Las cinco plazas MIR de médicos de familia en Teruel ya se han adjudicado y quedan pendientes siete en Alcañiz

Por

La convocatoria extraordinaria para elegir plazas de médico interno residente (MIR) que se realizó este miércoles ha permitido cubrir tres plazas más de Medicina de Familia y Comunitaria en Teruel. De esta forma, de los trece puestos de la provincia se han cubierto las cinco del sector Teruel y quedan pendientes siete de las ocho del de Alcañiz.



El acto telemático permitió pasar en Aragón de 24 vacantes a 17. Se eligieron dos plazas de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el Hospital Clínico, cinco de Medicina de Familia y Comunitaria (dos en Calatayud del total de seis disponibles y tres en el sector sanitario de Teruel). Han quedado sin elegir 17 de Medicina de Familia y Comunitaria: siete en Alcañiz, cuatro en Calatayud y seis en Barbastro (todas las que se ofertaban).



El total de plazas MIR ofertadas este año en Aragón, de todas las especialidades, han sido 265. De Medicina de Familia y Comunitaria, se ofertaban un total de 82 plazas (55 en la provincia de Zaragoza, catorce en la de Huesca y trece en la de Teruel) y se han elegido 65, quedando un 20% sin elegir.



En España, Medicina Familiar y Comunitaria ha dejado desiertas 246 plazas (un 10 % del total) suponen 115 vacantes más que el año anterior, cuando tras la asignación extraordinaria de 2023 quedaron 131. No obstante, las plazas de Familia ofertadas en esta convocatoria han sido de 2.492 mientras que en el año previo fueron 2.324 en total.



Las comunidades autónomas en las que no se han cubierto todas las plazas tras este llamamiento han sido Extremadura (49), Castilla y León (47), Galicia (42), Andalucía (39), Cataluña (22), Aragón (17), Baleares (diez), La Rioja (nueve), Navarra (siete) y Asturias (cuatro).



La directora del Área de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, calificó como “una buena noticia” las plazas adjudicadas en este llamamiento extraordinario y confió en que “se queden y no renuncien” y destacó que son plazas en zonas “llenas de vida” y que tienen “muchas posibilidades a nivel de formación”.



Por otro lado, Pilar Borraz se mostró partidaria de que se vuelva al sistema presencial para la elección de plazas MIR, frente al modelo telemático actual, puesto que recordó que entonces no quedaban tantas vacantes sin cubrir.



La responsable aragonesa de Servicio Aragonés de Salud reivindicó la importancia de esta especialidad. “Lo que tenemos que hacer es apostar y defender la Atención Primaria como eje del sistema sanitario público. La Medicina de Familia y Comunitaria es la gran desconocida y tenemos que potenciar ese conocimiento de nuestra especialidad en todas las universidades a nivel nacional”, argumentó Borraz que añadió que se tendría que haber actuado ya hace años, pero lo que hay que hacer es “no dejarlo ya más y poner en valor a la Atención Primaria”. Guardias

Por otro lado, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón detalló que el servicio de guardias médicas para la cobertura de turnos de atención continuada en los centros de salud del sector sanitario de Alcañiz con el contrato con una clínica privada ha cubierto, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, asistencia sanitaria en la mayoría de las localidades de esta zona de salud, como Maella, Alcañiz, Calaceite, Valderrobres, Mas de las Matas, Alcorisa, Andorra y Calanda. Otras, como Muniesa, Caspe, Cantavieja e Híjar, han podido organizarse con sus propios medios.



Desde la Administración sanitaria se reiteró que no está previsto volver a utilizar esta fórmula ya que se puesta por la cobertura con personal propio del Salud.