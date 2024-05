Las obras de construcción de la estación de bombeo de aguas residuales de Villaspesa, posible objetivo de acto vandálico

Esta mañana, tras levantar acta la Policía Local de Teruel, la empresa Guallar Obras y Servicios ha cursado una denuncia por un posible acto vandálico cometido esta noche pasada en la obra en la que se está instalando la estación de bombeo de las aguas residuales de Villaspesa hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Teruel, informa una nota del prensa del Ayuntamiento de Teruel.

Operarios de la empresa encargada de acometer las obras, se han encontrado esta mañana completamente anegada de agua procedente de una acequia la parcela donde se está construyendo la estación de bombeo.

Todo parece indicar que no se trata de un hecho fortuito dado que la inundación ha sido provocada al abrirse la tajadera de la acequia que exclusivamente daba servicio a la parcela 150 del polígono 44, donde se están ejecutando las obras de la estación de bombeo y que actualmente no presenta cultivo alguno y por tanto no se ha realizado buscando un fin de riego agrario.

Desde ayer y a lo largo de esta semana se ha llevado a cabo el corte de la carretera TE-V-6014 para acometer las obras necesarias de conexión que afectan a dicha carretera, y así garantizar el riego de las parcelas afectadas a partir del jueves 9 de mayo.

Paralización de los trabajos

La empresa encargada de la actuación se ha visto obligada a paralizar los trabajos hasta que se achique todo el agua y los terrenos se encuentren aptos para poder trabajar en ellos. Este acto va a provocar la dilación del plazo de ejecución de la obra así como el incremento del coste de las actuaciones

La obra en cuestión está sujeta a una subvención de unos 300.000 euros por parte del Instituto Aragonés del Agua, que podría verse afectada al prolongarse la obra de ejecución e incumplirse los plazos establecidos legalmente. Así mismo, los trabajos de reposición de la parcela también afectarán al riego de otros campos agrarios próximos.

La Comunidad de Regantes, por su parte, ha procedido al cierre mediante cadena y candado de la tajadera existente aguas arriba, con el fin de controlar la apertura a demanda y no vuelva a ocurrir lo sucedido la pasada noche. La mejora del sistema de saneamiento de Villaspesa es una demanda histórica del barrio. La estación de bombeo se construye en una parcela en la confluencia de la carretera TE-V-6016 con el camino prolongación de la calle El Chorrillo, ya que es el punto donde confluyen todos los colectores de la localidad.



Las aguas residuales de Villaspesa se bombearán hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la ciudad de Teruel, mediante una impulsión de 2.565 metros de longitud que eleve las aguas desde la cota 858,80 hasta la 867,00 en que se encuentra dicha depuradora.