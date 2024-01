Las Cámaras de Teruel, Cuenca y Soria piden recuperar la tarifa plana y ampliar las ayudas al funcionamiento al máximo permitido

Por

Las Cámaras de Comercio de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria se sumaron a las reivindicaciones hechas el día anterior por las organizaciones empresariales del territorio SSPA, en el mismo sentido de pedir que vuelva a aplicarse la tarifa plana para los nuevos autónomos y que se extiendan las ayudas de funcionamiento a los máximos permitidos por la CE. Argumentan que es fundamental para “corregir las desventajas” que padecen estos territorios ampliarla a todos los autónomos.



Las tres organizaciones camerales difundieron un comunicado conjunto con esta petición, en el que aseguran que aunque la tarifa plana de 80 euros extensiva a tres años es “insuficiente”, es más beneficiosa que el modelo general para todo el país, al contemplar solo un año prorrogable si se cumplen determinadas condiciones económicas.



Las instituciones de las tres provincias manifiestan que “está fuera de toda lógica que se apruebe una medida fundamental para corregir la desventaja de base con la que parten estos territorios y también sus empresas y solo esté en vigor un año, a expensas de que los nuevos Presupuestos Generales del Estado le reserven un capítulo”.



Instan al Gobierno a que cuanto antes habilite una “solución jurídica, presupuestaria y operativa que no solo permita que los nuevos autónomos de Soria, Cuenca y Teruel puedan acogerse a una reducción de su cuota de la Seguridad Social con carácter retroactivo” a principios de este año, “sino que se amplíe a la totalidad de autónomos y que, además, las ayudas al funcionamiento tanto para empresas como para autónomos radicados en las tres provincias se amplíen hasta los máximos contemplados por Europa”.



Consideran necesario “intensificar” y “ampliar” estas ayudas para lograr el objetivo de “paliar una situación de desventaja competitiva por la despoblación y generar un atractivo económico que permita la llegada de nuevas empresas y autónomos a las tres provincias”.



Advierten que en caso contrario, “no habrá servido de nada el reconocimiento de la especial coyuntura que viven Soria, Cuenca y Teruel tanto por parte de la Comisión Europea como del Gobierno de España”, en cumplimiento de las directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027 para zonas escasamente pobladas.



Las tres Cámaras de Comercio recordaron que en 2022 firmaron ya un manifiesto conjunto al que se unió el Consejo de Cámaras de Castilla y León y la Cámara de España, en la que solicitaron al Ejecutivo la necesidad de estas ayudas y expresar el “firme compromiso cameral de defender los intereses de todas las empresas y una apuesta por el desarrollo de los territorios de Soria, Cuenca y Teruel”.



Entienden las tres instituciones que apoyar al tejido empresarial de las tres provincias, que está constituido en su mayoría por pymes y autónomos, “también es hacerlo por la creación de riqueza y empleo y fijación de la población, especialmente en el medio rural”.



Aseguran que en el momento actual es necesario por parte del Gobierno central que el compromiso con el desarrollo empresarial de estas tres provincias “se renueve y se amplíe”, porque las ayudas de funcionamiento aprobadas en 2022 y aplicadas desde el año pasado “son a todas luces insuficientes”. Insisten en que sería necesario aplicar esa tarifa plana “para todos los autónomos, no solo los que comienzan su actividad, y una reducción del 20% en los costes laborales de las nuevas contrataciones en las tres provincias”.



Inciden en el comunicado conjunto en que “solo con medidas contundentes y decididas que supongan una clara desventaja competitiva se podrá provocar el cambio de tendencia poblacional crucial para nuestro desarrollo y nuestro futuro”. Gobierno de Aragón

Por su parte, los dos vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero, incidieron en que la eliminación de la tarifa plana para autónomos es un “ataque” a la provincia de Teruel, y exigieron el cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de lo autorizado por la Comisión Europea.



El día anterior, Mar Vaquero ya hizo un pronunciamiento en ese sentido y el martes volvió a insistir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión. La vicepresidenta segunda incidió en que es un “nuevo ataque” a la provincia de Teruel y en particular a los autónomos, porque la eliminación de esa tarifa plana “afecta gravemente” al emprendimiento en este territorio.



Vaquero argumentó que en muchos pueblos son los autónomos los que prestan servicios fundamentales, sin cuya presencia se empeoraría la situación en los municipios poco poblados. Pidió la rectificación inmediata de esa eliminación de las ayudas, y lamentó que ahora haga eso el Gobierno después de que la Unión Europea autorizase hasta el 20% las ayudas de funcionamiento y las esté aplicando en un “escaso uno por ciento”.



Consideró que lo que está haciendo el Ejecutivo central es un “agravio” a la provincia de Teruel e insistió en pedir explicaciones a la ministra Pilar Alegría como aragonesa, así como al Partido Socialista en Aragón y en particular a su portavoz en las Cortes.



Lamentó que los socialistas no hayan criticado que las ayudas se aplican en porcentajes ínfimos y que tampoco lo hagan por la desaparición de la tarifa plana.



En esa misma línea, el vicepresidente primero del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco, criticó al Gobierno central a preguntas de los medios de comunicación durante un acto en Teruel por otro asunto. Nolasco recordó que sobre este tema desde Vox se han manifestado en otras ocasiones para que lleguen al máximo las ayudas, cuando se están aplicando al 1%. “Nos parece algo ridículo y que se está faltando a la palabra”, dijo el vicepresidente, que entendió que era un “agravio más a Teruel” y que no era normal lo que se estaba haciendo con este territorio y Aragón desde la Administración central, pese a haber sido siempre “los más leales” al resto del país, habiendo recibido como respuesta el “olvido”. Anunció la presentación de iniciativas, aunque lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez “no está por la labor porque tienen otros intereses” como la amnistía y “complacer” a los nacionalistas. El PP critica que no haya prórroga

La diputada del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas, expresó el rechazo de este grupo parlamentario a la decisión del Gobierno central de no prorrogar la tarifa plana para los nuevos autónomos de la provincia de Teruel, así como los de Soria y Cuenca dentro de las medidas adoptadas en su día en el marco de las ayudas de funcionamiento a las empresas autorizadas por la Comisión Europea y que tiene que aplicar el Estado.



Casas dijo que era un ejemplo de la “deriva” del PSOE a nivel nacional que les preocupa, puesto que demuestran falta de interés hacia estos territorios, porque medidas así, que tienen un coste económico ínfimo, suponen un “balón de oxígeno” para los autónomos turolenses, en particular para los jóvenes y las mujeres “que son las que asientan población”. Recalcó que los autónomos sustentan el territorio. El PAR reclama que se mantenga

El Partido Aragonés también se sumó a la reclamación de que el Gobierno central mantenga la tarifa plana para los autónomos de la provincia de Teruel, así como Cuenca y Soria como territorios más despoblados, y que además la amplíe a todo el sector.



La formación aragonesista lo hizo a través de un comunicado en el que el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, dijo que medidas de este tipo favorecen “el desarrollo del territorio, la puesta en marcha de nuevos negocios y, por lo tanto, el asentamiento de población”.



Izquierdo recalcó que “el peso de los trabajadores autónomos en la economía de la provincia de Teruel es muy importante”, porque en total suman muchos pequeños emprendedores que son los que han apostado por montar negocios en el medio rural y asentarse, con lo cual se combate la despoblación.