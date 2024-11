Las últimas tormentas generan problemas de agua potable a 8.000 vecinos de 4 comarcas

Las últimas tormentas han generado problemas de abastecimiento de agua potable a alrededor de 8.000 turolenses, principalmente residentes en los nueve municipios que beben de Cueva Foradada. Además, en el Matarraña hay turbidez en Mazaleón, Valdeltormo y Lledó, y en Josa también han tenido incidencias.

Esta situación, producida por la materia orgánica arrastrada por las intensas riadas, está siendo resuelta en parte mediante aportaciones de los Bomberos a los depósitos municipales o la distribución de garrafas entre la población. Así lo indicó ayer el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, después de la reunión del Centro de Coordinación Operativo (CECOP) del 112 Aragón, que no volverá a citarse hasta el lunes porque no se esperan grandes precipitaciones ni serios aumentos de los caudales de los ríos este fin de semana.

Bermúdez de Castro reconoció "dificultades" de abastecimiento en algunos municipios debido a la turbidez que se produce en los ríos y embalses donde están las tomas de agua. Es por ello que los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel llevan suministrando agua de boca desde el viernes a los municipios afectados.

Ayer, los efectivos de salvamento tenían previsto llevar cerca de 200.000 litros, según las peticiones registradas por los consistorios de Ariño, Híjar, Oliete, Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, Valdeltormo, Lledó, Mazaleón y Josa. Además, continuaron con los trabajos en Montalbán, colaborando en la retirada de maderas y restos de árboles.

Cueva Foradada

En el caso de Cueva Foradada, donde la Comarca del Bajo Martín ha decidido por el momento no permitir la entrada de agua del pantano a la potabilizadora hasta que sedimenten las nuevas aportaciones de la cabecera del río Martín, se valora la posibilidad de “meter en la red agua no potable con bajo nivel de turbidez para que la gente pueda utilizarla en inodoros y cuartos de baño”, explicó el consejero.

Protección Civil tiene previsto enviar el lunes a los nueve municipios afectados (Ariño, Albalate del Arzobispo, Oliete, Híjar, Urrea de Gaén, Jatiel, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Castelnou) 4.600 garrafas (25.000 litros) desde el lunes. Abastecerá cada dos días.

Albalate se anticipó y ayer ya repartió 17.500 litros entre la población, a razón de dos garrafas de 5 litros por vecino censado. Es una medida de “anticipación”, según explicó la alcaldesa, Celia Trullén, pues queda poca agua potable en los depósitos, sin llenar desde las tormentas para evitar la entrada de líquido turbio. Cuando entre agua nueva es posible que no sea apta para el consumo humano, dado el precedente de la riada de septiembre que dejó elevados niveles de trihalometanos.

Por otro lado, Albalate lleva dos días abriendo el depósito a los vecinos solamente tres horas al día (una por la mañana, otra a mediodía y una tercera por la noche) con el fin de ahorrar al máximo el agua potable que aún queda. “Hemos cerrado la entrada del agua del pantano en la potabilizadora. Por tanto, el agua que tenemos en los depósitos está limpia. Ese agua es apta”, insistió y tranquilizó Trullén.

La buena noticia, añadió la alcaldesa, es que el agua de Cueva Foradada (que roza el 60% de capacidad) este viernes había bajado la turbidez con respecto a los niveles del jueves, por lo que el problema está próximo a resolverse. Cabe recordar que se acaban de cambiar los ocho filtros y las bombas en la planta de tratamiento, y que a primeros de 2025 estará arreglada la boya de la captación para garantizar una toma de agua más superficial que reduzca la problemática.

Matarraña

En cuanto al Matarraña, los problemas de agua de boca se dan en Mazaleón, Valdeltormo y Lledó. El presidente comarcal, Fernando Camps, explicó que los ríos Matarraña, Algars y Tastavins “han bajado bastante” su nivel tras las últimas lluvias y ahora la prioridad es el agua potable. “Los Bomberos de la Diputación van llevando agua, dos viajes cada día que son 24.000 litros, lo cual no es suficiente. Estamos valorando utilizar las cubas de incendios para llevar agua, contratando a tres transportistas. Pero antes habría que desinfectarlas, así que no está claro”, indicó. “Algunas tomas de agua se han enfangado y no podemos subirla de los ríos a los depósitos porque baja muy turbia. El agua se está terminando, algunos municipios tienen hasta el sábado”, dijo.

En cuanto a las carreteras, “están todas abiertas” y en los próximos días se abrirán los caminos principales para el paso de vehículos.

El alcalde de Valdeltormo, José Gabriel Alcober, dijo que “por muy poco el agua de la captación no es apta”, de modo que los Bomberos están suministrando. Piensa en racionar y ha habilitado un depósito portátil de 5.000 litros para que, en última instancia, los vecinos puedan servirse en la plaza para beber y cocinar.

Alcober explicó que el miércoles “saltaron las vales” porque cayeron 115 litros. De modo que, junto a lo que llovió en los Puertos de Beceite, “el río se desbordó y las afecciones son muy importantes en todo lo que es la huerta, y además sabíamos que iba a pasar porque el río está excesivamente sucio de maleza”. Los caminos también están mal.

Rosa Orona, alcaldesa de Mazaleón, explicó que van a dosificar el agua al máximo ante las variadas peticiones que tienen los Bomberos. “Hoy –por ayer– han venido pero no nos han asegurado que puedan traer más de momento. La angustia que tenemos es saber cómo están las tomas de agua. El lunes ya tenemos contratada una retroexcavadora para que limpie hasta que pueda llegar al depósito de la toma de agua”, detalló, y valoró positivamente que las granjas tengan sus propias balsas. Orona consideró que habrá más afecciones al almendro, olivar y melocotón por el torrente de la Val de Alcañiz que por la anchura que alcanzó el jueves el río Matarraña.

Ayer, la línea de tren Zaragoza-Barcelona por La Puebla de Híjar y Samper de Calanda seguía sin funcionar, tras la interrupción del servicio que anunció Renfe el jueves.

La dana remite por fin

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no descartaba ayer que las lluvias previstas en los Puertos de Beceite, localmente fuertes, provocaran nuevos repuntes en los ríos Matarraña, Algars o Bergantes, aunque “mucho menos importantes” que el miércoles y el jueves, por lo que las alertas de gravedad cesaron. Se mantiene no obstante la vigilancia en los ríos porque todavía baja agua de las intensas lluvias de estos días, que han dejado 300 litros en localidades como Valderrobres o Beceite.

"Todavía tenemos un proceso de dana en el entorno de Aragón y pedimos a la población que mantenga el máximo nivel de alerta durante los próximos días, que extreme la seguridad, no se aproxime a los cauces de los ríos y no viaje a la Comunidad Valenciana ni al sur de Cataluña si no es máxima necesidad", expresó el consejero Bermúdez de Castro.

Es probable que lo largo del sábado se reactiven lluvias en el sur de Aragón, entre otras zonas, pero "en ningún caso con la intensidad que hemos tenido en estos pasados días".

La situación no se ha agravado en el Bajo Aragón gracias a que los embalses de Calanda o Cueva Foradada han laminado las avenidas y evitado afecciones más importantes.

El embalse de Calanda supera el 65% de su capacidad con más 35 hectómetros, el triple que al inicio del episodio.