La tradicional rosca de Pascua, un dulce que se consume en el Sermón, busca hueco entre los jóvenes

La tradicional rosca de Pascua, un rollo dulce que se consume en Teruel con motivo de la fiesta local del Sermón de las Tortillas, sigue siendo muy consumido pero no tanto adquirido por los más jóvenes. El presidente de la Asociación Provincial de Panaderos, Jorge Sanz, hizo este lunes un llamamiento a los jóvenes para que sigan las tradiciones porque “el público más joven lo consume cuando lo tiene en casa pero no da el paso de comprarlo” y animó a no perder las costumbres gastronómicas vinculadas al territorio.

Esta torta dulce en forma de rosco se acompaña de un huevo cocido o de dos según el tamaño y se elabora y se vende tanto en panaderías como en pastelerías. En los últimos años, el producto ha derivado en otras versiones como la rosca con chocolate o el regañao con huevo.

Las panaderías de Teruel y de las localidades próximas que sirven a la capital trabajan desde hace días en la elaboración del este producto que se adquirió sobre todo en la jornada de ayer para poder ser consumido durante la jornada de hoy con motivo del Sermón de las Tortillas, un día en el que los turolenses se van al campo para pasar la jornada acompañados de amigos y familiares. Junto a la tortilla de patatas, este dulce se asocia a la jornada festiva de este martes.

Las roscas conviven en los mostradores con las monas de chocolate, unos dulces procedentes de Cataluña y otros puntos de España que, aunque ahora también son muy solicitadas, en Teruel “no le ha quitado protagonismo” a las roscas, según Sanz.

Comercios

Aunque muchos comercios tenían ayer a la venta estos productos, son también muchas piezas las que se hacen por encargo para poder disfrutarlas en grupos grandes a lo largo de la jornada de hoy. Durante estos días se han ido elaborando atendiendo a la demanda.

La Fuente Cerrada y la Fuente Carrasco son los emplazamientos habituales para pasar la jornada de hoy, además de chalés y terrenos particulares.

El Ayuntamiento de Teruel ha establecido un dispositivo especial, por el cual dos brigadas municipales trabajaron este lunes en la Fuente Cerrada para preparar este área donde se han instalado cuatro grandes contenedores para dar servicio a las personas que se aglutinarán en sus zonas de recreo, mesas y merenderos.

Mañana también acudirán a la zona para llevar a cabo tareas de limpieza extraordinaria, ya que la limpieza habitual de la zona se lleva a cabo mediante un contrato con Atadi.

Según explicó el concejal delegado, Eduardo Suárez, la Policía Local llevará a cargo tareas preventivas a lo largo de la jornada de hoy y controles aleatorios. Suárez hizo un llamamiento a la responsabilidad para que el día transcurra sin incidencias.

“Hay que actuar en conciencia porque no todo vale”, señaló el responsable municipal, quien apuntó que también se intensificará la presencia policial en el entorno de la plaza de toros donde esta tarde se llevará a cabo un festejo taurino a partir de las 18 horas. Las entradas se pondrán a la venta una hora antes. Combinará una suelta de reses emboladas y un tardeo musical, organizado por Toroter. La empresa informó de que las reses que se exhiben esta tarde en la plaza de toros proceden de las ganaderías de los Hermanos Monferrer, de Formiche Alto, y de los Hermanos Navarré, de Mora de Rubielos.

El tiempo será más benévolo para esta jornada al aire libre que el que ha sido durante la Semana Santa y no se espera lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17 grados.