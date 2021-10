Las organizaciones agrarias turolenses llaman a manifestarse en Zaragoza por una PAC más justa para la provincia

Las organizaciones agrarias, Cooperativas Agroalimentarias y Agrigate llaman a los agricultores y ganaderos turolenses a participar este viernes 8 de octubre en la manifestación que tendrá lugar en Zaragoza bajo el lema Una PAC para el apoyo de agicultores y ganaderos. No a la propuesta de Planas para manifestar su disconformidad con el Modelo de aplicación de la ayuda básica a la renta y de la ayuda complementaria redistributiva propuesto por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. En la rueda de prensa ofrecida en la Cámara Agraria Provincial quedaron en evidencia algunas discrepancias entre los convocantes, aunque todos coincidieron en señalar que el documento es perjudicial para los intereses del sector en la provincia de Teruel.

La manifestación comenzará a las 11:00 horas ante la sede del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en la plaza San Pedro Nolasco, desde donde se dirigirán hasta la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón en la plaza del Pilar, donde leerán un manifiesto conjunto. Los organizadores fletarán sendos autobusés, que partirán desde la plaza de toros de Alcañiz a las 08:00 horas y desde Teruel a las 7:15 horas con salida del Restaurante El Milagro, que parará también en Calamocha a las 8:15 para recoger gente en el Hotel Restaurante Calamocha.

El secretario provincial de Uaga, David Andreu, dijo que la manifestación tiene como objetivo mostrar desde la “unidad de acción” la “disconformidad” con la propuesta de reforma de la PAC para 2023-2027, que calificó de “continuista”. “Aún perjudica más a Aragón y a la provincia de Teruel que la anterior”, dijo.

La responsable de UPA en Teruel, Vanessa Polo, compartió la opinión de Andreu y añadió que, con la suma de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), la ayuda complementaria a la renta redistributiva y las ayudas directas ligadas a prácticas medioambientales (ecoesquemas), “nuestra economía no variará”. Polo indicó que el Ministerio “está a tiempo” para igualar las regiones (que se han reducido de 50 a 20) y eliminar los derechos históricos que limitan la convergencia.

Reivindicaciones

Andreu recordó que, aunque las reivindicaciones se han consensuado, Uaga quiere hacer hincapié en la necesidad de eliminar los derechos históricos para volver a calcular el importe de las ayudas según la situación actual de cada explotación. En su opinión, este deber ser el punto de partida para poner fin a los agravios comparativos que sufre la provincia de Teruel en relación a Zaragoza y Huesca, y del conjunto de Aragón respecto a España.

El presidente de Asaja Teruel, José Manuel Cebollada, se posicionó a favor de la desaparición de los derechos históricos, pero se mostró convencido de que no será así. Destacó también que el modelo de aplicación perjudica a la provincia de Teruel, aunque consideró “legítimo” que las organizaciones velen por los intereses de cada territorio. “Si mi explotación estuviera en la provincia de Zaragoza, a tan solo ocho kilómetros de mi casa, no me manifestaría porque estaría cobrando el doble de ayudas por hacer lo mismo”, dijo.

En este punto, el presidente de Araga, Jorge Valero, quiso puntualizar que su organización siempre ha defendido que las ayudas que percibe Teruel se eleven al nivel de las de Zaragoza, pero no a costa de que bajen las de esta última. “La manifestación es común porque todo Aragón sale perjudicado dado que no se apliquen criterios agronómicos en el reparto”, puntualizó, y añadió que esperan que la afluencia a la manifestación del viernes sea masiva.

Por eso, desde Araga solicitan un incremento de los prespupuestos para igualar “por arriba” a todas las regiones o, en su defecto, que se utilicen fondos del segundo pilar (desarrollo rural). “Pedimos que el departamento de Agricultura no sea beneficiario de esas ayudas, sino que se utilicen para compensar la diferencia de estratos”, dijo.

Desarrollo rural

Desde UPA, Vanessa Polo consideró que utilizar las ayudas de la política de desarrollo rural para igualar las ayudas “es un parche que no sirve al objetivo de asegurar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al campo”.

Cebollada mantendrá este miércoles una reunión como vicepresidente de Asaja con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, a la que desconoce si se unirá el ministro, Luis Planas. Durante la misma, le transmitirá la situación de “la España pobre” y que, según su criterio, la convergencia en las regiones que menos ayudas perciben llevará a la inviabilidad de las explotaciones.

El presidente de Asaja Teruel reiteró que el modelo de aplicación responde a criterios políticos y no socioeconómicos, motivo por el que “las regiones más ricas y más pobladas, entre ellas el corredor del Ebro, son las más beneficiadas”. Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC que el Ministerio quiere presentar a la Comisión Europea (CE) antes de que acabe el año no propicia “una PAC justa” para la provincia de Teruel, la organización presentará un recurso de inconstitucionalidad, concluyó.

Declaraciones

En medio del cruce de declaraciones de los responsables de las organizaciones agrarias, el representante de Cooperativas Agroalimentarias en Teruel, Luis Egea, se limitó a decir que comparten sus reivindicaciones y reclamó “unidad de acción” de cara a la manifestación del viernes.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel (Agrigate), Ricardo Plumed, indicó que se suman a la manifestación para defender lo que siempre han considerado “justo” para la provincia de Teruel, “hubiera o no unidad de acción”: la desaparición de las derechos históricos, el apoyo al agricultor profesional (aquel cuyos ingresos proceden en más de un 50% de la actividad agrícola) y el apoyo a la explotación familiar agraria.

Plumed hizo un llamamiento a todo el sector para que el viernes se concentre en Zaragoza “por una PAC justa e igual para todos”.