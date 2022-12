Lambán: “La acción del PSOE en la provincia de Teruel ha sido decisiva frente a un PP que la dejó languidecer”

Por

El secretario general del PSOE Aragón y presidente de Aragón, Javier Lambán, ha recordado que la acción del PSOE en Teruel “ha sido decisiva” para que la provincia haya dejado de “inspirar lástima y ahora cause admiración por sus muchos logros, entre los está el pleno empleo” frente a un PP que la dejó “languidecer” durante sus cuatro años de recortes y que “nunca ha aportado nada a esta provincia”.



Lambán ha realizado estas declaraciones durante el homenaje a los afiliados socialistas turolenses con más de 40 años de militancia. El también presidente de Aragón ha argumentado estas declaraciones repasando algunos de los principales hitos de la provincia, “todos con el PSOE como principal artífice”. Lambán ha calificado los 12 años de gobierno de coalición de Marcelino Iglesias con el Partido Aragonés como una época “brillantísima de avances formidables de todas las potencialidades de Teruel” y ha recordado algunos de los proyectos “de gran nivel” que se pusieron en marcha como Dinópolis o el aeropuerto de Teruel.



Una senda, ha dicho, que han seguido los dos gobiernos consecutivos liderados por Javier Lambán que están construyendo dos hospitales públicos en la provincia y que “en unos cuantos meses serán una realidad”, que han conseguido resolver un problema “histórico” con el cultivo de la trufa para la que se van a poner en regadío mil hectáreas, que ha seguido avanzando en el aeropuerto de Teruel o que ha resuelto, “de una manera bastante satisfactoria”, el problema generado en las comarcas mineras por el cierre de la economía del carbón.



Por todo ello, Lambán ha mostrado su “optimismo” sobre el futuro de la provincia y ha apostado por continuar con la fórmula de ejecutivos de amplios espectro, algo que el PP “no puede garantizar” viendo el ejemplo que han dado estos días. “Ya sabemos cuál es la decisión de Feijóo con respecto al candidato de Aragón”, ha dicho, y ha mostrado su sorpresa por “las decisiones del PP de Aragón, adoptadas una vez más desde Madrid”. “El alcalde de Zaragoza tiene un perfil capitalino y urbanita hasta la médula, por lo que esperar de él una sensibilidad suficiente hacia el medio rural es como pedir peras al olmo”, ha lamentado.



Por último, ha calificado a estos 40 años de autonomía como “una historia de éxito” del que “el máximo exponente sin ningún tipo de duda es Teruel, porque esta provincia “puede ser puesta de ejemplo en toda la España interior para salir del ostracismo al que fue sometida en siglos anteriores por un Estado centralista”. Para el secretario general de los socialistas aragoneses, Aragón debe ser entendido desde “el acuerdo, el pacto, la transversalidad, el anteponer el interés de la comunidad a las ideologías o el entender su futuro como un proyecto común” y ha pedido a los socialistas que “pongan eso en valor”, ha informado el PSOE en una nota de prensa. Homenaje a militantes

El PSOE Teruel ha homenajeado a las 68 personas que, de acuerdo al censo, suman más de 40 años militando en el partido. Han recibido sus reconocimientos de manos del presidente de Aragón y secretario general del PSOE, Javier Lambán, y de la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez. De ellas y ellos, Pérez ha destacado el compromiso con una organización con 140 años de historia que, ha dicho, “es más necesario que nunca en tiempos de posverdad, populismo y polarización”.



Según ha señalado Mayte Pérez, este ha sido “un acto de fiesta” porque “la trayectoria de este partido y el impacto en la sociedad española y turolense es para festejar”. “Es el homenaje a una generación que en silencio, pero de manera valiente y sin complejos, fuisteis el motor de lo que somos hoy. Representáis un proyecto de éxito colectivo”, ha dicho la secretaria general apuntando que, sin el PSOE, “la provincia de Teruel no sería lo que es”.



Antes de este acto, se ha reunido el Comité Provincial del PSOE Teruel, máximo órgano de decisión entre congresos, donde la secretaria general ha pedido “contar con orgullo todo lo que hemos ido haciendo los socialistas cuando hemos tenido un papel protagonista en las instituciones. “Que el relato interesado no cambie la realidad”, ha dicho, señalando a los partidos “que intentan neutralizar todo lo positivo”.



“En un momento difícil, de incertidumbre, de falta de certezas, donde seguramente la posverdad, el populismo e incluso la polarización se ha instalado en el sistema político, yo quiero poner en valor la honestidad, el cumplimiento de los compromisos, la credibilidad desde la que trabajamos”, ha dicho Mayte Pérez destacando las mejoras en los servicios públicos y “todas las oportunidades de empleo que hemos abierto y que hemos desplegado a lo largo de estos años. Desde la realidad, apostando por la política posible”. Reivindicaciones históricas hechas realidad

La secretaria general ha querido destacar que “en las últimas dos legislaturas al frente del Gobierno de Aragón”, reivindicaciones históricas “que estaban en el imaginario colectivo de los turolenses, que repetimos siempre como un mantra porque nunca se realizaban, son verdad, se han materializado”. Ha hablado concretamente de los dos hospitales de Alcañiz y Teruel, del colegio de las Anejas en la capital, “que era también un colegio que estaba en el histórico”, el Conservatorio de música, “que también estaba paralizado”, o de los regadíos sociales de Sarrión, “que van a permitir que pequeños productores puedan seguir trabajando la trufa” y seguir aumentando la población del municipio y de la zona.



“Hay que salir con orgullo a contar lo que hemos hecho los socialistas, no por ser socialistas, que también, sino por el hecho de que cuando llegamos a las instituciones lo que queremos es transformar la sociedad y avanzar”, ha señalado la secretaria general del PSOE Teruel señalando que los datos “son la mejor herramienta frente al populismo y la posverdad”.



“Somos los únicos capaces de cumplir los objetivos y anticiparnos al futuro y no nos conformamos con realizar los proyectos que que están, sino que pensamos y soñamos en grande y ponemos en marcha iniciativas, planes estratégicos que ya están y nuevas iniciativas que permitan ver el futuro con esperanza”, ha concluido.

Propuestas de resolución

En el Comité Provincial se han aprobado, además, cuatro propuestas de resolución que hacen referencia a la distintos aspectos de la actualidad política, social y económica de la provincia y que marcan la posición del PSOE Teruel al respecto.



Una de esas propuestas insta a las administraciones competentes a seguir impulsando el Fondo de Inversiones de la provincia de Teruel (FITE) garantizando la plurianualidad de cada convenio por un mínimo de cuatro años, facilitando la ejecución de los proyectos de inversión. También pide continuar impulsando proyectos estratégicos como Platea o el observatorio astrofísico de Javalambre, “que nacieron con gobiernos socialistas y se han demostrado ejes indiscutibles de generación de renta y riqueza para la provincia”, así como a considerar la inversión desde una concepción amplia, “vinculada también con el valor añadido que el capital humano de la provincia puede aportar”.



También se ha aprobado un propuesta que reconoce al Gobierno de España la decisión de aplicar las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y al Gobierno de Aragón el trabajo y liderazgo ejercido para hacer posible su ejecución. La resolución solicita al Gobierno de España la implementación de las ayudas a efectos del 1 de enero de 2022 y solicita a los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León que evalúen la aplicación de las medidas “con el fin de que las ayudas puedan ser en el futuro mejores, más intensas, más productivas y, también, para que incluyan más territorios, como ha reclamado el propio Gobierno de Aragón”.



El PSOE Teruel también ha reiterado en otra resolución el compromiso de los socialistas con la sanidad pública aragonesa, “que se demuestra en el aumento del 15,1% del gasto sanitario per cápita entre 2022 y 2023, así como en el hecho de que, en todo el periodo de gobierno de Javier Lambán, Aragón se haya situado entre las comunidades que más han incrementado el gasto sanitario”, destacando además la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz, “con una inversión conjunta de más de 170 millones de euros”.



Por último, el Comité Provincial ha mostrado su pleno apoyo y reconocimiento al sector agroalimentario de la provincia, considerándolo como “motor económico de la provincia y referente nacional en responsabilidad social y ambiental” capaz de generar empleo y vertebrar la provincia. En este camino, el PSOE Teruel considera imprescindible garantizar la defensa, apoyo institucional y económico, así como la apuesta por innovación y la promoción de todos los alimentos de calidad diferenciada que se producen en la provincia, manifestando específicamente el apoyo para la consecución de la Indicación Geográfica Protegida “Trufa Negra de Teruel”, actualmente en tramitación.