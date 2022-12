Las disoluciones matrimoniales aumentan un 21% y en el cómputo anual crecen ya un 11%

Por

Las demandas de disolución matrimonial en la provincia de Teruel experimentaron un incremento interanual durante el tercer trimestre del año del 21,2%, un crecimiento porcentual muy por encima de la evolución media en el Estado, donde se produjo un descenso del 3,1%, según los datos facilitados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Durante los nueve primeros meses del año, las separaciones y divorcios acumulan ya un incrementado de casi un 11% con respecto al mismo periodo del año anterior.



Las separaciones se mantuvieron estables en el tercer trimestre del año en la provincia de Teruel, mientras que los divorcios no consensuados descendieron, pero en cambio los de mutuo acuerdo subieron con un incremento importante que es lo que ha provocado la subida en términos estadísticos.



En total, durante el tercer trimestre del año en la provincia se presentaron en los órganos judiciales 40 demandas de disoluciones matrimoniales, frente a las 33 que se registraron en los mismos meses del año interior, lo que arroja un crecimiento del 21,2%.



Entre julio y septiembre no hubo disoluciones ni separaciones no consensuadas, al igual que pasó en el mismo periodo de 2021, pero en cambio hubo 2 separaciones no consensuadas, cuando en el tercer trimestre del ejercicio pasado no hubo ninguna.



En lo que se refiere a los divorcios, la variación interanual tuvo un descenso del 45,45% en los consensuados, al pasar de 11 a 6 durante el tercer trimestre de cada ejercicio. En cambio, los divorcios de mutuo acuerdo aumentaron de 22 a 32, lo que supone un incremento del 45,4%.



Con esas 40 nuevas demandas de disolución matrimonial registradas en la provincia, la cifra anual entre enero y septiembre suma ya 163 casos frente a los 147 del año anterior en ese tiempo, lo que supone un incremento en lo que va de ejercicio del 10,88%.



Por tipo de demanda, entre enero y septiembre se han presentado en la provincia 2 por separaciones no consensuadas, las mismas que en los nueve primeros meses de 2021, mientras que las de mutuo acuerdo fueron 5, una cifra similar a la de los tres primeros trimestres del ejercicio pasado.



En cuanto a los divorcios, descienden las demandas en las que no hubo acuerdo, mientras que aumentan en las que sí lo hubo. Así, entre enero y septiembre de este año los divorcios no consensuados suman 44 frente a los 49 de los tres primeros trimestres del año anterior, lo que arroja un descenso del 10,2%. Por el contrario, las demandas de divorcio por mutuo acuerdo entre las partes aumentaron un 23,07% al pasar de 91 entre enero y septiembre del año pasado a 112 en el mismo periodo de este ejercicio.



En el conjunto del país el número de demandas por disoluciones matrimoniales ascendieron a 19.501, lo que supone un descenso interanual del 3,1%. Las separaciones fue donde se registró un descenso más acusado, tanto contenciosas como consensuadas, puesto que se redujeron en el primer caso un 9,1 y en el segundo un 8,1 por ciento, según informó el CGPJ, que puso énfasis en que Canarias, La Rioja y la Comunidad Valenciana fueron los territorios con una media de demandas superior a la estatal al situarse en 41,2 por cada 100.000 habitantes.



En lo que a demandas de modificación de medidas de guarda y custodia de los hijos, la estadística del tercer trimestre de este año señala que se han producido 9 casos de medidas no consensuadas, un 10% menos que en el mismo periodo anterior en la provincia, y 3 consensuadas, las mismas que en 2021. En cuanto a la guarda, custodio y alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuadas, en la provincia de Teruel hubo 8, un 27,27% menos que en el mismo periodo anterior, y 9 en las consensuadas, lo que supone un aumento del 28,57%.