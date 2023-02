Las estafas por medios telemáticos siguen aumentando en la provincia de Teruel

Las estafas hechas por medios telemáticos siguieron creciendo el año pasado en la provincia de Teruel, hasta el punto de que solo las denuncias presentadas ante la Guardia Civil por este tipo de criminalidad aumentaron en un 20,74% con respecto al año anterior. La Fiscalía delegada de criminalidad informática en Teruel ha vuelto a insistir en que la prevención es la mejor manera y la forma más eficaz de combatir estos delitos. El fiscal delegado del área, Ángel Julián, instó a los ciudadanos a que sean precavidos y que no se fíen de los mensajes que reciben en sus dispositivos digitales, y que cuando tengan dudas consulten por teléfono a sus entidades bancarias antes de introducir sus códigos en links extraños a los que incitan a pinchar los estafadores, o que no se fíen de ofertas económicas anormales en la adquisición de productos, ni en mensajes atípicos de conocidos a los que los delincuentes han podido suplantar la identidad.

Las denuncias por delitos de estafa cometidos por medios informáticos registradas el año pasado solo por la Guardia Civil en la provincia ascendieron a 652, cuando el ejercicio anterior fueron 540. Ya en 2021 se produjo un incremento de este tipo de criminalidad del 66% en el ámbito de actuación que corresponde al instituto armado, ya que no se han facilitado datos por parte de la Comisaría de la Policía Nacional en Teruel.

Ángel Julián aseguró que es importante seguir alertando a la población de que no se fíe de mensajes extraños, porque la picaresca de los estafadores que operan a través de medios telemáticos es cada vez mayor. Indicó en este sentido que el mayor volumen de estafas son por la falsa compraventa de productos a través de Internet, muchas veces entre particulares a través de plataformas, pero también por falsas empresas que crean portales y estafan de forma masiva como sucedió el año pasado con los pellets para calefacción ante el incremento de precios que hubo.

Prevalecen esas estafas de compraventa de productos que se ofertan, el comprador envía el dinero y luego no lo recibe. “Lo más común son estafas de menos de 400 euros, porque la página web era fraudulenta o porque la persona que hacía la venta no tenía intención de enviar nada”, precisó el fiscal, quien aclaró que también se han cometido otro tipo de estafas en la provincia que han llegado a los 600.000 euros.

Eso se vio el año pasado con las criptomonedas, que aseguró que es el “nuevo timo de la estampita”, aunque ahora está de caída por la mala prensa que están teniendo. “Lo que no existe en la vida real tampoco existe en Internet, y lo que no te ofrece un banco, tampoco existe en el mundo real”, advirtió el fiscal, quien comentó que en la provincia se han dado casos de estafas por la adquisición de criptomonedas que “van desde los 50.000 y los 100.000 euros hasta los 600.000”.

Julián aseguró que se están tramitando unos ocho casos por este tipo de estafas, en las que el estafado son personas que “no están muy acostumbradas a las inversiones”, pero que caen en la trampa al hacerles creer que están ganando y por eso meten cada vez más dinero hasta que quieren retirarlo y entonces es imposible hacerlo.

Personas mayores

El fiscal del área de cibercriminalidad aseguró que “suele ser gente mayor” que se deja convencer a través de la “ingeniería social” de los estafadores, que les engañan diciéndoles que van a conseguir rentabilidades “inverosímiles, del 10% diarios hasta el 50% anual, y que van a triplicar o cuadruplicar su dinero”. La estafa comienza requiriéndoles el ingreso de cantidades pequeñas, pero se los van ganando haciéndoles creer que la inversión en criptomoneda les da rentabilidad, y caen así en una espiral, como en el timo de la estampita. “Cuando quieren retirarlo tienen que abonar determinados gastos, y al final han perdido un montón de dinero”, precisó el fiscal.

Julián opinó que seguramente se trata de personas que son desconfiadas, “pero a las que los estafadores camelan con ingeniería social”. Sucede algo similar con otras prácticas como la oferta de cursos asociados a la posibilidad de darles un empleo después, “y la gente acaba gastándose el dinero sin que después hayan conseguido nada, lo que pasa es que en este caso no es delito”.

“Hay que animar a la gente que se dé cuenta de que lo que no existe en el mundo real no va a estar en Internet porque no es una varita mágica”, comentó el fiscal, que puso de ejemplo el caso de las estafas que hubo el año pasado en Internet por la venta de pellets para calefacción a precios más económicos, de los que hubo varios estafados en la provincia. Se trata de falsas empresas con páginas webs fraudulentas en las que pican las víctimas, a pesar de que algunas llevan nombres llamativos como Elecshock, que es una de las que actuó el año pasado.

El fiscal pidió prudencia también con los mensajes que llegan a los dispositivos electrónicos con supuestos avisos del banco o comunicaciones extrañas, en las que piden entrar en un link e introducir las claves de la cuenta bancaria. “Los estafadores cada vez lo hacen mejor y es más difícil que pueda haber sospechas, y el consejo es no contestar a esos mensajes”, advierte Julián, que recomienda en el caso de tener dudas llamar al banco o a la persona de contacto pero al número correcto, no utilizando los que facilitan en los mensajes o las webs falsas.

Este tipo de estafa está funcionando sobre todo con las personas mayores porque los estafadores duplican las webs y confunden a las víctimas al inquietarlas con algún mensaje de alerta de que tienen que introducir sus claves, cuando si lo hacen es el momento en que abren las puertas a los delincuentes para estafarles. El fiscal aclaró que ningún banco les va a pedir eso, por lo que si tienen dudas, lo mejor es consultar con la entidad.