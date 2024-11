Las 244 personas del dispositivo aragonés, que integra a bomberos de la DPT, han limpiado el 20 % de las calles de la zona que tiene asignada en Catarroja

Centro logístico en La Venta del Aire

Las 244 personas que componen el dispositivo aragonés de ayuda por la dana que ha asolado parte de la Comunidad Valenciana, destinado en Catarroja, han logrado despejar y limpiar ya el 20 % de las calles de la zona de trabajo, de 17 hectáreas, que tiene asignada. Entre ellas figuran 18 bomberos de la Diputación de Teruel que se ofrecieron voluntariamente a colaborar.El consejero aragonés de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado el operativo de Aragón en la localidad valenciana, compuesto por personal de todas las administraciones y por voluntarios y con mando propio e independencia para actuar en el sector 3.Un 20 % de las calles de este sector ya están limpias y despejadas de materiales, basura, enseres y vehículos y se está en ellas en proceso de baldeo.El achique de agua en bajos y garajes concluirá entre este martes y mañana, aunque esos trabajos se simultanean con la retirada de coches y escombros en otras zonas, con el objetivo de que el sector asignado al dispositivo aragonés pueda recuperar la normalidad y "tenga otra pinta" en un horizonte "no muy lejano", según el consejero.El jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil, Jorge Crespo, ha explicado que no se ha localizado en estas tareas ningún cadáver, lo que en parte ha calmado la ansiedad del personal, dada la preocupación que existía entre el dispositivo desplazado por lo que pudieran encontrar en esos garajes.Enfrentan el trabajo, ha agregado, como si se tratara de una "gran obra pública", con la implicación de maquinaria pesada, acopios y un gran flujo de camiones, bañeras y tractores que hay que gestionar, con la finalidad de asignar a cada necesidad los recursos necesarios.El operativo avanza mucho en su trabajo sobre todo por las noches, cuando estas máquinas pesadas tienen mayor maniobrabilidad al haber menos voluntarios en la zona.Para coordinar todos los recursos en las diferentes fases, Aragón ha habilitado un centro de recepción de medios, que incluye a los voluntarios.En este sentido, Bermúdez de Castro ha pedido a todo el mundo que quiera colaborar y aportar sus recursos (máquinas, excavadoras o tractores) que se ponga en contacto con el 112, que centraliza la ayuda, para que no haya un exceso de medios en momentos puntuales.De hecho, ahora no hay capacidad para más trabajo ni para atender logísticamente a más voluntarios, aunque sí que se pueden necesitar en otros momentos. "Aragón a día de hoy está a tope de recursos" en Cantarroja, ha enfatizado el consejero.El propio dispositivo aragonés, que ha creado un centro logístico en La Venta del Aire, se encarga de dar comidas y cenas calientes a todas las personas que están colaborando en Catarroja, y ha puesto a disposición de trabajadores y voluntarios dos hoteles en Segorbe y uno en Alcàsser.En la zona hay personal de Protección Civil del Gobierno de Aragón, de las tres diputaciones provinciales, de Infoar, de Sarga y policías locales de toda la comunidad, coordinadas por la Policía Local de Zaragoza, que se encargan de la seguridad del dispositivo y del corte de calles para que las máquinas puedan trabajar con garantías para la ciudadanía.También muchos voluntarios, como agricultores que han acudido con sus tractores, y de una docena de empresas aragonesas que han puesto sus vehículos a disposición del gobierno aragonés, entre ellas FCC, que ha desplazado a personal para inspeccionar el alcantarillado y gestionar la retirada de basuras.Aunque de momento, según Crespo, la red de alcantarillado y las tuberías no son un problema en la fase actual, se están evaluando en previsión de que alguna pueda anegarse por acumulación de lodo por las tareas de limpieza.El consejero también ha dicho que están preocupados por la salud pública del dispositivo de ayuda, a quienes se les ha proporcionado todo el material de protección necesario. Todos ellos han sido vacunados contra el tétanos.El dispositivo aragonés va a ayudar en Catarroja hasta el final del proceso para dejar la zona "como estaba" y, una vez concluya, los recursos se volverán a poner a disposición de la Generalitat por si los necesita en otro lugar.

Segunda UVI móvil del 061

Por otra parte, un tercer vehículo del 061 Aragón ha partido a las 8.30 horas a Catarroja, la localidad valenciana donde está desplegado el dispositivo del Gobierno de Aragón formado por más de 220 personas para trabajar en la recuperación de la zona tras la catástrofe que causó la dana y asistir a la población.

Este tercer vehículo desplazado es una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) 4x 4, con un equipo formado por cuatro profesionales (médico, enfermero, técnico y conductor) que se suman al primer equipo que se desplazó el pasado sábado con otra unidad de SVA y con el camión IMV (intervención de múltiples víctimas).

Marta Sampériz, gerente del 061 Aragón, acompaña este convoy. “Somos parte del convoy del Gobierno de Aragón, actualmente somos las dos únicas uvimóviles que hay en la zona y también nos hemos puesto disposición del servicio de Emergencias Sanitarias la Generalitat valenciana y en coordinación con el Gobierno de España”.

Asistencia sanitaria a los efectivos Declaraciones de Marta Sampériz, directora gerente del 061 Aragón

Se han realizado de momento 3 traslados de población civil al Hospital de la Fe de Valencia: un bebé de 4 meses con insuficiencia respiratoria, una convulsión de un hombre mediana edad y un dolor torácico de un señor mayor.

Sampériz ha destacado que desde el sábado realizan diariamente alrededor de 30 atenciones diarias al personal del convoy del Gobierno de Aragón, Protección Civil, Bomberos de las Diputaciones, agentes forestales, brigadas de INFOAR o cualquier otro trabajador del dispositivo que sufre cortes, heridas, traumatismos o cualquier otro problema en las labores de desescombro, limpieza, movimiento de tierras o limpieza entre otras muchas labores.

También se están realizando asistencias de apoyo a la sobrecarga emocional a la que están sometidos los efectivos.

Sampériz ha destacado la gran labor de los profesionales desplegados en todas estas tareas y la necesidad fundamental de este apoyo sanitario.