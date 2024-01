La tasa de nuevos casos de cáncer en Teruel es un 18 % mayor que la nacional

Por

La incidencia de nuevos cánceres diagnosticados en la provincia de Teruel en 2023 fue de 725 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un 18 % más que la tasa nacional que se situó en 615 casos por 100.000, según las últimas cifras del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que también muestran una mayor mortalidad en la provincia con 282 fallecidos por 100.000 habitantes, frente a los 233 de España (un 21 % más).



La incidencia en la provincia fue mayor para los hombres con 732 casos por 100.000 habitantes, mientras que la de las mujeres fue de 503. Teruel es la duodécima provincia española con más tasa de incidencia de cáncer.



En números absolutos, el pasado año se detectaron 978 nuevas neoplasias, 604 en hombres y 374 en mujeres.



Por tipos de tumor, el más frecuente en Teruel en relación a la población fue el de próstata, con 186 casos por 100.000 habitantes, seguido del de mama, con 151 casos por 100.000; el colorrectal, con una tasa de 106 y el de pulmón, con 76. Estas son también las neoplasias con mayor incidencia en España.



Teruel supera las tasas nacionales en estas cuatro neoplasias. En los tumores colorrectales es un 20 % más (en España son 88 casos por 100.000); en el de próstata y pulmón, un 19 % (a nivel nacional son 156 y 64 casos por 100.000, respectivamente) y 5 % en el de mama (144).



De los 978 nuevos casos de cáncer diagnosticados el año pasado, 143 (el 15 %) eran neoplasias colorrectales; el segundo tipo de tumor más frecuente fue el de próstata con 127 casos: seguido del de pulmón, con 102 diagnósticos y el de mama con 101. Estos cuatro tipos de tumores concentraron el 48 % de los nuevos diagnósticos en la provincia.



En cambio, en España también el colorrectal fue el tumor con más nuevos casos y el segundo, el de próstata, sin embargo, el tercero fue el de mama y el cuarto el de pulmón.



Por grupos de edad, la población mayor de 75 años concentró el 41 % de los nuevos casos con 406 diagnósticos. Otros 124 pacientes tenían entre 70 y 74 años, los mismos casos que hubo en el grupos de 65 a 69 años; 118 diagnósticos se dieron en personas de entre 60 y 54 años, 87 tenían entre 55 y 59 años, en la franja de edad de 50 a 54 hubo 50; en el grupo de 45 a 49 fueron 29; hubo 16 casos en población de 40 a 44 años; 21 en la de 15 a 30 y tres en la de 0 a 14 años. Mortalidad

Durante el año 2023, fallecieron por cáncer 381 turolenses (246 hombres y 135 mujeres). Estas cifras suponen una tasa de 282 muertes por 100.000 habitantes (361 para los hombres y 202 para las mujeres). En España la tasa es de 233 fallecidos por 100.000, o sea, que en Teruel la mortalidad es un 21 % mayor que la nacional. Teruel ocupa el puesto catorce entre las provincias con más tasa de defunciones por tumores.



El tumor más mortal fue el de pulmón, con 54 fallecidos por 100.000 habitantes en Teruel, seis puntos más que en el conjunto del país. La segunda neoplasia con más tasa de muertes fue la colorrectal con 44 casos por 100.000 en la provincia, doce puntos más que en España.



En la provincia turolense el tercer tumor más mortal fue el de próstata con 40 fallecidos por 100.000, frente a las 26 muertes por 100.000 de España -donde este es el cuarto con más tasa de mortalidad-, es decir, un 54 % más.



En cambio, hay menos defunciones por neoplasias de mama en Teruel, con una tasa de 19 fallecidas por 100.000 habitantes, un 32 % menos que a nivel nacional donde son 28 decesos por 100.000.



De los 381 fallecidos por cáncer en la provincia, 73 tenían tumor de pulmón; 59, colorrectal; 27 de próstata; 26 de páncreas, 25 de vejiga; de mama fueron trece. Evolución

La evolución del cáncer en la provincia de Teruel en los últimos diez años muestra un crecimiento en la incidencia, aunque con un descenso en la mortalidad.



En el año 2013, la incidencia de esta patología fue de 667 casos por 100.000 habitantes, mientras que en 2023 esta cifra sufrió hasta los 725 casos, es decir, hubo un incremento de un 9 %. Este aumento es menor que el experimentado a nivel nacional, donde se ha pasado de 534 casos por 100.000 hace diez años a 615, es decir un 15 % más.



El tipo de tumor donde en más ha aumentado la incidencia en estos diez años ha sido el de próstata ya que se ha pasado de 146 casos por 100.000 en 2013 a 186 casos el pasado año, lo que supone un 27 % más.



En cuanto a la mortalidad, la tasa en 2013 fue de 290 fallecidos por 100.000 habitantes y en 2023 bajo a los 282, lo que supone un descenso del 2,75 %. Donde más se ha mejorado ha sido en las neoplasias de mama -donde se ha pasado de 26 muertes por 100.000 habitantes a 19, es decir, un descenso del 27 %- y en las de próstata, que se ha pasado de 54 a 40 decesos por 100.000 habitantes (26 % menos). Pacientes solos

El Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) no analiza únicamente las dimensiones de la enfermedad con cifras de incidencia y mortalidad, también aborda otras cuestiones como los problemas psicosociales que van ligados a ella. Uno de los temas que preocupa a la entidad es la soledad y Teruel es uno de los territorios donde más afectados pasan su proceso sin compañía.



El Observatorio refleja que un 19,45 % de los pacientes oncológicos de la provincia viven solos, una cifra que sube al 20,24 % en los hombres y que es de un 18,98 % en las mujeres. Esta cifra es dos puntos porcentuales mayor que la nacional que se sitúa en 17,39 % y también supera la de Aragón (18,87 %). En la población mayor de 75 años esta cifra sube hasta el 26 %.



Teruel es la décima provincia con más porcentaje de pacientes de cáncer que viven solos. La primera es Soria, con un 21,43 %.



Por otro lado, un 25,45 % de los enfermos de cáncer turolenses viven en parejas de más de 65 años de edad; en España son el 24,97 %



El Observatorio de la AECC realizó en mayo del año pasado el informe cualitativo sobre Las soledades no deseadas en pacientes oncológicos donde se explica el papel fundamental que tiene el entorno personal para colaborar física y emocionalmente durante el tratamiento. Y advierte de que hay una clara falta de medidas que ayuden a diagnosticar, visibilizar y paliar las soledades del paciente y la de su entorno.



El estudio analiza las diferentes acciones relacionadas con la soledad no deseada y concluye que no existen planes que aludan al cáncer ni a las personas que lo padecen y se enfocan a las personas que ya padecen la soledad no deseada.