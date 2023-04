"Las mujeres somos igual de válidas para ingeniería que los hombres"

Seis antiguas alumnas de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel contaron su experiencia académica y profesional este jueves en una mesa redonda con motivo de la Semana de la Ingeniería. Reivindicaron su papel en este campo y animaron a las chicas a que se decidan a estudiar carreras técnicas si les gustan. También reconocieron que aún encuentran hombres a los que les cuesta aceptarlas.

“No hay ningún problema para que una chica estudie una ingeniería, las mujeres somos igual de válidas y muchas destacamos”, defendió Isabel Ramos, que trabaja en la empresa Codeoscopic.

Esta titulada de la EUPT reconoció que se continúa con la costumbre de que las mujeres “se dediquen más a cuidar que a ingeniar” pero defendió que las titulaciones técnicas son apasionantes. “Todos los días estás creando cosas nuevas, cuando estudias ingeniería luego terminas creando algo es como una artesanía llevada a otro sector, solucionando problemas para el día a día de todo el mundo y eso es muy atractivo”, detalló.

Tamara Civera, que trabaja en el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca) como ingeniera de bases de datos científicas animó a las chicas a que “estudien lo que les guste y no se dejen influenciar por el entorno”. En este sentido, se refirió no solo a que haya pocas mujeres en estos campos, si no también a la fama de muy difíciles que tienen estas titulaciones. “Las ingenierías no son más complicadas que otras carreras, son diferentes y si a ti te gusta, lo vas a sacar”, dijo.

Mercedes Corral, que estudió Ingeniería Electrónica y Automática en la EUPT y ahora trabaja en la empresa Serma Electric en el Puerto de Sagunto, insistió en que es muy importante estudiar lo que a una le guste porque “luego trabajarás de eso y si no es algo que te interese en el día a día no te vas a sentir cómoda, en cambio, si te gusta, te diviertes y aprendes siempre”.

Compañerismo

Las seis profesionales fueron las únicas o casi las únicas chicas en sus aulas de la Escuela Politécnica, algo que no fue un problema y todas aseguraron que sus compañeros y sus profesores les trataron como a uno más. Sin embargo, cuando han llegado al mundo laboral sí se han encontrado con algunas barreras. Carla Larrea, que trabaja en Ronal Group, reconoció que “a la hora de dar tu opinión y mostrar las ideas que tienes hay que defenderlas mucho más y a veces te encuentras con comentarios que no son adecuados”.

Elena Paricio, responsable de taller de RM Grupo, afirmó que está “muy a gusto y muy contenta” en este mundo que “sigue siendo de hombres”. Entre sus compañeros no ha tenido ningún problema, sin embargo, con los clientes sí que ha encontrado reticencias. “Choca mucho que haya una mujer responsable de taller y hay algunos que lo asimilan y otros que les cuesta mucho”, indicó.

“Me he encontrado casos en los que hay hombres que no entienden o no ven bien que una mujer esté por encima de ellos en un puesto y es complicado”, reconoció Diana Navarro que trabaja en la ITV de Salvacañete (Cuenca) que recordó que su familia siempre le apoyó en su elección de estudios y que para ella su referente fue su hermano mayor que estudió la misma carrera. “Hacen falta más referentes femeninos en las carreras técnicas porque la sociedad aun ve carreras que creen que son más para chicos y otras para chicas”, defendió.

A veces los prejuicios frente a estas profesionales en este ámbito son sutiles. Mercedes Corral señaló que en ocasiones sus compañeros varones se muestran muy protectores y que no tiene muy claro si es por ser mujer o por ser joven, o quizá por las dos cosas a la vez.