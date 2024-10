Las Cortes aprueban varias iniciativas para impulsar la lucha contra la despoblación

El pleno de las Cortes de Aragón aprobó este jueves varias iniciativas para impulsar medidas de lucha contra la despoblación, tras el debate de las propuestas de resolución presentadas a raíz de la celebración la semana pasada del Debate sobre el estado de la Comunidad. Entre ellas, el Parlamento aragonés reclama al Estado un fondo de compensación que palíe la falta de recursos como consecuencia de la pérdida de población, así como diversas medidas para hacer frente al reto demográfico, entre ellas planes específicos y de inversión para el medio rural y una fiscalidad diferenciada, además de actuaciones concretas en la política de vivienda.

La Cámara aragonesa aprobó 89 propuestas de resolución de las 137 presentadas por los ocho grupos y agrupaciones parlamentarias, lo que supone un 65%, uno de los porcentajes más altos de los últimos años puesto que constituyen dos tercios del total de las iniciativas presentadas tras el Debate sobre el estado de la Comunidad.

El grupo mayoritario en el Parlamento, el PP, consiguió sacar adelante casi todas las propuestas presentadas, veintiocho de las veintinueve que había presentado. La única que no prosperó fue una en la que se instaba al Gobierno de Aragón a seguir reclamando al de España todos los asuntos abordados en la reunión que los presidentes de ambos ejecutivos mantuvieron recientemente en la Moncloa, que contó solo con el respaldo del PP.

Por contra, estas mismas fuentes indicaron que el PP había apoyado 17 de las propuestas del PSOE, cuando en el anterior Debate sobre el estado de la Comunidad, cuando gobernaba el cuatripartito, los socialistas no apoyaron ni una sola de las que presentaron los populares. Desde el PP destacaron que ese respaldo a iniciativas de la oposición ponía de manifiesto que no existía un rodillo y sí una voluntad de diálogo y consenso. Además, valoraron que no hubiese salido adelante ninguna reprobación de las que pedían otros grupos.

Entre las propuestas del PP aprobadas y con especial incidencia en la provincia de Teruel, salió adelante una para pedir al Gobierno central políticas activas para poder incrementar el número de médicos con la convocatoria de más plazas MIR e impulsar un gran pacto de Estado por la sanidad pública que permita hacer frente a los problemas estructurales del sector.

El incremento de las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel hasta el límite máximo permitido del 20%, e instar al Gobierno de España a extenderlas al resto de comarcas aragonesas con una densidad de población inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, fue otra de las medidas del PP que salió adelante.

En materia de seguridad, y dirigida también al Gobierno de España, las Cortes aprobaron una propuesta para que se dote de plazas suficientes a la Guardia Civil para prestar un servicio adecuado en el medio rural, y en cuestión de transportes el impulso del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad, con doble vía electrificada y uso mixto para viajeros y mercancías, así como la aceleración de las autovías pendientes como la A-68, la A-25 y la A-40 en la provincia, además de otras en el resto de la región.

El impulso a la Ley de Energía de Aragón, recuperando el contenido sustancia del Decreto Ley aprobado por el cuatripartito y que anuló el Tribunal Constitucional, fue otra de las propuestas que sacaron adelante los populares con el respaldo también de los socialistas.

Críticas del PSOE

El PSOE consiguió aprobar 32 de las 52 propuestas presentadas, y su portavoz adjunto, Darío Villagrasa, insistió en criticar la falta de acción del Gobierno de Azcón y a requerirle menos propaganda y “más gestión”. Villagrasa reclamó al Ejecutivo, como ya hizo esta formación en el debate que hubo la semana pasada, que escuche a los aragoneses y “no sólo para el 1% más rico a los que van a perdonar 28 millones de euros”.

Entre las iniciativas socialistas aprobadas se acordó reclamar medidas concretas en materia de agricultura y ganadería, un sector clave en el medio rural y fundamental para el asentamiento de la población, entre ellas la creación de nuevos regadíos.

Favorecer la implementación de un modelo de cuidados de proximidad con especial atención al medio rural, o la contratación de forma inminente de auxiliares de educación especial para cubrir la totalidad de las solicitudes de los centros educativos, una cuestión que ha sido muy reivindicada en la provincia turolense, fueron otras propuestas aprobadas. También salieron adelante otras para la mejora y ampliación de los centros escolares del medio rural.

Otra iniciativa importante de los socialistas que prosperó fue la petición al Ejecutivo aragonés de que se inicie de forma inmediata la tramitación de la ley del Estatuto de la Mujer Rural, para garantizar la igualdad de hombres y mujeres en el medio rural y contribuir así a frenar el problema de la despoblación de las zonas rurales. Ejecutar las obras del centro de salud de Calamocha, un plan de choque para disminuir las listas de espera o un plan de reforma de los consultorios rurales, figuran entre las propuestas socialistas que también fueron aprobadas.

El grupo parlamentario Aragón Teruel Existe consiguió el apoyo a once de las doce propuestas que había presentado, y que en su conjunto están enfocadas a impulsar políticas de reequilibrio territorial. Entre ellas se aprobó una relativa al plan energético de Aragón para que incorpore criterios de autoconsumo y de protección de la biodiversidad, medidas específicas para la lucha contra la despoblación, la aceleración de la implantación del servicio de radioterapia y la ampliación del hospital de Teruel con 54 habitaciones individuales, el incremento de ayudas al sector agrario, la reclamación al Estado de las infraestructuras de comunicación por carretera y ferrocarril pendientes y de la mejora de las ayudas al funcionamiento, el acceso a la fibra óptica y el 5G en todo el territorio, la colaboración con el Estado para implementar el plan Territorio de 30 minutos, dotar de más personal sanitario en el medio rural y los hospitales periféricos, y que el Fite se actualice cada año conforme al IPC de ese ejercicio.

Vox vio aprobadas la mitad de las propuestas que había presentado, diez de una veintena, entre ellas varias enfocadas al medio rural con medidas específicas como el establecimiento de un régimen de fiscalidad específica con el fin de impulsar el desarrollo industrial en estos territorios; medidas para favorecer el establecimiento de docentes y profesionales de la medicina en el medio rural; y la elaboración de un Plan de Inversiones para el Medio Rural para generar actividad y empleo en el territorio. La reivindicación de las infraestructuras del Estado pendientes fue otra propuesta que salió adelante para combatir el desequilibrio territorial.

Iniciativas

Entre las propuestas de resolución aprobadas por el pleno de las Cortes de Aragón tras el Debate sobre el estado de la Comunidad salió adelante una del PAR por la que se insta al Ejecutivo a aumentar la financiación de las comarcas en 12 millones de euros durante los próximos 3 años. Esta formación vio aprobadas dos de las cuatro propuestas que había presentado, y su parlamentario, Alberto Izquierdo, reprochó al término de la sesión plenaria que el voto en contra de PP y Vox, junto con la abstención del PSOE, hubiese impedido sacar adelante su propuesta de poner en marcha una Hacienda Foral propia.

De CHA se aprobaron cuatro de las doce iniciativas presentadas, entre ellas una dirigida a impulsar medidas y actuaciones de apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares con el fin de vertebrar el territorio, otra sobre la reclamación de infraestructuras al Estado y una tercera para reclamar al Gobierno central un fondo complementario ante la merma de ingresos por la pérdida de población. Podemos logró la aprobación de dos iniciativas e IU denunció que el bloque de derechas había tumbado sus cuatro propuestas.