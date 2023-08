Las tareas de desescombro del edificio derrumbado comenzarán por la zona de la calle San Francisco

Intemac, la empresa que está realizando el plan de desescombro del solar del número 21 de la calle San Francisco, ha entregado ya al Ayuntamiento de Teruel la memoria descriptiva para que las empresas que opten a hacerlo puedan presentar sus ofertas, según indicó este jueves el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado. Como ya se avanzó, los trabajos requerirán la construcción de un muro de contención, y comenzarán por la calle San Francisco para continuar por el camino de la Estación.

Cruzado explicó que la empresa envió el pasado viernes al Ayuntamiento por correo electrónico la memoria descriptiva y los planos para acometer el desescombro, aunque no es el proyecto completo porque no tiene presupuesto. Se trata de un avance sobre cómo deberán realizarse los trabajos en el solar del número 21, cuyo documento se ha entregado ya a las tres empresas especializadas en este tipo de labores para que pasen sus presupuestos y valorarlos.

El primer teniente de alcalde indicó que se trata de una memoria “bastante técnica” y que tal como se avanzó plantea la necesidad de construir un muro pantalla mediante pilotes que sujetaría la calle conforme se fuese avanzando en la retirada de los escombros. Añadió que deberá empezarse desde la calle San Francisco y cuando se avance y las máquinas no lleguen desde arriba tendrá que continuarse desde el camino de la Estación.

La empresa encargada del proyecto de desescombro es la misma que está haciendo el análisis de las causas del derrumbre, de manera que todos los datos técnicos que se obtengan de la retirada de los escombros permitirán determinar cuál fue la causa de que el inmueble colapsara.

Cruzado comentó que con esta memoria descriptiva remitida por Intemac, las tres empresas que optan a realizar el trabajo pueden presentar sus ofertas para ver cuál es la mejor, “tanto técnica como económica”. Precisó en este sentido que la memoria es un documento muy técnico, pero deja abierto el presupuesto para que en función de los medios hagan sus propuestas. “Con eso veremos si es acorde a lo que dice la memoria técnica”, aclaró el primer teniente de alcalde, que indicó que los técnicos deberán estudiar si esos trabajos se pueden hacer con los medios que cada empresa proponga.

Plazos

Sobre los plazos, Cruzado dijo que se valorará también el inmediato inicio de los trabajos por parte de las empresas, ya que “urge” y el Ayuntamiento quiere que se empiece “ya”. Comentó que Intemac planteaba que durante estas dos semanas las empresas estudien el proyecto, y que los técnicos municipales también lo informen, para poder empezar a principios de septiembre.

Recordó que en el primer documento que enviaron al Ayuntamiento hablaban de unos tres meses de desescombro, con lo cual se podría acometer en septiembre, octubre y noviembre para que “a principios de diciembre pudiera estar desescombrado todo eso”.

Precisó, no obstante, que se trataba de un plazo “muy orientativo” del primer documento que les enviaron, y que “mientras las empresas no se pronuncien”, no se va a poder disponer de “un plazo más real y más fiable”.

Cruzado afirmó que cuanto antes se pueda hacer todo, mejor, si bien argumentó que por las fechas de agosto en que estamos puede ser complicado para las empresas de cara a hacer sus valoraciones, aunque la intención es que a principios de septiembre se pueda tomar una decisión ya. Y sobre los plazos insistió en recalcar que son todo estimaciones, y que hasta que no estén las ofertas encima de la mesa no se sabrán los tiempos que llevará todo el proceso.

El desescombro, como se planteó desde un principio, se irá haciendo por capas para poder depositar los enseres en una nave municipal y que los afectados puedan recuperar pertenencias, además de facilitar así el estudio de los elementos de la vivienda para analizar las causas que provocaron el derrumbe.