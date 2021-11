Las ayudas del Gobierno de Aragón para paliar los daños de Gloria quedan en 930.000 euros

Las 59 entidades locales afectadas por la borrasca Gloria en la provincia de Teruel, que en su conjunto tienen comprometidos 4.122.031 euros de ayudas del Ministerio de Política Territorial para financiar los daños, tienen cinco días hábiles a partir de este miércoles para concurrir a la convocatoria complementaria de subvenciones del Gobierno de Aragón, cuya orden salió publicada el martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) con un montante de 929.899,48 euros para toda la Comunidad.

Las ayudas autonómicas salen por concesión directa y de carácter urgente, tal como figura en el decreto ley aprobado el 12 de noviembre por el Consejo de Gobierno de Aragón por el que se autoriza la tramitación de subvenciones destinadas a financiar, a las entidades que integran la Administración Local de Aragón, los daños en infraestructuras ocasionadas por la borrasca entre los días 18 y 26 de enero de 2020. Complementarán las concedidas por resolución de 28 de julio de 2021 de la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio.

De hecho, únicamente serán beneficiarias las administraciones que hayan obtenido ya dinero de Política Territorial, “con la pretensión de que la suma de todas las cantidades percibidas se acerque al cien por cien del importe de los daños sufridos”, indica la orden de Presidencia del Ejecutivo autonómico, algo que ayuntamientos que tienen daños por más de un millón de euros como Aguaviva o Cantavieja descartan que se consiga. Fuentes de Presidencia indicaron que una administración menor no puede alcanzar los fondos del Estado.

Serán gastos subvencionables los que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad local, así como redes viarias propiedad de las diputaciones provinciales.

El decreto ley recoge también que se anticipará el pago del 100% de la subvención concedida a la fecha de la concesión.

Admiten descoordinación

En la orden, Presidencia reconoce que la necesidad de ayudas sigue vigente y, además, “en este momento, el carácter extremadamente urgente aún perdura”.

Presidencia echa de menos mayor “cooperación y coordinación” con el Ministerio antes de que este publicara su resolución, para cumplir con el “principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”.

“El aplazamiento de la actuación autonómica -explica el Gobierno de Aragón- ha venido derivado por la necesidad de conocer la resolución del Estado a este tipo de ayudas”, para complementarlas “desde el principio de solidaridad interterritorial”.

En una comparecencia reciente en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, reconoció que se ha tardado demasiado en solucionar este problema, pero recordó la pandemia que llegó menos de mes y medio después y, aunque Gloria obligó a un despliegue "sin precedentes", la magnitud de la crisis posterior con la declaración del estado de alarma también lo fue.

Así quedó el pabellón de Valderrobres tras la borrasca Gloria, en enero de 2020. Ayuntamiento de Valderrobres

En julio, el Ministerio publicó un montante total de 66,3 millones para paliar los daños en toda España de las catástrofes naturales de comienzos de 2020, de los que 5,5 millones van destinados a Aragón para sufragar el 50% de los daños sufridos por las entidades locales.

En concreto, llegarán a 59 localidades de la provincia un total de 4.122.031 euros, que se mueven entre los 1.176.713 euros que recibirá Cantavieja hasta los 788 euros que irán a parar a Mas de la Matas. Otras cantidades importantes serán los 702.066 euros de Escucha, los 500.688 euros que recibirá Aguaviva o los 376.411 euros de Valderrobres.

Las quejas de los alcaldes

“No sé lo que alcanzará menos de un millón de euros para tantos municipios, pero desde luego para llegar al 100% del importe de los daños sufridos lo dudo”, protestó el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, que afronta la licitación de 1.001.377,6 euros para la ejecución del nuevo pabellón polideportivo y derribo del pabellón multiusos que quedó maltrecho por la gran nevada.

El Ayuntamiento de Aguaviva ha tenido que negociar la nueva licitación después de que quedara desierta la primera “porque el precio de algunos materiales se ha disparado”. Por ello, del proyecto original se ha prescindido de un almacén anexo y el revestimiento de chapa, así como la reducción del tamaño de los lucernarios, cuestiones que “no es que se descarten sino que se aplazan” para “sucesivas fases si se dispone de financiación”, apostilló Clemente.

La obra tiene que estar adjudicada antes del 30 de noviembre, según fija el Ministerio. El consistorio abrirá hoy las plicas y reza por que la documentación esté en correcto estado para no perder la subvención.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, también “esperaba más” del Gobierno de Aragón, pues la cuantía del fondo habilitado “va a ser insuficiente”.

“A nosotros nos hacen falta 250.000 euros” para completar la reconstrucción total del pabellón municipal, que asciende a 2.353.426 euros. Además de la importante ayuda del Estado, el consistorio cuenta con una aportación del seguro, pero es insuficiente para llegar al total, que adelantará el consistorio con fondos propios.

“Solamente con lo que necesitamos Cantavieja, Aguaviva y Valderrobres superamos ya la cantidad irrisoria que aporta el Gobierno de Aragón”, lamentó el alcalde de la cabecera del Matarraña, Carlos Boné, para quien el Ejecutivo autonómico debía poner “la misma cantidad que el Gobierno de España, sabiendo que sería menos porque hay seguros y puede que haya ayuntamientos que hayan ejecutado obra con el Plan de Obras y Servicios de la Diputación”.

Boné no entiende cómo en la orden de Presidencia se habla de “completar hasta el 100% de lo que falta si luego destina poco más de 900.000 euros”. En el caso particular de Valderrobres, “del seguro no nos daban nada” y al consistorio le corresponde ejecutar 140.000 euros de las pistas de pádel, 500.000 euros del polideportivo y 70.000 del badén del río. Para esta última obra, la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha dado autorización y, tras un año de espera, “ahora pide un puente” que se iría a un presupuesto mucho mayor.

El consistorio ha pedido una prórroga al Ministerio que no confía en obtener porque ya concedió una (el anterior plazo expiraba el 31 de octubre), explicó Boné, que prácticamente da por perdida esta ayuda. Con todo, “la sensación es de descoordinación” entre administraciones, manifestó el regidor, que sí celebró que a la vuelta de las Navidades el pabellón estará terminado.