Lambán promociona la excelencia del sector ganadero aragonés y de la carne que produce, comparable "con las mejores del mundo"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha querido aprovechar la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que cuestionaba la ganadería intensiva, y convertirla en "una oportunidad" para promocionar la excelencia del sector ganadero aragonés y de la carne que produce, comparable, ha dicho, "con las mejores del mundo".



Lambán, acompañado del consejero de Agricultura, Joaquín Olona, se ha reunido este lunes con representantes de UAGA, UPA, ASAJA y ARAGA, cooperativas agroalimentarias de Aragón, la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, el Clúster del Porcino, Térvalis, el Grupo Arcoiris, ASOPROVAC-ARABOVIS y ADS Aves, para analizar, entre otras cuestiones, la situación y las medidas de promoción del sector.



En declaraciones a los medios en el transcurso del encuentro, el presidente de Aragón ha defendido la profesionalidad del sector ganadero de esta región y que se basa, ha subrayado, en la economía familiar, con "una vocación de excelencia en lo que inspira su actividad productiva en cuanto a sostenibilidad, digitalización y aquello que valoran los consumidores a la hora de elegir los productos".



Para Lambán, no tiene sentido que los agricultores y ganaderos contrapongan su defensa a los ecologistas sino que les ha emplazado a "erigirse con toda la legitimidad en los abanderados en la lucha contra el cambio climático, la defensa del medioambiente y la sostenibilidad de la economía".



Para ello, desde el Gobierno de Aragón se ha impulsado la constitución de dos foros, el primero de los cuales, "Aragón de granero a despensa", pretende definir de manera consensuada el futuro del sector agroalimentario, básico para esta Comunidad, el medio rural y la lucha contra la despoblación.



La segunda mesa tiene como objetivo establecer las líneas de acción para reducir en 2030 un 40 % las emisiones difusas de la economía, es decir, aquellas emisiones de CO2 no reguladas y que producen distintos sectores de la economía, entre ellos la agroalimentaria.



Para ello, ha destacado la necesidad de solucionar el problema de la eliminación de los purines, en cuya gestión, ha recordado, Aragón es puntera, y de los fertilizantes de los campos y para ello se ha planteado una colaboración público privada con Térvalis que en su labor investigadora cuenta con fórmulas para ambos casos.



El objetivo es que este foro se constituya de manera permanente y se reúna de manera periódica con el fin de conseguir pasar de un 26 % de reducción de emisiones a un 40 % en 2030 y la viabilidad y fuerza de la Agroalimentación en su conjunto.



Aragón quiere que la ganadería de la Comunidad sea "referente mundial en cuanto a calidad, sostenibilidad y defensa del medio ambiente y de la ganadería familiar".



Y para ello, como ha destacado el presidente aragonés, también cuenta con la futura Ley aragonesa de explotación familiar, actualmente en tramitación parlamentaria y que, según Lambán, va a afianzar la condición familiar de la ganadería y agricultura aragonesa y, salvo en el porcino, va a establecer un número máximo de cabezas.



En este sentido, Lambán ha rehusado hablar de "macrogranjas", un concepto, a su juicio, "cargado de fuerza ideológica", ya que en Aragón lo que predomina son granjas ligadas a lo familiar.



Por eso y preguntado de nuevo por las declaraciones del ministro, ha descartado "alimentar más polémicas" tras llegar a la conclusión, ha asegurado, de que este tipo de polémicas "llevadas demasiado lejos favorecen a quienes las promueven y a quienes de la carne intentan conseguir carnaza política".



En materia de promoción, el Gobierno de Aragón comienza este lunes una campaña dentro de la Comunidad que posteriormente se va a trasladar a los medios de comunicación nacionales de mayor audiencia y a otros sitios "visibles" como la estación del AVE en Madrid y en el diario británico "The Guardian", diario que recogió las declaraciones de Garzón, sobre la calidad del producto y la sostenibilidad de la ganadería aragonesa.



La ganadería aragonesa supone un valor comercial de 2.900 millones de euros y la mayor parte es intensiva. Cuenta con 6.992 explotaciones que suman un total de 1,34 millones de Unidades de Ganado Mayor.



El tamaño medio de las explotaciones es de 196,88 UGM, que tan sólo supone el 22,88 % del tamaño máximo permitido actualmente para el porcino (864 UGM) y que también se plantea establecer en Aragón para el resto de las especies a través de la Ley de protección de la agricultura familiar.



El 79,64 % de las explotaciones intensivas aragonesas tienen menos de 250 UGM y solo el 1,07 % superan las 864 UGM, que es el límite establecido para el porcino desde el año 2000.



La industria cárnica obtuvo unas ventas de 2.492 millones de euros en 2019 y la fabricación de piensos 1.560 con 2.492 y 1.560 empleos respectivamente. En 2020 las exportaciones de carne crecieron un 33,86 % hasta los 1.721 millones de euros, China como primer destino.



Durante los diez primeros meses de 2021, la exportación de carne en Aragón alcanzó un valor de 1.435 millones de euros con una tasa de crecimiento anual del 4,47 %.



La ganadería intensiva, junto con el regadío, configuran la base fundamental de la agroindustria aragonesa y del crecimiento, tanto en términos de ventas (61 %) como de exportaciones (277 %) y de empleo (31%), cifras que el Gobierno de Aragón prevé que se dupliquen durante los próximos 3-4 años.



El complejo cárnico –ganadería, cereales y forrajes, fabricación de piensos, industria cárnica, logística y servicios conexos– supondría entre el 6-7 % del PIB y del empleo total de Aragón y es uno de los pilares del complejo agroalimentario aragonés que, aportando más del 10 % del PIB y del 12 % del empleo, es uno de los motores de la economía de la comunidad.