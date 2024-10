Las respuestas de la Confederación del Ebro no satisfacen a los alcaldes del Jiloca

Las explicaciones que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro ofreció este martes a la representación de los alcaldes del Jiloca en la entrevista que mantuvieron para analizar las causas y las consecuencias de las riadas que sufrieron estos municipios durante una semana entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre no resultaron suficientes.

La reunión celebrada ayer en la sede de la CHE se solicitó después de que los representantes de una treintena de municipios de las tres comarcas bañadas por el Jiloca unieran su voz tras los episodios de lluvias torrenciales de los últimos días de agosto y los primeros de septiembre.

Los alcaldes de Burbáguena, Daroca y Maluenda, Joaquín Peribáñez, María Carmen Herrero y Michel García, además de los presidentes de la Comarca del Jiloca y de la de Calatayud, Javier Fernández y José Ignacio Marcuello, se entrevistaron este martes con el presidente del organismo de cuenca, Carlos Arrazola para presentarle un listado de diez puntos en los que se reclama la limpieza del río y de las ramblas, al eliminación de los sedimentos arrastrados por las avenidas y la actuación en determinados tramos del río y en las ramblas para mitigar futuras riadas, entre otros puntos.

La respuesta del responsable de la CHE no contentó a los responsables municipales y comarcales. Según Peribáñez, que hizo las veces de portavoz de los municipios afectados por el Jiloca en la comarca turolense, los alcaldes hicieron “una exposición bastante dura”.

“Hemos hablado de los sedimentos que quedan en la población. He dicho que eso no es competencia de suyo y por lo tanto, no es competencia de los ayuntamientos”, relató Peribáñez tras la reunión.

Según explicó el alcalde de Burbáguena, en su respuesta, Arrazola señaló que “todo no son competencias de la Confederación y que ellos también están limitados por otros organismos, como pueden ser los informes ambientales que corresponden al Gobierno de Aragón o por la propia partida presupuestaria que con 84.000 kilómetros que creo que ha dicho que tiene, pues es complicado poder acceder a todas las necesidades de la cuenca”.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro confirmaron que en la reunión mantenida ayer entre “el presidente de la CHE, la Comisaria de Aguas y el jefe del Área de Gestión Ambiental, han recibido esta mañana a varios alcaldes y representantes de las Comarcas de Jiloca, Campo de Daroca y Calatayud” se analizó “la situación de los municipios tras las tormentas de finales de agosto y principio de septiembre. Ha sido una reunión constructiva en la que los ediles han comunicado la problemática a la que se enfrentan tras los importantes daños sufridos”.

Según las mismas fuentes, “desde la Confederación se ha trasladado cuales son las competencias que ostentan, las actuaciones que deben ser autorizadas por el Organismo y se ha propuesto a los alcaldes que trasladen una documento con los principales puntos donde se considera necesaria una actuación urgente para recuperar la capacidad de desagüe del rio y evitar obstrucciones”.

Además, y en referencia a las diez exigencias planteadas por los ayuntamientos, la CHE aseguró que “estas peticiones se analizarán en detalle y se actuará en cuanto el estado del terreno lo permita, dado que en algunos sitios todavía no pueden entrar las maquinas” y se explicitó el compromiso de la Confederación en “realizar un esfuerzo en agilizar la solicitudes de los Ayuntamientos relacionadas con estos asuntos”.

Competencias

Desde la CHE se habría trasladado a los alcaldes, según el relato de Peribáñez, que “el transcurso del río en cada uno de los municipios es competencia del propio municipio” así como los “aledaños”, aunque el alcalde lamentó que si “tu quieres hacer una actuación en los aledaños, quien decide qué es un aledaño es la Confederación y no el municipio, y lógicamente tienes que pedir autorización para que te autoricen, y bueno, pues que tienes que cumplir con una serie de requisitos a la hora de ejecución”. A propósito del río, desde la CHE se habría trasladado para realizar cualquier intervención “necesitan una petición formal de cuál es la situación del río en cada uno de los términos municipales y qué actuaciones serán prioritarias en este momento”. En ese sentido, se habría trasladado el compromiso de que el organismo de cuenca atenderá “con la mayor delicadeza y sensibilidad estas peticiones y que en la medida que sea posible presupuestariamente, las acometerán” aunque se habría puntualizado que “andan muy justos de presupuesto para este 2024 y que seguramente sería ya para el 2025”.

También se refirió Peribáñez a las declaraciones de impacto ambiental, que emite el Gobierno de Aragón, “y por lo tanto las peticiones que hay de limpieza de río en cuanto a vegetación se refiere tienen que pasar por un informe medioambiental que como digo corresponde al gobierno de Aragón y ahí, en función de lo que venga, ellos se comunican”. “Eso se traduce en que la competencia es de los ayuntamientos y si queremos hacer alguna actuación va a correr por nuestra cuenta independientemente de lo que queramos hacer lo tenemos que comunicar para que nos den el Ok de cómo lo queremos hacer”, concluyó.

No habría puesto inconvenientes la CHE en que fueran los propios ayuntamientos quienes acometan el mantenimiento de las ramblas. Sin embargo, esa concesión chocaría con las competencias de otras administraciones que, como Fomento, son titulares, por ejemplo, de los puentes sobre ramblas por los que cruzan carreteras como la N-234, que estuvo cortada durante una semana por los depósitos de piedras y tierra que arrastraron las riadas. Sin embargo, la CHE habría justificado que no está actuando por el momento en las ramblas porque estas siguen embarradas y las máquinas no podrían progresar pos el lecho de su cauce.

Sobre la instalación de diques que laminen las avenidas de agua en los cauces de las ramblas, la CHE habría trasladado a los alcaldes que esa competencia corresponde a las diputaciones provinciales.

Arrazola habría expresado su sorpresa por los requerimientos de los pueblos ribereños porque en la reunión que tuvieron con la subdelegación del Gobierno y los presidentes provinciales ya se acordó que cada uno de los presidentes comunicarían a los ayuntamientos las competencias para que supieran los ayuntamientos hacia dónde dirigir las peticiones, habría trasladado el presidente de la CHE a los ediles.