter eminentemente local. De esta forma el Ayuntamiento pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento como titular de la vía.



Estos trabajos buscan la integración urbana de la travesía de la N-223 e impulsar de esa forma una movilidad sostenible y activa, calmar el tráfico rodado y sostenible de la movilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Para ello se reducirá el ancho de los carriles de carretera para ampliar las aceras, dotándolas de arbolado y mobiliario, y se construirán carriles bici. Se crearán itinerarios peatonales accesibles y seguros, y se mejorarán las intersecciones y glorietas para canalizar el tráfico.



El proyecto incluye la renovación de la iluminación de la avenida, así como de tres enlaces en el entorno de la ciudad: el enlace Centro de la A-23, el de Villaspesa de la N-234, el entorno del polígono La Paz y la variante norte.