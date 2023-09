Las propuestas vecinales apuestan por las mejoras en la movilidad y por recuperar espacios degradados

Entre las propuestas vecinales hechas a los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Teruel de 2024 hay varias que apuestan por seguir avanzando en la peatonalización de la ciudad con el cierre al tráfico rodado de calles como parte de la avenida Aragón, las dos rondas del Centro Histórico y la calle José Torán. Los talleres en los que se debatirán estas sugerencias realizadas por los ciudadanos comenzarán el próximo lunes, y entre las iniciativas presentadas hay también varias que proponen la recuperación de espacios degradados de la ciudad, como las cuevas de las laderas que dan a los dos viaductos, el acondicionamiento del parque de Los Mansuetos, la colocación de más árboles para ganar zonas de sombra o el uso de solares como áreas de esparcimiento.

En total son 149 las propuestas únicas que se debatirán, aunque se presentaron 153, ya que varias de ellas iban en el mismo sentido y la Federación Vecinal de Teruel, encargada del proceso, las ha agrupado. A partir del próximo lunes, día 18, comenzarán los talleres en los que se discutirán cada una de las propuestas hechas por los vecinos para ser incluidas en los presupuestos municipales del próximo año. La finalidad de estos talleres es priorizar las actuaciones que deberían llevarse a cabo entre las presentadas, para pasarlas al Ayuntamiento. Se trata de un 1,5% del presupuesto municipal, lo que supondrá aproximadamente el destino de 600.000 euros. Son actuaciones a llevar a cabo en el capítulo de inversiones y abarca desde la mejora de infraestructuras, el mobiliario urbano, los parques y jardines, los nuevos equipamientos y la recuperación de espacios urbanos, entre otros.

De las propuestas presentadas este año de cara a las cuentas del próximo ejercicio llaman la atención varias sugerencias para peatonalizar más calles aparte de las del Centro Histórico.

Figuran también propuestas decididas para acabar con el grave problema de los excrementos de los perros en las calles, que no hay forma de mitigar, consistente en la creación de una base de datos de ADN de los canes para que pueda identificarse a los propietarios que no los recogen; así como la recuperación de espacios como las antiguas cuevas vivienda de las laderas que dan a los dos viaductos, o iniciativas dirigidas a visibilizar la igualdad de género y reivindicar la diversidad, como el pintado de un paso de cebra con los colores del arco iris, la señalización de las entradas a la ciudad con carteles con el lema Teruel libre de violencias machistas, o la colocación de semáforos con siluetas femeninas y no solo masculinas, y la instalación de un Banco Feminista en el parque de Los Fueros.

Los presupuestos participativos son una iniciativa que llevan a cabo conjuntamente el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales desde hace tres legislaturas, que implica a los ciudadanos de dos formas: primero ofreciéndoles la posibilidad de que hagan propuestas para ver en qué se destina parte del presupuesto de inversiones, y después participando en talleres para priorizar cuáles deben realizarse entre todo el volumen de las iniciativas presentadas.

Limpieza de espacios, equipamientos, plantación de árboles, mejoras de aceras y de iluminación forman parte habitual de estas propuestas, a las que se suman en el caso de los próximos presupuestos municipales sugerencias para empezar a estudiar qué se puede hacer con espacios como el edificio del Hospital Obispo Polanco cuando se inaugure el nuevo centro hospitalario.

Entre las iniciativas vecinales que se debatirán y priorizarán está la recuperación de las cuevas viviendas bajo viaductos

Códigos QR

Colocación de códigos QR para informar de sitios de interés turístico y patrimonial, o la instalación de una torre de la biodiversidad en el parque de los Fueros (una estructura para facilitar la cría de especies de aves), son otras de las propuestas no convencionales que se han presentado a estos presupuestos participativos.

En lo referente a la peatonalización, hay tres propuestas ciudadanas para acometer este proceso en tres calles: gran parte de la avenida Aragón y la calle José Torán en el Ensanche, y las rondas Dámaso Torán y Ambeles en el Centro Histórico. Aparte, en el Ensanche hay otra propuesta que plantea que uno de los dos carriles del paso bajo viviendas a la urbanización San Cristóbal sea peatonal, y que para el tráfico rodado la calle se quede en un solo sentido, sugerencia hecha por la Asociación de Vecinos.

En los otros tres casos son propuestas de ciudadanos. Con la peatonalización de la avenida Aragón se propone hacerla entre la rotonda con la avenida Sagunto y la de Mercadona dejando un carril bici. La inversión se limitaría a la colocación de unos maceteros para impedir el paso de vehículos.

Respecto a la peatonalización de la calle José Torán se propone hacerlo desde el final del Viaducto hasta la ronda de los Paules, respetando el carril bici, lo que daría mayor seguridad al colegio. En cuanto a las rondas de Ámbeles y Dámaso Torán, más complejo, se propone la instalación de vallas móviles o jardineras, favoreciendo así la expansión de los establecimientos de restauración a esta zona con el despliegue de terrazas como se está haciendo en otras ciudades turísticas. De hecho, quien lo propone pone el ejemplo de la solución que se dio en el Puerto de Santa Pola.

Los talleres de priorización analizarán las propuestas por grupos. Las primeras se verán el próximo lunes y serán aquellas relativas a construcción y reforma de equipamientos. Entre las propuestas que se plantean en este apartado está la creación de una zona gastronómica en el Centro al estilo de la calle Laurel en Logroño o el Tubo en Zaragoza, y la intervención para corregir los deterioros que sufre ya el parque del Polígono Sur, al que se propone poner otro nombre.

Entre las sugerencias de la Asociación de Vecinos de San Julián está terminar de urbanizar la calle Las Eras, colocar baños públicos en el parque de San Antón y por extensión en otras partes de la ciudad, y la recuperación de las cuevas viviendas de las laderas que hay bajo los viaductos con el fin de poder hacerlas visitables. Esta misma asociación plantea intervenir en el muro de la calle Mena Motina y colocar barandillas en las escaleras de la calle Rosario. Ensanche de aceras frente al colegio Miguel Vallés, creación de zonas deportivas abiertas, y mejora de aparcamientos son otras propuestas.

En La Fuenfresca la asociación propone la sustitución de luminarias por led y cambiar las alturas para que no resten luz las ramas de los árboles, mientras en el Ensanche la Asociación plantea la necesidad de intervenir en el muro de escaleras de acceso al transformador en la calle de la Urbanización Sagrada Familia. En el Centro Histórico se propone desde la Asociación de Vecinos el soterramiento de todos los contenedores, planteamiento que comparte también la Asociación Cultural Amigo de los Trinquetes, y ubicar los de cristal más cerca de los establecimientos hosteleros. Instalar sombras a modo de velas de tela sobre los juegos infantiles son otras propuestas, al igual que la instalación de nuevo enrejillado y limpieza de alcantarillado y sumideros.

Cuesta del Carrajete

Entre las propuestas ciudadanas está la construcción de acera y el soterramiento del alcantarillado en la cuesta del Carrajete, o colocar una marquesina de autobús en la parada de la residencia San Hermenegildo, así como dotar de más guarderías infantiles. Y en las pedanías se proponen actuaciones como la dotación de una escalera en el almacén municipal de Concud y el alumbrado del camino de Cubla de Aldehuela, ya solicitado en anteriores ocasiones.

Asfaltados de zonas públicas, cerramientos o colocación de protecciones con vallas, arreglos de laderas, la restauración del entorno de la ermita del Carmen o la instalación de tomas de agua para incendios en El Carrel son otras propuestas.

Además, varias entidades piden la urbanización y restauración integral del entorno de la ermita de la Virgen del Carmen en la avenida Zaragoza, junto al centro penitenciario. Esta es la cuarta vez que se presenta esta propuesta que plantea la restauración de todo el espacio que rodea la ermita, incluida la urbanización de la calle que todavía es de tierra. Advierten además de la pérdida del banco de cerámica andaluz si no se conserva. Proponen una actuación similar a la de la fuente de Los Franciscanos.

Respecto a equipamientos, las propuestas vecinales plantean dotaciones de libros y equipos informáticos en Caudé, colocación de carteles con horarios del ascensor de San Julián e inutilización y control de la parada y acceso a la primera planta, instalación de un cuadro de luces en el frontón de Villaspesa, acondicionamientos de parcelas en la Fuenfresca, iluminación en la ribera del Turia o la colocación de pérgolas para dar sombra en el parque pequeño del barrio del Carmen, entre otras.

La Asociación de San León plantea en este caso una intervención amplia en el parque de los Mansuetos que facilite la movilidad y dotarlo de equipamientos, además de estudiar la insonorización del muro de la escuela de música que da a esta zona de recreo.

En cuestión de limpieza se plantea una barredora para los barrios rurales, tomar medidas para evitar que la gente orine junto a la Torre San Martín, limpiar los barrancos de San León y laderas del resto de la ciudad, e incrementar la colocación de papeleras en general, incluida la zona del río.

En mobiliario urbano se plantea la colocación de bancos en Caudé, mesas de picnic en el parque de San Antón e iluminación del Cerro de los Alcaldes y colocación de columpios. Se sugiere también cerrar el paso de vehículos al mirador del Cerro de Santa Bárbara y la instalación de baños públicos al igual que existen en todas las ciudades turísticas como es el caso de Teruel.

En movilidad urbana, aparte de las propuestas de peatonalización, se sugieren desde le Federación Vecinal semáforos sonoros y desde el resto de asociaciones y vecinos en particular diferentes mejoras en aceras, como es el caso de la calle Nuestra Señora de la Luz, o colocación de señales en distintos cruces de los barrios rurales y de espejos para ver que no vienen vehículos. En esta línea, la Asociación de Trinquetes propone pintar un paso de peatones con los colores del arco iris.

Señalización

También se plantea la instalación de nuevos semáforos, cambios de sentidos de calles y colocación de señales. Hay propuestas igualmente para que se haga un estudio de un nuevo modelo de transporte público urbano, recolocación de semáforos o iniciativas para visibilizar la igualdad de género como colocar señalizaciones a la entrada de la ciudad con el lema Teruel libre de violencias machistas.

En parques y jardines se propone la adecuación de distintas laderas tanto del casco urbano como de las pedanías, y la plantación de árboles, así como el acondicionamiento de solares, aparte de intervenciones puntuales en sitios como es el parque de las Arcillas donde se propone darle la denominación de Carta del paisaje.

Junto a un mayor impulso a las zonas verdes se propone la colocación de códigos QR con información turística y patrimonial, o para informar sobre especies de árboles, y la instalación de fuentes. También se sugiere un cartel informativo donde estaba el antiguo frontón de la Nevera, más infraestructuras culturales, señalizaciones de sendas y hacer más accesibles zonas como la Moratilla, y el acondicionamiento de espacios de convivencia tanto en la ciudad como en las pedanías.

Entre la multitud de propuestas de movilidad y acondicionamiento de espacios está también la realización de un mural artístico en la fachada laterasl del edificio Bajo los Arcos número 20, que proponen que sea objeto de intervención del Programa CampusARS Urbano. Se pide igualmente habilitar los jardines del centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios como parque urbano.

Otras propuestas genéricas plantean la posibilidad del pago de multas online, la recuperación del Festival Internacional de Folclore, el arreglo de jardines o la creación de un centro de salud en San León al existir en este barrio una población en edad muy avanzada.

Registro de ADN de perros para sancionar por los excrementos no recogidos

Algunas de las propuestas planteadas en los presupuestos participativos de 2024 se refieren a un grave problema de difícil solución en la ciudad mientras no se conciencien algunos propietarios de perros que no limpian los excrementos de sus mascotas. Hay lugares en sitios como los alrededores del parque de San Julián bajo el Viaducto Nuevo, o algunas calles del Ensanche más ocultas, en las que hay que esquivar las cagadas de los animales. Un vecino plantea que en los talleres se estudie un sistema para poder sancionar a quienes incumplen la normativa. Propone que exista una base de datos de ADN de los perros para que puedan analizarse los excrementos no recogidos, como ya se está empezando a hacer en otras ciudades pequeñas, y poder multar así a los infractores para erradicar este grave problema sanitario que tiene Teruel.

También se propone reubicar el parque para perros que hay en la calle Compromiso de Caspe por las molestias por los ladridos y olores que genera. Plantean buscar una ubicación alejada de bloques de viviendas para evitar de esta forma que se puedan producir molestias.