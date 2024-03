Las víctimas de violencia machista aumentan un 35 % en la provincia de Teruel en el año 2023

Las víctimas de violencia machista aumentaron un 35 % en la provincia de Teruel durante 2023, según los datos del último informe anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hecho público este miércoles. Ese incremento fue más de tres veces superior a la media española, donde las víctimas aumentaron un 10,3 % a lo largo del ejercicio, y más de diez puntos por encima de la media aragonesa, en donde crecieron un 21,5 %.

Durante el pasado ejercicio, 366 mujeres fueron víctimas en Teruel de la violencia de género, una por cada día del año, tras el crecimiento exponencial que ha ido sufriendo esta lacra en la provincia durante el último decenio. El 59,3 % (217) eran españolas, mientras que cuatro de cada diez eran extranjeras (149).

El crecimiento de las víctimas ha sido progresivo y se ha acelerado en los tres últimos ejercicios conforme se salía de la pandemia. Así, en 2021 fueron 196, un 18,8 % más el año anterior; y en 2022 se registraron 271, un 38,2 % más. En el ejercicio de 2022 el incremento porcentual en Teruel superaba en 17 puntos la media española, pero en 2023 está muy por encima, ya que la diferencia ahora ha sido de 25 puntos en la provincia turolense, donde ha crecido el 35 % frente al 10,3 % del incremento estatal.

Denuncias

De las 366 denuncias recibidas por violencia machista, solo 16 fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado, mientras que en dos casos se hizo de esta forma a través de familiares.

La mayoría de las denuncias fueron por atestados policiales, en 240 de los casos con denuncia de la víctima, en 4 con la denuncia de un familiar, y en 67 por la intervención directa policial. Además, en 31 casos la denuncia llegó a los juzgados a través de un parte de lesiones recibido directamente en el órgano judicial, y en 6 casos mediante servicios asistenciales de terceros.

De todas las víctimas y denuncias registradas en Teruel durante el año pasado, 45 se acogieron a la dispensa a la obligación que tienen de declarar como testigo, es decir, un 12,3 %, de ellas 11 españolas y 34 extranjeras. En el caso español, el 10,02 % de las víctimas se acogieron a la dispensa.

De acuerdo con estos datos, 54,9 mujeres en la provincia han sido víctimas de la violencia de género por cada 10.000 mujeres, cuando esa media es de 79,4 en el conjunto estatal.

Durante el año pasado se solicitaron en la provincia 90 órdenes de protección y medidas, 21 más que en el ejercicio precedente. De ellas, 49 las solicitaron mujeres españolas y 40 extranjeras, entre estas últimas una menor de edad. Los denunciados contra los que se pidieron medidas de protección fueron 43 hombres españoles y 47 extranjeros.

Protección

De las 73 solicitudes de protección incoadas a instancias de las víctimas, 68 fueron adoptadas y 5 denegadas, mientras que de las 14 demandadas por el ministerio fiscal se aceptaron todas. En dos casos incluyó el ingreso en prisión del hombre, en 57 el alejamiento y en 70 la prohibición de comunicación con la víctima.

Más de la mitad, un 51 % de las mujeres para las que se solicitaron medidas de protección, no manteían ya una relación cercana con el agresor. En total, en 44 de los casos sí eran cónyuges (20) o tenían una relación afectiva (24), mientras que 46 de las víctimas eran ya excónyuges (19) o ya no mantenían una relación afectiva con el hombre (27).

Por otra parte, durante el año pasado en la provincia se enjuició a 158 hombres por violencia sobre la mujer frente a los 72 del ejercicio anterior, lo que supone el doble y un incremento porcentual del 119,4 %. En 107 casos el proceso se resolvió por conformidad.

De los 158 hombres juzgados, se condenó a 65 de nacionalidad española y a 79 extranjeros, mientras 10 españoles fueron absueltos y otros 4 de otros países también. En total, el porcentaje de condenados entre los enjuiciados fue del 91,1 %. Entre los españoles el 86,7 % fueron condenados y entre los extranjeros el 95,2%.

La estadística apunta también que hubo 13 sobreseimientos libres, 6 por no haber indicios racionales, otros 6 por no ser el hecho constitutivo de delito, y uno por exención de la responsabilidad criminal; y 81 sobreseimientos provisionales, de los cuales en 71 casos se estimó que no estaba justificada la perpetración del delito y en 10 por no haber autor conocido y determinado.